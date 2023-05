Luz Gabás: “La tendencia ahora en la literatura, al igual que en la vida, es la agresividad”

La flamante ganadora del premio Planeta de novela 2022 Luz Gabás visitó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y pasó por el stand de Leamos-Bajalibros para conversar con Belén Marinone sobre su libro Lejos de Luisiana, que la hizo acreedora del galardón. Entre lo comentado, expresó que viene de una gira promocional por el libro, que ha visitado varios países y ciudades y que encontró muy linda la ciudad.

Contó que más allá de la visibilidad que otorga un premio “no hay un lado oscuro, el premio se recibe con muchísimo orgullo, produce muchísima satisfacción, te da una visibilidad que no tenías, es cierto, quizás eso alguien lo podría entender como el lado oscuro en el sentido de que pasas a ser un personaje más público todavía, pero todo también depende de cómo lo sepas gestionar”.

Lejos de Luisiana es una historia de amor entre un nativo americano y una criolla francesa, y este tema permitió dialogar en esta entrevista acerca de varias cuestiones, como escribir sobre el amor, el género de ficción romántica histórica e, incluso, de la maternidad y de la historia en sí.

Con "Lejos de Luisiana", Luz Gabás obtuvo el premio Planeta de novela en 2022

Sobre el género destacó el lugar de las autoras argentinas en el sector –”las escritoras argentinas son muy hábiles es la capacidad de fijarse en lo cotidiano, es decir, cómo los grandes acontecimientos históricos atraviesan la vida de los personajes, y entonces esa habilidad de combinar historia y romance a mí personalmente me gusta leer”–, y desarrolló su visión sobre esto y el lugar de lo melodramático en estas novelas: “Esto las novelas históricas les sienta muy bien, porque una novela histórica puede ser demasiado pesada de leer si no tiene una atractivo para el lector, y lo digo yo que soy escritora, porque me pongo en la piel de lector, porque soy lectora. Entonces es lo que yo busco cuando me acerco una novela histórica, me tiene que gustar el tema pero también que la forma de presentarlo sea, como digo yo, apetitosa”.

Sobre escribir sobre el amor, dijo: “La tendencia ahora en la literatura, al igual que en la vida, es la agresividad, hay mucha agresividad y se ve, hay textos muy fuertes, muy violentos. Hasta dónde vamos a llegar en el gusto, por lo violento, por ejemplo, en la literatura o en la vida real”. Y continuó: “El amor es revolucionario porque rompe con lo que ahora nos estamos acostumbrando a ver, sin embargo, sí que es verdad que el amor está presente en prácticamente todos los textos de literatura”.

Luz Gabás pasó por el stand de Leamos - Baja Libros

Sobre la maternidad, dijo: “Cuando tienes hijos, tu esquema de valores cambia, y ellos son primero. Yo lo tengo claro, o sea, quizás algunas mujeres lo verían como una renuncia; yo no. O sea, es que mi mundo es otro, o sea, yo vivo, tengo mi vida propia, pero mis hijos son lo primero”.

También habló de la importancia que tuvo España en la independencia de Estados Unidos, hecho que tal vez no es tan extendido: ”Esa parte de la historia es conocida en España, relativamente, sobre todo por parte de los historiadores. España ayudó mucho a las trece colonias del Este, que formarían los Estados Unidos, para independizarse de Inglaterra. Pero lo curioso es que la ayuda fue una ayuda solapada, no se reconocía abiertamente el apoyo a las colonias. ¿Cómo iba a reconocer esto España cuando tenía todos los países en Latinoamérica, todas las colonias latinoamericanas? En realidad, lo que hizo España fue ir contra Inglaterra, su eterno enemigo, ayudando a las colonias estadounidenses, pero sin decirlo. Se envió dinero, mantas, medicinas, vestimenta. Es más, la historia no hubiese sido igual, el resultado de la guerra no hubiese sido el mismo sin la ayuda de España”.

