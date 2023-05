“Me parece casi un milagro, con todas las problemáticas que hay respecto del papel y los precios, que se consiga el material, que siga habiendo editoriales. Me parece de una pulsión increíble”, dijo la escritora Marina Mariasch en el stand de Leamos - Baja Libros en el Pabellón Amarillo de la Feria del Libro.

Entrevistada por la periodista Julieta Roffo, habló de su último libro, Efectos personales, una “no ficción novelada” que fue publicada el año pasado por Emecé. En sus páginas la autora narra el suicidio de su madre y amalgama prosa poética, ensayo, novela y reflexión. Ella lo define como un “ensayo autobiográfico”.

Sobre los cruces entre realidad y ficción, Mariasch dijo: “Cuando estamos frente a un libro hacemos un pacto de lectura con el narrador. No estamos siempre asociando a quien habla con el autor. Hay un margen que se balancea, pero estrictamente la persona que habla no soy yo, es un personaje. Parte de un hecho de la realidad, si les interesa saberlo, pero podría no serlo también”.

Marina Mariasch: “La poesía es el punto cúlmine de la literatura” (Crédito: Nicolas Stulberg)

Te puede interesar: Florencia Canale: “Una mujer que lee es una mujer peligrosa para los demás”

“Tampoco me voy a hacer la tonta con eso. Hay materiales autobiográficos a partir de los cuales se escribe este texto, pero sí es cierto que hay algo de la experiencia que se escapa y que no la podemos llevar a las palabras, sobre todo cuando se trata de algo tan difícil. Entonces de lo que se trata es de construir un relato un relato, una historia, una ficción”, agregó.

Su método, asegura, fue tomar distancia: “Verlo como de afuera como si estuviéramos en otro planeta, desde un avión, desde una nave espacial o en una especie de laboratorio a través de un microscopio”.

La autora de “Efectos personales” pasó por el stand de Leamos - Baja Libros en la Feria del Libro y aseguró que “la poesía es el lenguaje que escribe, el resto es lenguaje utilitario” (Crédito: Nicolas Stulberg)

Sus primeros libros fueron poemarios: Coming attractions (1997), XXX (2001) y Tigre y león (2005). Pero nunca dejó el género. A lña par, en simultáneo, publicó novelas, cuentos, ensayos. “La poesía es el lenguaje que escribe, el resto es el lenguaje que habla, que comunica, el lenguaje utilitario, que por supuesto está buenísimo que exista porque con eso nos comunicamos, pero la literatura existe en ese plus poético. Entonces, la literatura está en la poesía”, dijo.

Y agregó: “Eso no quiero decir que empecé escribiendo poesía y ahora por fin llegué a la novela, como si hubiera alcanzado una meta o recorrido una carrera. Yo creo que al revés: la poesía es el punto cúlmine de la literatura. El lenguaje poético tiene que estar presente no solo cuando escribimos poesía o narrativa, sino también cuando mandamos un mail, cuando escribimos un artículo periodístico, cuando escribimos un artículo científico, en todos lados”.

Seguir leyendo