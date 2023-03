“Los cisnes de Macy´s”: relatos que exponen los grandes temores de las generaciones Millennial y Z

"Los cisnes de Macy´s" se trata de su primer libro de relatos, tras debutar con una novela.

Tras publicar en 2018 “Scrolling after Sex”, un texto que presenta el autorretrato de una mujer millennial, Leticia Sala (Barcelona, 1989) fue destacada como una de las autoras que mejor describe su generación. Ahora, acaba de publicar “Los cisnes de Macy´s”, su nuevo libro, en el que reúne 31 relatos cortos que transitan entre la ficción y la autobiografía. Historias en las que la española roza temas como la complejidad de las redes sociales, la amistad y la maternidad.

Este es su primer libro de relatos cortos, una obra en la que Sala demuestra, una vez más, su madurez literaria y su capacidad para diseccionar los grandes relatos y vidas de toda una generación. La autora habla de los deseos y temores que pueden atravesar una vida entera; entre ellos, la nostalgia de las amistades desgastadas por el paso del tiempo y las alegrías e incertidumbres que trae consigo la maternidad.

“El relato en el fondo siempre ha estado en mí, pero mi segundo libro fue de poemas y en redes también es lo que más comparto, entonces quizás se me ha asociado más a eso. Para este tercer libro me sentí con el pulso y las ganas de explorar por completo un solo género y de alguna forma sentí que los temas que me interesaban abordar me estaban pidiendo un formato más largo que un poema”, dijo Leticia Sala en entrevista con Crónica Directo.

"Los cisnes de Macy´s" fue editada bajo el sello Reservoir Books.

Sala se aventura a retomar los grandes miedos, con la sensación que despiertan las mudanzas y los hogares que se quedan atrás; desconocidos que velan por nosotros, casas heredadas y aquellos que ya no están intentando alumbrar el camino. En los relatos de “Los cisnes de Macy´s”, la escritora aborda la sustitución de las relaciones humanas.

Los textos giran en torno al amor, la amistad y hasta el sexo. Al tiempo que Sala narra un simulacro virtual, al cambio de página también expone lo complejo de la interdependencia millennial, pero también aquella que la generación Z tiene con internet y las redes sociales. En los relatos se convierte en portavoz de un grupo social al que pertenece, ese al que ella define como “la generación busca-trufas, sabíamos encontrar oficios donde otros solo veían hobbies”.

En una de las narraciones, la española habla de la importancia de del lenguaje en temas como el aborto, recoge un escenario en el que se imposibilita crear las palabras o frases adecuadas ante quién ha perdido un bebe, en su historia narra aquel escenario que se da a no poder empatizar con la situación. Muy al contrario de sus anteriores publicaciones, Los cisnes de Macy´s, no contiene cosas sacadas de redes, no hay tweets, ni notas de móvil.

Leticia Sala debutó en 2018 con "Scrolling after Sex".

“Existe un tabú́ impresionante. Hay una ausencia de palabras, de comunicación. Por eso me parecía necesario que este relato se llamara Lo invisible. Lo que no se ve no tiene poder. La única forma que tenia de explicar lo que me pasó era decir: He perdido un bebé. Y me parece muy injusto que se utilice este verbo porque implica una culpa. Lo que acaba provocando que la persona que ha sufrido esta realidad se encuentre muy sola”, dijo Leticia Sala en entrevista con Vogue.

Lo que si contiene el libro son relatos desnudos, entre ellos los de le la amistad de dos mujeres adultas; el de las nuevas profesiones vinculadas a los espacios de redes sociales; los de la toxicidad de algunas dinámicas interpersonales en la vida en digitalidad; pero sobre todo también existen rasgos de sus memorias y faceta de madre. Sin embargo a lo largo de los relatos Leticia Sala se muestra como una antropóloga de los que sobrevuela el pensamiento millennial.

