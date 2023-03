Los años 60 y un argentino en Nueva York: una historia de Alberto Vanasco que se puede escuchar acá

Sergio Olguín y Alberto Vanasco.

“Es una novela bastante experimental para la época porque la historia comienza con el final y va retrocediendo”, explica Sergio Olguín, sentado en el estudio de Infobae, momentos antes de empezar a leer Nueva York Nueva York, de Alberto Vanasco.

En realidad, Olguín va a transgredir una de las consignas de mi podcast La oreja que lee, en el que cada invitado elige un texto que no sea suyo, lo lee y lo comenta. Transgrede, justamente, en que Nueva York Nueva York no es un cuento sino una novela. Pero, a partir de esta característica que señala, Olguín dice que si lee el primero y el último capítulo, va a funcionar.

“El primer capítulo es spoiler puro, porque ahí se lee el cierre de la historia”, dice Olguín. Y cuenta: es la historia de un argentino que se va a vivir a la Gran Manzana durante algunos años, se arma un grupo de amigos, se enamora de una chica comprometida y mantiene una relación con ella. “El primer capítulo cuenta qué pasó con esa relación”, cuenta Olguín. “Cuando él decide volverse a la Argentina”.

Sergio Olguín en "La oreja que lee".

¿Pone en cuestión la idea de la intriga? “Hasta cierto punto”, dice Olguín. Y explica por qué es así.

Además, el autor argentino hace una promesa: que a partir de lo que él lee en el podcast “te van a dar ganas de leer el resto”.

¿Se parece Nueva York Nueva York a Rayuela, la gran novela de Julio Cortázar? Olguín asegura que sí, que están relacionadas. En las dos, los grupos de amigos. Una en Nueva York, la otra en París.

Alberto Vanasco nació en Buenos Aires en 1925. Cuando su padre perdió el trabajo se mudaron a la provincia de San Juan, donde vivieron unos cuantos años. Las crisis económicas marcaron su vida.

Fue profesor de matemática, remisero, traductor. Quería escribir. A los 17 años había publicado la novela Justo en la cruz del camino. Como su personaje vivió un tiempo en Nueva York, donde trabajó para una editorial y otro tiempo en Barcelona.

Publicó, entre otros, “Sin embargo Juan vivía” (en 1947), “Para ellos la eternidad” (en 1957) Nueva York Nueva York (en 1967) y Al Sur de Río Grande (en 1987).

Murió en 1993 en Buenos Aires

El lector

Sergio Olguín nació en 1967 y es el fundador de una revista literaria que hizo época y que se llamó V de Vian y también de la revista de cine El amante.

Es periodista, guionista, pero, sobre todo, autor de cuentos y novelas.

Olguín escribió, entre otros libros, Lanús, Filo, El equipo de los sueños, Springfield, La fragilidad de los cuerpos, Oscura monótona sangre (que ganó el Premio Tusquets), 1982, y La mejor enemiga.

