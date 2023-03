Juan Kiss creó un libro para hablar “365 días de Rock”: “Además de divertir, me gusta culturizar y educar”

Juan Manuel Ángel Múnera, más conocido como Juan Kiss, publicó su primer libro-agenda con datos de las bandas más queridas del rock (Infobae - Jesús Avilés)

5 de marzo. “‘Billie Jean’ de Michael Jackson comienza su reinado en el número uno del Hot 100 de Billboard, y estaría siete semanas en esa posición. Quincy Jones quería que la canción se llamara ‘Not My Lover’, pero Michael estuvo firme en su decisión”. Datos como este, para cada día del año, contiene el libro-agenda del locutor de radio paisa Juan Manuel Ángel Múnera, más conocido como Juan Kiss.

Fanáticos del rock y la radio colombiana han escuchado de Juan Kiss, otro apasionado rockero que no solo es seguidor del género y sus bandas más representativas, sino que a lo largo de sus años en el medio se ha convertido en la enciclopedia de los datos curiosos de las canciones que presenta día a día en la emisora Radioacktiva, la cual dirige en Medellín.

Ahora, esos datos que sirven para romper el hielo en conversaciones, amenizar el rato o aprender algo nuevo están compilados en “365 días de Rock”, un libro y agenda en el que están registrados algunas de las historias más fascinantes para los melómanos sobre agrupaciones como Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones, KISS, AC/DC, entre otras.

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Kiss reveló que la idea de este anecdotario surgió en la radio. “‘365 días de Rock’ nace en mis turnos al aire. Los que son oyentes saben que yo cuando presento una canción no solo digo el título y el nombre de la banda, no. Yo siempre trato de meterle un extra, un datico sobre el álbum, año de grabación, anécdotas de los artistas, eso es lo que hago”.

Hablar con Juan Kiss es tener esa enciclopedia cerca, en medio de la conversación menciona un día y no tiene que remitirse a su libro para saber qué pasó en esa fecha en el mundo del rock. Esa particularidad se ha convertido a lo largo de estos más de 35 años al aire en el sello destacado del locutor, por lo que una de sus colegas lo invitó a compilar toda esa información que almacena en su memoria, en algo físico; específicamente una agenda que acumulara esos datos.

aunque gran parte de la información ya estaba en su cabeza, la investigación y trabajo para la publicación tardó cerca de dos años

La memoria de Juan Kiss

“Desde el año 77 me sabía de memoria lo que decían los discos por dentro, sacaba las letras de las canciones de oído, estudiantes extranjeros de mi papá le traían cassettes grabados con otras emisoras y revistas. Tengo una memoria a largo plazo muy buena, se me puede olvidar el nombre de una pastilla, pero no se me olvidan esas cosas que leí hace 30 años y así conformé un gran disco duro de información en mi cabeza”, señaló Juan Kiss.

Todos esos datos almacenados en su memoria, más una investigación actualizada por internet y un trabajo de dos años dieron como resultado a su reciente lanzamiento, ‘365 días de Rock’. Se trata de un formato diferente, en el que Juan no solo culturiza al lector con datos importantes del género, sino que lo invita a escuchar y ver los videoclips de las canciones, o profundizar en la historia escuchándolo a él al escanear los diferentes códigos QR que aparecen en las páginas del libro.

Además, es un relato que pasa por todos los días del año y que le permite al lector utilizarlo como agenda personal. Esta característica, según Juan Ángel Múnera, es en honor a su padre, quien siempre le inculcó la escritura a mano, con el miedo de que la tecnología acabara con esa práctica. “Es algo muy romántico, a mi papá le encantaban las agendas, él me decía ‘hijo, que nunca se te olvide escribir’ y yo todo lo escribo ... La gente puede utilizar la agenda como diario, para las tareas del día a día, para escribir poesía”, señaló.

Juan Kiss tiene más de 30 años en la radio. Actualmente, es el director de Radiacktiva en Medellín (@juan.kissangel67)

Sobre la investigación detalló que “cada dato que encontraba yo lo adaptaba a mi estilo, todo está escrito con el mismo lenguaje que yo utilizo al aire”, detalló. De hecho, recurriendo al contenido multimedia el lector puede acudir a una narración de dos minutos hecha por Juan Kiss con toda la producción como si estuviera al aire.

“El libro tiene un elemento al que yo he sido fiel en mi carrera y es que a mí, además de divertir, me gusta culturizar y educar ... Entonces está escrito para ese oyente de a pie que no es experto en el rock y lo que yo hago es contarle qué pasó un día como hoy y recomendarle canciones. Es un trabajo bonito, original, educativo y además interactivo”.

Todas esas recomendaciones musicales realizadas por el locutor en su publicación están almacenadas también en una playlist que tiene una duración de más de 50 horas de rock, yendo desde “Stairway To Heaven” de Led Zeppelin hasta “Sweet Emotion” de Aerosmith.

Con la utilización de todas estas herramientas, el locutor confirmó que se está trabajando en una versión digital de su anecdotario y que estará junto a Alejandro Marín, quien hizo el prólogo, en la Feria del Libro de Bogotá dando una charla sobre “365 días del Rock” y las anécdotas que allí rememora.

Y las agendas no acabarían, pues Juan Kiss aseguró que entre sus ideas a futuro está hacer una de “365 días de rock colombiano”, para la que tendría que asesorarse más; una de “365 días de Metal”; “365 días de rock en español” y hasta una con solo datos del cine.

El fan detrás del micrófono

KISS reveló las fechas de los últimos 50 shows de su historia y pasarán por Bogotá

“El apodo, el apellido, el nick name de Juan Kiss nació en el año 77 en el barrio, yo crecí en un barrio de clase media-alta de Medellín, muy tradicional que todavía existe y se llama San Joaquín. Allá los amigos como sabían que era muy fanático de KISS me apodaron Juan Kiss y el nombre se pegó hasta que en el 89 el director de la emisora en la que trabajaba bio que yo firmaba en una hoja como Juan Kiss y me dijo que de ahora en adelante cuando me presentara al aire tenía que presentarme así”, reveló el locutor.

A lo largo de su vida Juan Kiss ha podido vivir con sus grandes pasiones ligadas a su vida laboral: el rock y la radio. La radio llegó a su vida por sus padres, quienes aunque no eran fanáticos del rock sí escuchaban radio todo el tiempo.

“En Medellín fuimos pioneros con la radio anglo en el país y pasaban las canciones del Hot 100 de Billboard, no había rock muy pesado, pero me enamoré de esa música, pero el rock llega a mi vida con KISS ... en el año 77 yo tenía 10 años y un compañero del colegio llevó una camiseta con la portada del álbum ‘Love Gun’ de la banda y yo me enamoré de esos manes”, recordó.

Después llegarían a su vida Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, entre otras bandas que lo convertirían en un gran conocedor del rock. Sin embargo, KISS sigue siendo su predilecta por lo que anticipó que estará “en primera fila” el próximo 15 de abril cuando la agrupación haga su último concierto en Colombia, como parte de su gira de despedida.