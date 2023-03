“El cuerpo grita lo que las emociones callan”, de Carolina Novoa Arias, una guía de biosanación para entender el dolor

La periodista y biosanadora colombiana es la autora de "El cuerpo grita lo que las emociones callan". (Twitter/@CarolinaNT51)

El doctor Carlos Jaramillo, célebre por ser el autor de títulos como “El milagro metabólico” o “El milagro antiestrés”, dice de este libro de la colombiana Carolina Novoa Arias, que se trata de una pieza pensada para invitar a los lectores a explorar en lo más profundo de sí mismos, con el ánimo de que consigan enfrentar aquello que la menta ha querido callar, pero que el cuerpo no deja de gritar.

“Un cuerpo sano requiere una mente sana y un alma en paz”, apunta. “Carolina Novoa, health coach y biosanadora emocional, te muestra cómo sanar es un proceso holístico que está en tus manos si escuchas las enseñanzas que trae cada enfermedad”.

Le puede interesar: “Los archivos secretos del alma”, de Andrea Novoa Arias, una forma de entender por qué vivimos como vivimos

Carolina Novoa Arias es periodista de profesión. Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, y más tarde cursó un máster en Relaciones Internacionales, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y otro de Sciences Po, en París.

Cuando tenía 17 años trabajó como presentadora de noticias y reportera en RCN Televisión y NTN 24. Emigró a los Estados Unidos y allí trabajo para Telemundo, desempeñando la misma labor, mientras obraba como corresponsal de Caracol Radio en Miami.

Hace algunos años se certificó como health coach y, desde entonces, se ha dedicado a la biosanación y al fomento de los hábitos saludables. Novoa Arias es, además, nutrióloga, y conduce el programa ‘Salud y algo más’, de W Radio, en Colombia.

Carolina Novoa Arias es una periodista, biosanadora y health coach colombiana. (Instagram/@carolinanovoaarias).

Le puede interesar: “No escribo a partir de lo religioso”: Christy Muller presenta “En la oscuridad, ¡Resplandecerás!”

En agosto de 2022, la filial colombiana del grupo Planeta publicó su libro “El cuerpo grita lo que las emociones callan”, del que habla Jaramillo, bajo el sello Diana. Alrededor de 176 páginas en las que la autora reflexiona acerca de la enfermedad como maestra.

Para Novoa Arias, como para muchas otras personas, la enfermedad ha estado presente durante casi toda su vida. Tocó a su puerta de niña y, desde entonces, no ha parado de visitarla. No fue sino hasta la muerte de su esposo, el periodista mexicano Edgardo del Villar, que comprendió que a la enfermedad no solo había que asistirla, sino entenderla.

“El libro es mi regalo para la humanidad. Una mirada distinta a la enfermedad, donde comparto con plena convicción que la enfermedad es una oportunidad para sanar nuestra alma”, escribió la autora en sus redes.

Portada del libro "El cuerpo grita lo que las emociones callan", de Carolina Novoa Arias. (Planeta de Libros).

Al interior de “El cuerpo grita lo que las emociones callan”, los lectores encontrarán una guía para comprender, precisamente, el dolor que llega a producir la enfermedad en la vida de una persona. No es un listado de consejos ni soluciones, sino el testimonio de una persona que ha perdido y ha encontrado en la perdida el impulso para seguir, y lo comparte cual enseñanza.

Le puede interesar: “AntropOcéano”: un libro para recordar por qué debemos cuidar nuestros mares, escrito por la oceanógrafa Cristina Romera Castillo

Muchas veces, un libro de autoayuda es lo menos indicado para sobrellevar este tipo de situaciones. El dolor no se irá con una lectura, pero en ocasiones, y no son muchas, encontramos consuelo en las palabras de alguien más. Cuando perdemos, lo que más necesitamos es compañía, aunque la rechacemos, encontrarnos a nosotros mismos en las experiencias de otros.

Eso es, precisamente, lo que brinda este libro de Carolina Novoa Arias, que invita al lector a entender que no hace falta cargar con todo, que es necesario soltar, apoyarse en los demás.

La de “El cuerpo grita lo que las emociones callan”, es una lectura amena y sencilla, que propone un lenguaje claro y atinado para hablar sobre procesos que son, en su mayoría, difíciles de abarcar. Nadie quiere que le expliquen cómo se siente. Eso que duele, en el alma y en el cuerpo, lo sentimos nosotros, y nadie más. Sin embargo, encontramos consuelo al entender que todo el mundo pierde y la pérdida no es algo que solo nos ha tocado en suerte a nosotros.

El libro es revelador, también, en tanto explica que el dolor, por ejemplo, el que se siente bien adentro, también se refleja en el cuerpo, en la manera como nos alimentamos y aceptamos o rechazamos la vida sana, el deporte, el relacionamiento con otros. ¿Quién iba a pensar que lo que elegimos no decir nos afecta en un nivel físico? De eso nos habla Novoa Arias aquí. Cualquiera puede ser un buen momento para entenderlo.

Seguir leyendo: