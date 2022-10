“No escribo a partir de lo religioso”: Christy Muller presenta “En la oscuridad, ¡Resplandecerás!”

Christy Muller presenta "En la oscuridad, ¡Resplandecerás!". Foto tomada de: Primera Hora.

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y qué mejor forma de abordarlo que con una conversación con alguien que ha intentado hacerle frente a este riesgo global. El Foro Económico Mundial sitúa el deterioro mental como el sexto mayor riesgo para este año, y la OMS concluye que los efectos post pandemia han generado un aumento del 25% en los estados de ansiedad y depresión en todo el mundo.

Christy Muller es comunicadora, conferencista internacional y autora de “Una vida mejor”, obra galardonada en los Premios SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas) como el libro más vendido del año 2021 en su categoría. A través de sus escritos, y vinculando siempre sus creencias, en su nuevo libro se pregunta por la posibilidad de sobrevivir, o prosperar siquiera, en medio de las temporadas más oscuras de nuestras vidas.

“En la oscuridad, ¡Resplandecerás!” puede definirse como un devocional íntimo, cercano, en el que la autora nos lleva, con sutileza y a la vez autoridad, por un tiempo de sanidad y fortalecimiento. Pensado en todo tipo de lectores, Muller brinda las herramientas que toda persona habrá de necesitar cada día para aprender a cuidar de sí mismo y convertir su más difícil temporada en la más productiva.

Portada del libro "En la oscuridad, ¡Resplandecerás!", de Christy Muller. Cortesía: HarperCollins.

Al respecto, y a propósito de su visita más reciente a Colombia, la comunicadora puertorriqueña conversó con Infobae y profundizó en los puntos que componen su devocionario.

— ¿Cuánto tiempo dedicó a la escritura de este libro y de qué manera se permitió a sí misma cuestionarse acerca de sus actos y pensamientos alrededor de la temática central?

— Estuve alrededor de dos años escribiendo el libro. Es una recopilación de mis estudios. Combina lo que es la neurociencia y la consejería espiritual. Manejo mucho los temas del dolor y de cómo nos enfrentamos a ese dolor de la vida, cuando nos toca a la puerta la ansiedad, la tristeza profunda y no sabemos manejar todo eso. Entonces, este libro básicamente es una herramienta, no solo académica, sino práctica. Le permitirá a los lectores darse cuenta de que, realmente, en momentos de dolor estas técnicas funcionan para seguir siendo productivos aún en medio de los infortunios de la vida.

— Una vez terminado el devocionario, ¿cómo fue el proceso de edición?

— Tiene muchos elementos. El primero tiene que ver con sentarse frente a la obra en blanco y negro, cuando se tiene la certeza de que realmente funciona. Lo segundo es tomar un grupo, le llamamos un grupo focal, en donde se discute el texto para ver cómo responden los lectores. El tercer punto es cuando un editor de contenido se establecen los diálogos para tomar las últimas decisiones en torno a la obra. Este es un profesional no solo a nivel de redacción, sino también en cuanto al dominio del tema en cuestión. Es un trabajo en equipo muy bonito.

— ¿De qué manera se aborda el concepto de la salud mental en esta obra?

— Este libro tiene el beneficio único de que trabaja desde las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Desde una perspectiva de cuerpo, se le enseña al lector qué sucede en su sistema nervioso central o qué sucede hormonalmente para que encuentre aquí la forma en que se siente; la segunda parte tiene que ver con todos aquellos hábitos malos o buenos que estamos haciendo o dejando de hacer, que es lo que hace que nos sintamos tristes o ansiosos; y la tercera parte es la espiritual, donde proveemos al lector el recurso de poder verse a sí mismo como un ser integral, que pueda reconocerse en su punto de quiebre.

Si tú y yo podemos ser fuertes en muchas áreas podemos tener mucho conocimiento. pero si somos reales y nos dejamos de hipocresía vamos a saber que tú y yo tenemos un punto de quiebre, quizás el punto de quiebre tuyo fue la muerte de un hijo, y el mío fue perder el trabajo de mis sueños. Saber y reconocer qué hay y qué tiene que sobrellevarse es lo que da paso a esa parte espiritual tan importante, el último recurso para no renunciar a la vida y a la esperanza.

Christy Muller, autora del libro "En la oscuridad, ¡Resplandecerás!". Foto tomada de: Amazon.

— ¿En qué puntos se congregan aquí la psicología y el ideal religioso? ¿Cómo se establecen sus límites?

— No escribo a partir de lo religioso. No creo en las religiones, las respeto profundamente, sin embargo. Este libro es de corte psicológico, espiritual y químico. La espiritualidad y las religiones suelen relacionarse muchas veces, pero son términos distintos, no refieren a los mismo, pero basados en principios, convergen de forma totalmente natural.

— Cada lector es libre de escoger, pero si pudiera recomendarle, ¿qué paso debería concebir primero para salir de su temporada en el infierno?

— No vendo la idea de salir de la zona oscura, porque yo no le puedo asegurar eso a los lectores. Lo que puedo hacer es sugerir una serie de hábitos que les ayuden en esa temporada difícil, para entender eso que los ha marcado y eviatar que no acaben consigo mismos. Si lees el libro y no haces nada, pues no tiene caso. Finalmente, lo que me interesa no es ponerte frente a una buena obra, sino transformarte a ti en esa buena obra. Que tú puedas en medio de la oscuridad resplandecer.





