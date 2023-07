“Lo más complicado es entender que no a todo el mundo le va a gustar tu trabajo”: Joana Marcús

Agota las entradas a sus eventos en 30 minutos y es una de las autoras más leídas en España. (Foto: Santiago Díaz Benavides).

El nombre de Joana Marcús se ha convertido en uno de los más conocidos entre las nuevas generaciones de lectores. No hay un solo chico o chica que no sepa de ella o que no haya leído al menos uno de sus libros. Lo que ha logrado la joven escritora es un auténtico boom. Su impacto en los lectores se ha vuelto indiscutible. Hoy es una de las autoras juveniles más vendida en español.

Desde temprana edad, Joana Marcús supo que su pasión era la escritura. Inició su carrera publicando pequeños relatos hasta que, a los trece años, se atrevió a dar el salto y presentar su primera historia completa en Wattpad bajo el seudónimo “juju1255″. Desde entonces, no ha parado de escribir y conectar con audiencias cada vez más amplias.

El impacto de su escritura en la literatura juvenil se ha traducido en una verdadera revolución en el mercado editorial. Su trilogía distópica de Ciudades de humo la catapultó a la fama, y su éxito se ha consolidado con la saga Meses a tu lado, que ha vendido más de 260.000 ejemplares.

La saga en cuestión, que inició con el libro Antes de diciembre, ha capturado la atención y los corazones de millones de lectores en todo el mundo. La historia de Jenna Brown, una joven que enfrenta el desafío de la universidad y se embarca en un viaje de autodescubrimiento y amor junto a Ross, ha calado hondo entre los jóvenes lectores.

El primer libro de la saga "Meses a tu lado". (Penguin Random House).

El golpe fue total con el primer libro. Lo que dio paso al segundo, Después de diciembre, en el que la autora retomaba la historia de estos personajes. Aquí, mientras Jenna enfrentaba el dilema de sus relaciones, los lectores eran testigos de cómo la protagonista se sumergía en una montaña rusa de emociones y decisiones que pondrán a prueba su amor y determinación.

Segundo libro de la saga "Meses a tu lado". (Penguin Random House).

Y como dos libros no eran suficientes, llegó el tercero. En las páginas de Tres meses, la autora explora la historia desde la perspectiva de Ross, ofreciendo una nueva y profunda comprensión de su relación con Jenna Brown y los acontecimientos que llevaron a su apasionado romance. Aquí, los lectores son testigos de los pensamientos más íntimos de Jack y de cómo su perspectiva complementa y enriquece la historia que ya conocemos.

Tercer libro de la saga "Meses a tu lado". (Penguin Random House).

Con una prosa emotiva y cautivadora, Joana Marcús nos brinda una lectura adictiva y conmovedora que continúa expandiendo el universo de Meses a tu lado, dicho sea de paso, con un cuarto título: Las luces de febrero, del cual hay una parte disponible en Wattpad y tendrá próxima publicación con el grupo editorial Penguin Random House.

En esta entrega, el primer libro de toda la saga que cuenta con dos personajes principales distintos al resto de la saga, la autora presentará a los lectores dos tipos de narrador cuyas historias van ocurriendo en paralelo, pero no coinciden la una con la otra. Será el cierre definitivo de esta historia que inició con Antes de diciembre y que a tantos lectores ha cautivado.

La autora mallorquina ha sido reconocida por su compromiso con sus lectores y su habilidad para abordar temas relevantes y actuales en sus obras. Su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia ha trascendido las páginas de sus novelas y ha llevado a sus seguidores a afirmar que su literatura “les salva la vida”.

Su presencia en Wattpad, con un millón de seguidores, y su popularidad en redes sociales, donde cuenta con más de 670.000 seguidores en Instagram, 370.000 en Twitter y 185.000 en Youtube, hablan del impacto que ha tenido en la nueva generación de lectores.

La estrella de Wattpad, Joana Marcús. (El Periódico de España).

Su recorrido como escritora ha sido extraordinario, desde la publicación de su primera historia en Wattpad a los trece años hasta convertirse en un fenómeno literario internacional. Con tan solo 23 años, Joana Marcús ha arrasado con todo a su paso.

Recientemente, en su gira por Latinoamérica, ha agotado las entradas a sus eventos en menos de 24 horas. Lo hizo en Argentina, y lo ha hecho en Colombia, desde donde conversó con Infobae Leamos respecto a su recorrido y el curioso fenómeno de su éxito.

La escritora española Joana Marcús en entrevista con Infobae Leamos durante su visita a Bogotá. (Foto: Santiago Díaz Benavides)

— Escribir un libro no es fácil, y ahora escribes cuatro con una misma historia de marco. ¿Qué es lo que sueles tener en mente al inicio de cada proyecto?

— Raras veces tengo claro lo que va a suceder. Yo normalmente escribo a partir de algo que me inquieta, que me interesa entender, y no como lo hacen otros escritores que ya tienen clara la historia y a partir de ella, pues van construyendo. Lo primero que hago, entonces, es definir el narrador, que para mí es el único real protagonista. A partir de allí, decido qué es lo que quiero contar.

— Y en el caso de esta última saga, con Jenna, ¿qué era lo que querías contarle a tus lectores?

— Quería hablar de los tipos de maltrato que existen, de las relaciones de poder, de la familia. Estos temas a menudo conducen a un conflicto y es partir de allí que escribo. Así, mis lectoras saben que ha habido un cambio, un punto de partida para la historia. En este caso, ella necesitaba un nuevo núcleo de amigos. Para que aquello se diera, Jenna tuvo que fijarse en todo lo que había a su alrededor, pero en el camino sucede mucho.

— ¿Cómo organizas los momentos de escritura? Tu agenda, desde que te convertiste en la autora bestseller que eres, no son muy amistosos.

— Cuando estoy enfocada en algo, lo estoy al 100%. Y esto no necesariamente es bueno en mi caso, porque puedo olvidarme, incluso, hasta de ir al baño o comer. De repente, anochece y me doy cuenta de que sigo sentada frente a la computadora y no he parado de escribir. Lo que pasa es que necesito crear todo el proceso que rodea las escenas antes de continuar con lo demás, porque si me salto estas cosas siento que no estoy en el estado mental como para adentrarme en ciertos pasajes. Necesito que la historia vaya avanzando de manera lineal y para lograrlo debo estar concentrada en ello todo el tiempo que haga falta.

— Si hay algo que les gusta a tus lectoras y lectores es la manera como te adentras en la piel de tus personajes y les permites entender sus pensamientos y emociones. ¿Cómo planificas, si es que lo haces, este proceso de caracterización?

— Es un proceso profundo y detallado. Estudiar cada uno de los sentimientos y experiencias que atraviesan los personajes es fundamental para mí. Intento comprender por qué reaccionan de cierta manera y cuáles son los factores que han influenciado sus acciones. Pero antes de todo esto, cuando recién estoy imaginándome los libros, es como si estuviera viendo una película. Veo las caras de mis personajes, su ropa, los lugares en los que mueven, y suelo dibujar todo eso. Cuando tienes una imagen tan clara de los personajes, te metes muy dentro de su piel y entiendes qué está sintiendo en cada momento y por qué, de dónde ha venido y para qué. Eso es importante para mí, cuanto más realista es el personaje, más cercano será al lector.

— ¿Qué papel juega la interacción que mantienes con tus lectores en el proceso creativo de tus novelas?

— Las redes sociales son una herramienta importante para mantener una cercanía con mis lectores. A través de ellas, puedo recibir sus comentarios, responder a sus preguntas y conocer sus opiniones sobre mis obras. Esto tiene su parte buena y su parte mala. A mí, al principio, me bloqueaba mucho porque me lo tomaba personal. Al final, la escritura es un proceso muy íntimo. Las historias que estoy contando, o las he vivido en carne propia, o las ha vivido alguien muy cercano a mí. Y claro, la gente está juzgando a personajes, no a personas, pero en realidad me juzgan a mí. Es complicado lidiar con ello porque no todos pensarán lo mismo. Habrá a quienes les encante tal personaje, como habrá a quienes no. Entonces, hay que saber recibir todo esto. Es bonito saber qué piensan los lectores sobre tu trabajo, pero es muy importante tener clara tu opinión sobre el mismo, así impides que lo externo te afecte de diversas maneras.

— ¿Cómo ves tu oficio en la escritura ahora que te encuentras estudiando la carrera de psicología?

— Creo que ha mejorado bastante, especialmente con la caracterización de los personajes. La psicología me ha ayudado bastante a darle un toque más realista a los protagonistas. Pero, claro, hay que establecer límites. Llega un punto en el que los quieres dotar de tanto realismo que, al final, es inviable. Es imposible retratar entero a un personaje en un libro. Nosotros en la vida pasamos por muchas cosas y no se puede meter todo eso entre unas páginas.

— ¿Y de qué manera te ha ayudado a relacionarte con tus seguidores?

— Las relaciones que establecemos con la gente famosa pueden llegar a ser muy curiosas. De alguna manera, pensamos que les conocemos realmente. Y pasa que sabemos muchas cosas sobre sus vidas, pero ellos no nos conocen de nada a nosotros. En mi caso, cuando me encuentro con mis lectoras, me hablan con tanta confianza y cercanía, me cuentan cosas que nadie más sabe, me escriben cartas... Es como si se abrieran conmigo porque nada malo puede salir de ahí, como si lanzaran una carta en una botella al mar. Creo que eso ayuda a que sientan que los libros son un lugar seguro para confesar todas estas cosas que llevan dentro sin temor a dejar de ser ellas mismas, a ser juzgadas.

Ph. El País Uruguay.

— ¿Por qué la plataforma suele tener un alcance mucho mayor con el público femenino? ¿A qué obedece esta tendencia?

— Más que Wattpad, creo que todo se debe a cómo está construida la sociedad y cómo pensamos que las mujeres siempre tienen muchísimo más margen para ser emocionales, delicadas, leer este tipo de historias y querer un amor romántico en sus vidas. Siempre nos han enseñado que eso es lo natural en nosotras. A los hombres no. En ese sentido, han tenido siempre más limitaciones, porque para la sociedad en la que vivimos el hecho de que un hombre se muestre sensible es sinónimo de debilidad. Si lloras, si te rompen el corazón, si no has sido tú el que se ha ido sino que lo han botado. Todo esto hoy empieza a operar distinto. Las generaciones más recientes, especialmente, están comenzando a hablar de estas cosas, a aceptar estas cosas. Se está empezando a romper el esquema. Ya en la plataforma, de hecho, hay varios chicos escribiendo, lo que pasa es que todavía hace falta que seamos más abiertos con este asunto.

— Escribes desde antes de cumplir 15 años y, de repente, un día todo sube hasta el cielo y ya no baja más, sino que sigue subiendo y subiendo. En este tiempo, ¿cuál ha sido el reto más complejo que has tenido que enfrentar, no respecto al oficio de la escritura, sino al rol que desempeña la escritora?

— Creo que lo más complicado es entender que no a todo el mundo le va a gustar tu trabajo, que aunque a ti te parezca que está bien, siempre habrá una opinión muy distinta. Llega un punto en el que aprendes que esto es normal, pero asimilarlo no es fácil. Y no es algo exclusivo de ser escritora. Sucede en distintos escenarios y momentos de la vida. Cuando vas al cole y eres la chica nueva, no puedes agradarle a todo el mundo. De repente, cinco chicos se hacen tus amigos y de esos cinco, solo te quedan tres que verdaderamente te acompañan.

— Publicar en Wattpad también tiene sus riesgos. Entregas tu trabajo sin una revisión profunda distinta a la tuya y dejas que se propague. En términos de edición, ¿cómo ha sido tu experiencia?

— En realidad siempre he sido muy crítica con mi trabajo, y hoy en día lo compruebo con mis dos editoras. Creo que a veces se cansan de mí porque siempre estoy encontrando errores o cosas por mejorar. Y es que internet me ha ayudado con eso, debo decirlo, porque me ha hecho entender que mis historias no son perfectas. La gente me hace saber sus impresiones y estoy bastante abierta a sus críticas.

— Lo que está sucediendo con Wattpad es verdaderamente un fenómeno. No solo lo vemos contigo, sino también con otras chicas de tu generación que, de repente, han salido al mundo para llevárselo por delante. ¿Qué es lo que la plataforma genera en los lectores y las lectoras y les posibilita a las autoras ganar tanta fuerza?

— Yo creo que tiene que ver con la apertura que ofrece la plataforma. No necesitas tener dinero para leer un libro. Puedes acceder en el momento que quieras, desde donde quieras, y de manera gratuita. En Wattpad, la lectura está dirigida para todo el mundo, no solamente para quienes tienen los medios y las formas de adquirir un libro. Eso da muchísima libertad.

Ahora bien, como escritora, no necesitas esperar a que una editorial te dé la oportunidad de mostrar tu trabajo. Eres tú misma delante de la computadora, dejando que otros vean tus historias y a ver qué pasa. Eso te permite generar comunidad con gente que tiene intereses de lectura parecidos a los tuyos, lo cual, a la larga, es muy bueno, porque entre todos van a replicarse lo que van encontrando. Eso en la vida real no sucede. Tú no vas a una librería y, de repente, te haces amigo de la otra persona que se ha comprado el mismo libro que tú. No se da de la misma forma. No es tan natural. El hecho de poder acceder a esta comunidad ayuda mucho a que la gente se enganche.

— ¿Esperabas que todo se diera de la manera en que se ha dado?

— La verdad es que no. Creo que nadie lo intuía. Además, tampoco tuve un referente en todo esto. Cuando yo empecé a escribir, no había nadie de mi edad que lo estuviera haciendo también. Todo lo que veíamos eran escritores y escritoras muy asentados en el mundo literario y para los chicos no había un solo espacio. Ahora sí, cada vez surgen más chicas que se atreven a dar el paso porque se dan cuenta de que es posible.

Me acuerdo cuando llegué a mi primera firma de libros. Estaba muy nerviosa porque pensaba que mi editora me diría que no había llegado nadie y era una pena porque la editorial había reservado ese espacio y había sido una pérdida de tiempo. Pero no pasó así, por fortuna. No cabía una sola persona más en ese lugar. Y bueno, si no estás preparada para lo primero, imáginate no estarlo para todo lo que viene detrás.

