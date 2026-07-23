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Taiga Brava revela todos los secretos detrás de ‘Drag Race Mexico Latina Royale’: “El universo de RuPaul”

En entrevista con Infobae México, la conductora comparte cómo fue la invitación para volver como host junto a Lolita Banana

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Durante el evento, las competidoras convivieron con el público, ofrecieron entrevistas y presentaron sus videos de introducción, generando expectativa en torno al estreno global. Entre las asistentes estuvieron Taiga Brava —quien fungió como anfitriona y DJ—, Eva Blunt, Elektra Vandergeld, Regina Voce, Matraka y Horacio Potasio. Crédito: Infobae México

La Drag queen y cantante mexicana Taiga Brava encabeza el regreso de la franquicia Drag Race México Latina Royale, que estrena su primera edición internacional este 30 de julio en la plataforma WOW Presents Plus.

La conductora comparte a Infobae México que la invitación para volver como host junto a Lolita Banana llegó meses atrás, lo que representa una oportunidad para mostrar la evolución del arte drag en Latinoamérica y disfrutar del “universo de RuPaul” desde una nueva perspectiva.

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El anuncio del 26 de junio por World of Wonder confirma la mayor reunión de drag queens latinas en la historia del reality, con representantes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá. Serán once concursantes de distintas ediciones, entre ellas Alexis Mateo, la reina con más temporadas en la franquicia, y figuras destacadas como Barbie Q de Bolivia y Regina Voce de México.

La competencia global se realizará en español y busca coronar a la primera Súper Estrella Drag Latina del Mundo, con desafíos de pasarela, canto, comedia y performance. La transmisión estará disponible para todo el mundo solo por la plataforma WOW Presents Plus, casa de todas las versiones internacionales de Drag Race.

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Taiga Brava: de “Queen of the Universe” al panel principal

Taiga Brava relata a Infobae México que su acercamiento al drag comenzó hace cinco o seis años, en plena pandemia. “Soy una bebé pandemial”, dice. La cantante encontró la manera de fusionar drag y música, lo que la llevó a audicionar y ganar la segunda temporada de Queen of the Universe.

El salto al universo de RuPaul marcó un antes y un después en su carrera. “Ya estando dentro de la familia es otra fantasía”, afirma. Brava recuerda que su aspiración inicial era ser invitada como jueza en un episodio, pero la propuesta fue mayor: regresar como conductora principal de la nueva edición internacional.

Taiga Brava revela todos los secretos detrás de ‘Drag Race Mexico Latina Royale’: “El universo de RuPaul” (RS)
Taiga Brava revela todos los secretos detrás de ‘Drag Race Mexico Latina Royale’: “El universo de RuPaul” (RS)

Brava señala que la experiencia la ha transformado: “Aprendí mucho con las niñas, con mi primera experiencia en Drag Race México y ahora con Latina Royale. Antes sentía que debía mantener cierta línea, ahora disfruto más el proceso con ellas”.

Participantes: trayectoria y retorno al escenario drag

La edición Latina Royale suma a figuras de distintos países, cada una con una historia particular en la franquicia. Alexis Mateo, originaria de Puerto Rico, compite en su cuarta temporada y destaca: “No regreso solo para competir; regreso para reafirmar el legado que he construido dentro de Drag Race”.

Barbie Q vuelve tras ser eliminada en el primer episodio de Drag Race Germany: “Ser una porkchop no me define; es una oportunidad para reinventarme”. La mexicana Regina Voce, con experiencia en musicales y el Cirque du Soleil, apuesta por mostrar una versión más pulida y global.

El elenco lo completan DesiRée Beck de Brasil, Elektra Vandergeld y Eva Blunt de México, Horacio Potasio de México, Mariana Stars de Venezuela, Matraka de México, Miss Abby OMG de Brasil y Xunami Muse de Panamá. Todas regresan con la meta de mostrar su evolución y competir por el título.

Producción, plataforma y alcance internacional

La producción ejecutiva está a cargo de Fenton BaileyRandy BarbatoTom Campbell y RuPaul Charles para World of WonderLatina Royale apuesta por el contenido diverso y el crecimiento del drag latino, con una competencia internacional hablada en español.

WOW Presents Plus alberga todas las ediciones de la franquicia, incluidas las dos primeras temporadas de Drag Race México, así como versiones de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España, Filipinas, Italia, Canadá, Holanda, Alemania y Tailandia. También ofrece películas y documentales del universo queer.

Impacto y secretos del “universo de RuPaul” según Taiga Brava

Taiga Brava destaca que uno de los secretos del éxito de la franquicia es la capacidad de transformar la vida de las participantes: “Todas ya son increíbles desde que entran, pero sí creo que salen de ese programa y las deja salir al mundo muy revolucionadas”.

Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)
Producción y alcance de la franquicia Drag Race (RS)

Sobre los looks que presentará como anfitriona, adelanta: “Quise hacer oda a las realezas latinas que me han movido mucho a mí. Así los van a poder ir viendo en los looks”. La conductora insiste en que parte de su labor es compartir su experiencia y acompañar el crecimiento de las concursantes.

La serie permitirá ver enfrentamientos directos entre artistas de distintas culturas y escuelas, lo que para Taiga Brava representa una oportunidad única: “El universo de RuPaul sí es diferente, sí hay una fantasía y posibilidades que esto le da a las carreras”.

Las dos primeras temporadas de Drag Race México seguirán disponibles en la plataforma, mientras que la edición Latina Royale marca un nuevo capítulo para la franquicia y para las drag queens latinas en el escenario global.

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