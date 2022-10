“AntropOcéano”: un libro para recordar por qué debemos cuidar nuestros mares, escrito por la oceanógrafa Cristina Romera Castillo

“AntropOcéano”. Diseño a partir de fotografías: Jesús Avilés/Infobae.

“¿Qué me importa a mí el mar si soy de tierra adentro?”, se pregunta la autora al inicio de este libro. Se lo pregunta a ella y nos lo pregunta a los lectores. Normalmente, salvo que vivamos en una ciudad costera, no tenemos presente la importancia del mar. Simplemente, parece no interesarnos. “La vida de cada uno de nosotros está condicionada por el océano”, escribe Romera Castillo. “Nuestros orígenes están en el mar”.

AntropOcéano es un libro que invita a reflexionar sobre la importancia de los mares y el futuro del planeta, escrito por la oceanógrafa española Cristina Romera Castillo, de forma amena y clara. Una pieza de divulgación que parte de historias reales y se basa en estudios científicos, para exponer los problemas que le hemos causado al mar, y las acciones positivas que se están llevando a cabo para remediarlos “Porque no solo es posible revertir algunos de los errores medioambientales que hemos cometido, sino que podemos hacer que el océano se convierta en nuestro mejor aliado para mitigar los efectos del cambio climático”, reza la contraportada.

Portada del libro "AntropOcéano. Cuidar los mares para salvar la vida", de Cristina Romera Castillo. Cortesía: Planeta de Libros.

Son alrededor de 256 páginas en las que a lo largo de 13 capítulos se abordan temas como el cambio climático, los ácidos y calientes en los océanos, la asfixia y zonas muertas, manglares, marismas saladas y el carbono azul, acuicultura, derrame de peces, los plásticos biodegradables, los corales de plomo y las puestas en marcha para los años venideros.

“En este libro quiero mostrarte que no todo está perdido”, escribe la autora. “Veremos qué problemas tiene el antropOcéano (...) Porque se habla poco de lo que se puede hacer o se está haciendo para solucionar los perjuicios que hemos causado al océano y esto podría dar lugar a la falsa creencia de que no hay nada que se pueda hacer. ¡Y no es cierto! Aquí te mostraré cómo es posible revertir algunos de los daños causados al océano y, además, conseguir que este contribuya aún más a mitigar los efectos del cambio climático (...) para que veas que estas soluciones son reales y no fantasías de una utopía hippy, también veremos algunos ejemplos del pasado en los que se cometieron graves errores que atentaron contra el medio ambiente, pero a los que se les puso remedio mediante la cooperación internacional”.

Cristina Romera Castillo nació en Jaén, en 1982. Es Licenciada en Química y doctora en Ciencias del Mar. Trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar-CSIC de Barcelona. Sus investigaciones se han centrado en el ciclo del carbono oceánico. Actualmente, estudia el impacto de los microplásticos en los ecosistemas marinos y en el clima, y las bacterias capaces de degradarlos.

Ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su trabajo, entre otros el For Women in Science 2019, de L’Oreal-UNESCO; el Raymond L. Lindeman Award 2020, de la Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO); o el International Rising Talents 2020, de L’Oreal-UNESCO.

Cristina Romera Castillo, investigadora en biología marina en L'Oréal (Madrid). LAURA P.MERINO

En el libro, dedica un buen pasaje al tema de la pesca salvaje y da detalles de cómo pescar más sin pescar, y reflexiona sobre la sostenibilidad en los alimentos marinos. “En el Mediterráneo, el 71 % de las embarcaciones pesqueras son de pesca artesanal, pero, a pesar de su número, la cantidad de pescado que capturan es inferior al de la pesca industrial. La pesca artesanal se realiza principalmente cerca de las costas y se lleva a cabo con embarcaciones pequeñas y con métodos de pesca tradicionales que se han transmitido de generación en generación”.

La lectura del libro se hace necesaria para todo el que esté interesado en las problemáticas actuales de los mares alrededor del mundo, pero es un documento, también, de extrema urgencia para todos, en estos momentos en los que aún estamos a tiempo de reaccionar. “Solo falta un ingrediente muy importante para ponerse en marcha, nuestra voluntad como especie”.

