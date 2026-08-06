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Caputo reconoció que prepara anuncios para evitar turbulencias preelectorales: “No nos van a agarrar de sorpresa”

Aunque no los detalló, el ministro de Economía aseguró que el equipo económico viene trabajando “hace más de un año” para que el año próximo no haya sobresaltos. Reiteró que Milei será reelecto “por un amplio margen”

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, adelantó que preparan anuncios para contener la volatilidad preelectoral. (REUTERS/Tomas Cuesta)
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, adelantó que preparan anuncios para contener la volatilidad preelectoral. (REUTERS/Tomas Cuesta)
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“Hay cosas que no anunciamos pero que venimos trabajando hace más de un año”, aseguró ayer Luis “Toto” Caputo. El ministro de Economía dejó trascender que en un futuro próximo habría novedades para reducir todo lo posible la típica turbulencia que afecta al dólar y a los mercados en la previa de las elecciones.

No nos va a agarrar de sorpresa el año electoral. Hace mucho tiempo que venimos trabajando desde la economía y también desde la política. Se van a ir enterando cuando las tengamos listas”, afirmó el funcionario de manera enigmática.

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Caputo habló en el cierre de “Miradas al futuro”, el evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. Allí explicó que la ayuda lograda del Tesoro norteamericano, que le puso freno a la corrida cambiaria, fue algo negociado durante meses: “El que piensa que estas cosas ocurren de un día para el otro está equivocado. Era algo que se venía trabajando durante muchísimo tiempo”.

Las palabras del titular del Palacio de Hacienda apuntaron a transmitir la idea que el Gobierno está atento a prevenir las presiones cambiarias típicas en Argentina de las épocas preelectorales. Las especulaciones son variadas pero apuntan en una misma dirección: se está trabajando para contar con acceso a liquidez adicional que aborte cualquier salto brusco en el tipo de cambio, tal como se hizo en 2025.

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Además, reiteró su convicción respecto a una victoria de Javier Milei el año que viene. “Creo que será mucho más amplia de lo que la mayoría está esperando, porque objetivamente estamos mucho mejor. Además se vienen muchos anuncios que la gente no conoce pero nosotros sí que van a ser muy positivos”. Y respecto a los posibles peligros derivados de la incertidumbre electoral reconoció que “no subestimamos nada”.

Una parte de la tarea de enfrentar mejor el 2027 es consolidar el nivel de reservas, que ayer superaron por primera vez en el gobierno de Milei los USD 50.000 millones en términos brutos. En este caso no fueron tanto las compras del Banco Central (apenas USD 8 millones), sino la fuerte revaluación de casi 4% que tuvo el oro.

En lo que va del año, el Central ya compró más de USD 13.000 millones y el objetivo es seguir acumulando en lo que resta del 2026. En la misma conferencia, el economista Ricardo Arriazu aseguró que el superávit comercial de este año podría superar los USD 27.000 millones, lo que pasaría a ser un récord absoluto. La muy buena cosecha y el fuerte aumento del precio del petróleo permitirían que suceda este escenario inédito.

Al mismo tiempo, el Banco Central también mantiene un fuerte control de los agregados monetarios. El objetivo es que no haya pesos sobrantes que vayan en amplios volúmenes a la compra de dólares como ocurrió en la previa a las elecciones de 2025.

Una amplia vista aérea de un paisaje industrial diverso con minería, yacimientos de petróleo, planta de GNL, parques solares, molinos de viento, data centers y estaciones de carga EV, con nubes oscuras en la derecha.
El Gobierno proyecta que la minería y el sector energético exportarán hasta USD 51.000 millones en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caputo, por su parte, habló de los distintos motores de generación de divisas que hoy tiene la Argentina. “Salimos de lo que se llamaba la restricción externa, que no era tal. Los recursos siempre los tuvimos, lo que pasa es que hasta ahora no había incentivos para invertir y explotarlos, pero esto cambió totalmente desde que gobernamos nosotros”, sumó.

Según detalló las exportaciones de agro y minería pegarán un salto desde USD 12.000 millones en 2025 a USD 19.000 millones este año. Y el próximo tendrán otro incremento hasta los 24.000 millones de dólares. “Es fundamental que estos sectores tengan un buen comportamiento, porque son los que aseguran el flujo de dólares que nos dará estabilidad en los próximos años”, acotó. Para el 2030 la proyección oficial es que las exportaciones de estos dos sectores lleguen a los 51.000 millones de dólares.

“Es fundamental que Javier Milei reelija para mantener las reglas de juego. Pero dentro de cinco años ya tiene que ser un cambio institucional, que no dependa de una sola persona”, agregó.

El ministro también dio cifras actualizadas de las inversiones comprometidas a través del RIGI. El total de proyectos aprobados es de 23 con inversiones comprometidas por 49.700 millones de dólares. Pero en total hay 43 proyectos presentados con compromisos de inversión por nada menos que 148.000 millones de dólares. “Imagínense lo que va a crecer Argentina cuando estos fondos ingresen, no nos damos idea de la magnitud del crecimiento que se va a venir”, finalizó.

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