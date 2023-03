Querer, sufrir y filosofar como un perro: un cuento para gente que los ama se puede escuchar acá

Jorge Consiglio lee un cuento de "La paciencia del agua sobre cada piedra", de Alejandra Kamiya

No puede ser más hermoso el cuento La pregunta de Rawson, que escribió Alejandra Kamiya y que Jorge Consiglio eligió leer para el podcast La oreja que lee (que se puede escuchar acá). Hay algo en el tono, en la manera en que vamos encontrándonos con los personajes pero, sobre todo, algo en los personajes. Que son perros. Que sienten cosas, piensan de manera filosófica, aman. Y no es una fábula para chicos. Puede que en algún momento sepamos que hablan por nosotros, pero no es una fábula para chicos: es para gente que ya sepa cómo es transitar la vida, disfrutar, perder.

“Lo tradicional es que estos planteos se los haga un sujeto humano”, dice Consiglio. “En este caso los protagonistas no son humanos, son perros. Es un extraordinario cuento de perros”.

¿Qué le interesa a Consiglio de Kamiya, por qué eligió leer ese cuento? “El sonido y el manejo del silencio”, responde el escritor. “Kamiya es extraordinaria en el laconismo”.

La escritora Alejandra Kamiya.

El padre de Alejandra Kamiya es un inmigrante japonés. ¿Hay algo de ese padre, de esa herencia en el laconismo? “Yo creo que sí”, dirá Consiglio minutos antes de empezar a leer este cuento, que forma parte del libro La paciencia del agua sobre cada piedra, una novedad que Eterna Cadencia publica este mes de marzo.

La autora ha escrito antes sobre ese hombre: “Mi padre eligió quedarse en esta tierra por mi mamá, y otros motivos. Los busco. Una vez me dijo que se había quedado por el puente que está frente a la Facultad de Derecho en la avenida Figueroa Alcorta, y porque en un bosque del sur (creo que en Bariloche) los árboles que se caen no son retirados sino que se dejan para que formen parte del paisaje. Los árboles caídos también son el bosque”.

Ya en ese párrafo está el tono de Kamiya. Como aquí, donde aparecen los personajes del cuento.

“Van cuatro atados, Sasha y Papu siempre adelante, Oso atrás, y Rawson a su lado. Pina va suelta y es como una luna, girando alrededor y casi en el aire”.

Amor de perros. Los sentimientos, sin filtros. (Cortesía Julián Muñoz)

Oso es un perro viejo, lo dice de arranque. Duerme mucho. En algún momento reflexiona sobre el encierro: “Tal vez este cansancio sea una forma de alivio. Quiero decir, si no me muevo, no siento el encierro”. Cómo no entenderlo, ¿no?

La autora y el lector

Alejandra Kamiya nació en Buenos Aires en 1966 y se formó con Abelardo Castillo primero e Inés Fernández Moreno después. Se metió de cabeza en la literatura a los 40 años. Desde entonces publicó Los que vienen y los que se van: historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina, en 2008; Los restos del secreto y otros cuentos en 2012; Los árboles caídos también son el bosque en 2015 y El sol mueve la sombra de las cosas quietas en 2019.

Jorge Consiglio nació en Buenos Aires en 1962. Es licenciado en Letras y enseñó Semiología en la Universidad. Trabajó como visitador médico algún tiempo y algún tiempo tocó música de cámara en la calle Florida.

Escribió novelas, cuentos y poemas. Ha dicho que terminar un libro le lleva entre tes y cuatro años y que cuando escribe busca música.

Entre otros libros, publicó las novelas Hospital Posadas y Sodio, los cuentos de Marrakech y Villa del Parque y los poemas de Intemperie y Plaza Sinclair.

<br/>

