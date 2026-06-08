Mes del Orgullo LGBT+: ¿Quiénes son los jugadores mexicanos de futbol que pertenecen a la comunidad? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El inicio del Mes del Orgullo LGBT+ coincide este 2026 con la inauguración del Mundial de Fútbol en México, Canadá y Estados Unidos el próximo jueves 11 de junio.

En el ambiente del balompié mexicano, la relación entre diversidad sexual y fútbol profesional mantiene una brecha notoria, sobre todo por la ausencia de jugadores varoniles que hayan declarado abiertamente su orientación, en contraste con la visibilidad en la rama femenil.

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Ningún futbolista mexicano varonil se declara abiertamente homosexual

En la historia de la Liga MX, ni un solo jugador profesional varonil, en activo o retirado, ha hecho pública su homosexualidad.

El entorno de los vestidores y las tribunas mantiene un fuerte tabú, reforzado por tradiciones machistas y el temor a represalias deportivas. Expertos y asociaciones civiles subrayan que el principal obstáculo es el miedo a perder patrocinios y enfrentar cánticos homofóbicos.

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Ningún futbolista mexicano varonil se declara abiertamente homosexual (AP Foto/Moisés Castillo)

En junio del 2025, Desirée Monsiváis habló sobre la orientación sexual en la Liga MX Femenil y la comparó con la varonil en donde no se declaran abiertamente: “Ahora resulta que en la Liga MX no hay nadie homosexual”, expresó en ese momento.

Fútbol femenil: apertura y referentes visibles

Entre las mujeres, el panorama cambia. Varias futbolistas de la Liga MX Femenil han hablado abiertamente de su orientación sexual y han mostrado a sus parejas en público, lo que marca una diferencia sustancial frente al silencio en la rama varonil.

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Un caso destacado es Kenya Caballero, seleccionada nacional de fútbol de playa y exjugadora de Pumas, quien fue de las primeras futbolistas mexicanas en reconocer su homosexualidad ante la opinión pública.

“Dentro de la Liga MX es muy común que haya personas con preferencias sexuales ‘diferentes’. A mí dentro de la Liga y en Pumas nunca me trataron raro, siempre hubo respeto de parte de jugadoras y directivos, nunca hubo burlas ni nada parecido acerca de mi sexualidad”, expresó a TVNotas en el año 2019.

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Otra voz relevante es Desirée Monsiváis, quien ha señalado que en el fútbol femenil la orientación sexual no es un tema tabú, a diferencia de la liga de hombres, donde persiste el silencio y la exclusión.

Fútbol femenil: apertura y referentes visibles (RS)

Casos internacionales: de la visibilidad al retiro

Aunque la visibilidad de jugadores abiertamente homosexuales sigue siendo limitada, en otras partes del mundo se registran casos destacados. El último es Jakub Jankto, futbolista checo que se declaró gay en 2023 siendo aún jugador en activo. Jankto expresó: “Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor”.

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Otros casos recientes incluyen a Jake Daniels en Inglaterra, Joshua Cavallo y Andy Bremman en Australia, David Testo en Canadá, Collin Martin en Estados Unidos, Robbie Rogers en el LA Galaxy, Anton Hysén en Suecia y el pionero Justin Fashanu, quien fue el primer futbolista en declararse abiertamente gay en 1990 y enfrentó tal presión social que se suicidó años después. Entre más de 60,000 futbolistas profesionales en activo, solo un puñado ha dado el paso.

Sanciones y protocolos contra la discriminación en México

En México, la Federación Mexicana de Fútbol ha recibido multas económicas que superan los millones de pesos por parte de la FIFA a raíz de los cánticos homofóbicos en los estadios.

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El protocolo que aplica la FMF y la Liga MX consta de tres fases: el árbitro detiene el partido, envía temporalmente a los jugadores a los vestidores y, en caso de persistir, puede suspender definitivamente el encuentro.

Las reformas legales y los reglamentos permiten expulsar a aficionados por actos de odio. Los vetos pueden llegar hasta cinco años sin acceso a partidos de la FMF. El marco legal incluye la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y protocolos de la SCJN para sancionar delitos de odio y discriminación por orientación sexual.

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Sanciones y protocolos contra la discriminación en México REUTERS/Edgard Garrido

La brecha entre hombres y mujeres sigue vigente

Mientras jugadoras mexicanas de la Liga MX Femenil han abierto camino a la visibilidad, los jugadores varoniles continúan en el anonimato respecto a su orientación sexual.

El fútbol mexicano enfrenta el reto de romper el silencio, en un contexto donde la discriminación y los prejuicios aún definen los límites de la apertura en el deporte.

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