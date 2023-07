“Maleantes”: el lado oscuro de la humanidad según Patrick Radden Keefe

El aclamado periodista y escritor estadounidense Patrick Radden Keefe regresa a las estanterías hispanas con un nuevo libro en el que nos sumerge en el lado más oscuro de nuestra humanidad a través de doce perfiles de reales estafadores, truhanes, asesinos y rebeldes. En Maleantes, Keefe, reconocido entre los lectores por su estilo envolvente, nos invita a reflexionar sobre temas como la esencia del mal, el poder, el crimen y la corrupción, así como el coraje de aquellos que decidieron enfrentarse a estos horribles seres.

Le puede interesar: La historia de una cineasta que desafió los límites morales en el arte: obsesiones enfermizas y relaciones fuera de lo común

El autor presenta una compleja panorámica de personajes que desafían la ley y se embarcan en una vida excepcional llena de peligros y transgresiones. Entre ellos se encuentra Monzer al-Kassar, conocido como “El príncipe de Marbella”, un traficante de armas perseguido incansablemente por un agente de la D.E.A. También encontramos a la controvertida “abogada del diablo”, Judy Clarke, quien lucha contra la pena de muerte representando a los peores criminales; al Chapo Guzmán y su vida tras huir de una prisión de alta seguridad en México, y al famoso delincuente holandés William Holleeder y los esfuerzos de su propia hermana por lograr su encarcelación.

El libro revela las vidas de estos personajes singulares ofreciéndonos una visión perturbadora de sus acciones y motivaciones. Keefe nos muestra la complejidad humana a través de ellos, explorando los límites entre lo legal y lo ilegal, y desafiando nuestros propios juicios morales.

En una reciente videoconferencia de prensa desde Nueva York, Keefe destacó que se inspiró en el periodismo narrativo y el true crime para abordar estos perfiles. Su objetivo era presentar historias verdaderas que pudieran leerse como un libro de relatos, fusionando el periodismo de investigación con una narrativa cautivadora.

Maleantes es el tercer libro de Patrick Radden Keefe, quien se ha destacado por su compromiso con el periodismo de calidad y profundidad. Sus obras anteriores, El imperio del dolor y No digas nada, también surgieron de sus reportajes publicados en la prestigiosa revista The New Yorker. En esta ocasión, Keefe profundiza en la oscuridad de la naturaleza humana, explorando las historias de aquellos que intentan doblegar el buen juicio del mundo, sin importar las consecuencias legales.

Le puede interesar: Hay un pueblo en el que se sortea a quién asesinar cada año: la historia que consagró y condenó a Shirley Jackson

A partir de estos perfiles, Keefe nos invita a reflexionar sobre las causas y consecuencias de las acciones de estos “maleantes”. Si bien no busca justificar sus actos, el autor humaniza a estos personajes, revelando los motivos detrás de sus decisiones y los mecanismos del autoengaño en los que muchos de ellos se sumergen.

El autor también aborda el papel de la prensa en el contexto actual y defiende la importancia del periodismo de investigación. Aunque reconoce que el público no siempre está dispuesto a pagar por este tipo de contenido, resalta la necesidad de seguir contando historias impactantes y reveladoras que arrojen luz sobre los rincones más oscuros de la sociedad.

Maleantes es una lectura cautivadora y provocadora, que nos sumerge en los mundos turbulentos y desconocidos de estos personajes. Con su enfoque profundo, Patrick Radden Keefe nos invita a reflexionar sobre la esencia del mal, al tiempo que nos sumerge en un fascinante viaje.

Le puede interesar: Mildred Harnack: la historia de la espía que desafió a Hitler desde la resistencia alemana

“Lo ha vuelto a hacer. Una no-ficción que se lee como un thriller y se sigue como la trama de una película”, ha escrito Glòria Aznar, del Diari de Tarragona.

Y sí, tal cual lo reconoce el New York Times Book Review, en Maleantes, Keefe regresa con su altísimo rigor periodístico y la misma pasión de siempre por desvelar misterios, con un resultado inconfundible. Sin duda alguna, una gran obra del periodismo investigativo.

Seguir leyendo: