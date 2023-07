La historia de una cineasta que desafió los límites morales en el arte: obsesiones enfermizas y relaciones fuera de lo común

La historia de una cineasta que desafió los límites morales en el arte. (pxhere)

Anna North llega por primera vez al público de habla hispana con su novela Vida y muerte de Sophie Stark, editada por Alba, una obra que retrata la vida de una artista dedicada al cine en los Estados Unidos que guarda en su interior una esencia que mezcla su mundo creativo con una desconocida perversidad.

Una de las particularidades de esta novela tiene que ver con que, si bien se posa sobre la historia de una cineasta, no lo hace a través de su protagonista exactamente, sino a partir de los testimonios de seis personas que vivieron cerca de ella. Una obra muy distinta a la primera publicación que el mundo conoció de North, América Pacífica, en 2011, con corte apocalíptico.

Le puede interesar: Uno de los más conocidos relatos de la mitología griega contado desde la mirada femenina

Para Sophie, el arte tiene lugar en la vida misma, pero especialmente en quienes estaban cerca de ella. Sin embargo, parece que las personas cobran importancia para ella en tanto puedan ser explotadas artísticamente. Es decir, le interesan en cuanto pueden proporcionarle una historia “digna” de ser documentada, por ello no le importa manipularlas a su beneficio.

“Vida y muerte de Sophie Stark” de Anna North

“Vida y muerte de Sophie Stark” de Anna North (Alba Editorial)

Anna North nos presenta a una protagonista distinta a las demás. No se trata de una figura que haya brillado precisamente por su nobleza y transparencia, sino que a menudo s comportamiento raya con la perversidad y la manipulación. Fue una mujer distinta y entregada a su pasión, aunque para conseguir lo que quería siempre estuvo dispuesta a ir a métodos poco ortodoxos.

Es así que en Vida y muerte de Sophie Stark recorremos la historia de una cineasta a través de la cual nos acercamos a su proceso artístico y creativo como directora de cine. Todo ello dado a partir de una especie de juego en la que aparecen varias voces que dan cuenta de todas las relaciones que formaron parte de la vida de Sophie. Todos quienes la conocieron narran su vida póstumamente.

En ello, aparece su marido, su hermano, su amante, un músico, entre otros personajes que siguieron de cerca no solo su carrera, sino también su vida. Este tipo de narración también permite ver el contraste de su personalidad y la continua contradicción existencial de Sophie, pero a la vez sus debilidades, fortalezas, indecisión, seguridades e inseguridades, que, aun así, no siempre resultarán eficientes para despertar la simpatía del lector.

La primera de estas voces tiene lugar con Allison, su pareja sentimental cuya relación se presenta de modo intermitente, pero que es para la cineasta su musa. Aquí el lector conoce la primera vez que ella se sube a un escenario, pues también es artista, momento que captura la atención de Sophie y que la motivó a ofrecerle un papel en Marianne, su primer largometraje.

A partir de este momento inicia una relación que vincula el cine, la literatura y la sexualidad. Juntas escriben el guion de la producción mientras su vínculo como amantes se hace cada vez más fuerte. A la par, la filmación y la puesta en marcha de ella dejará al descubierto el carácter temperamental de la cineasta.

Le puede interesar: Hasta que la muerte los separe: la vida en pareja y el matrimonio quedan al descubierto

Otras voces, como la de Robbie, su hermano, darán cuenta de los primeros años de vida de Sophie e irán revelando más secretos sobre su vida, como la soledad que vivió durante su época universitaria, cómo se enamoró del cine, sus primeros vínculos, entre otros. Así también se unen otras perspectivas como la de Jacob, un cantante que llega por recomendación a la cineasta, también Daniel, el protagonista del primer corto de Sophie, entre otras.

Más allá de todo, la creatividad y el deseo de Sophie se dirigía a los documentales a los que llegaba con las historias de las que bebió, pero a las que recurrió sin reparos, sin límites, sin medirse. Es por ello que la novela también es un escenario que invita al diálogo sobre todo lo que abarca el arte, lo que significa ser un artista, los límites morales que alcanza la creación y hasta cómo son capaces de navegar en la mente las obsesiones enfermizas de artistas como Sophie para conseguirlo todo.

Le puede interesar: Qué pasaría con la civilización si los seres humanos no pudieran dormir: así sería el apocalípsis por la falta de sueño

Sobre la autora: Anna North

Anna North (mujeresconciencia)

♦ Nació en 1983 en Virginia, Estados Unidos.

♦ Es periodista, editora, reportera y escritora.

♦ Se graduó de la Universidad de Iowa.

♦ Se desempeña en actividades relacionadas con temas de roles de género.

♦ Ha colaborado con The New York Times, San Francisco Chronicle, The Atlantic, Glimmer Train, Salon, y Jezabel.

♦ Algunas de sus obras: América Pacífica, Proscrita.

Seguir leyendo: