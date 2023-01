Debate en Colombia por Vargas Llosa: “Es Premio Cervantes y Premio Nobel, por algo será”

Para los colombianos Andrés Delgado y Melba Escobar, el escritor Mario Vargas Llosa no es tan bueno como se ha dicho.

Por estos días, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, residente en Madrid desde hace varios años, se encuentra en el centro de la prensa hispana por su ruptura con Isabel Preysler, tras ocho años de relación. Distintos medios han difundido la noticia y no se habla de otra cosa en el entorno del Nobel de Literatura nacido en Arequipa.

Aprovechando la coyuntura, el periodista cultural colombiano, Juan Sebastián Lozano, autor de “La vida sin dioses”, trajo a cuento, en sus redes sociales, la vez en que, cada uno por su lado, el profesor, cronista y crítico, Andrés Delgado, y la escritora Melba Escobar, afirmaron que el autor de “La casa verde”, ‘no es tan buen escritor’ como se ha dicho por tantos años.

Lozano señala que Escobar, la autora de títulos como “La casa de la belleza” o “Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos”, dijo en su momento que perdió el tiempo en la universidad leyéndolo al escritor peruano. Por su parte, Delgado, que ha coqueteado con la ficción y se dedica a criticar a escritores de reconocimiento local e internacional como Héctor Abad Faciolince o Juan Gabriel Vásquez, señaló que, en definitiva, Vargas Llosa no es un escritor cuya obra le valga para decir que es “bueno”.

El periodista enfatiza en el hecho de que autores que no han conseguido un reconocimiento internacional lo suficientemente amplio como el que tiene el peruano, que apenas van abriéndose las puertas en el mercado editorial, fuera de Colombia, tengan la osadía de afirmar cosas como estas, respecto a uno de los escritores más destacados de la literatura latinoamericana en los últimos ochenta años.

“¿Despreciar a Vargas Llosa? ¿No es mucho? El peruano tiene al menos 6 novelas geniales, excelentes. “La guerra del fin del mundo”, por ejemplo, es portentosa. (...) es Premio Cervantes y Premio Nobel, por algo será, no es que le den esos premios tampoco a cualquiera”, escribe Lozano.

El periodista hace un recuento de lo que ha hecho el peruano para estar en donde está, y menciona a un par de autores latinoamericanos que se atrevieron a desafiarlo, desde lo estético. No solo a él, sino a toda la generación del Boom. “Escritores de altísimo nivel como Roberto Bolaño y Fernando Vallejo criticaban mucho al Boom, y bueno, querían matar a los padres; (...) tenían (tienen) con qué pelear”, señala.

El asunto gira en torno al hecho de que escritores colombianos que apenas si conciben un libro que pocos lectores tienen en el radar, a quienes no se les conoce lo suficiente a nivel latinoamericano, y mucho menos, hispano, se atrevan a despreciar con tal desparpajo a uno de los gigantes de las letras del continente. “No se puede atacar a un elefante con un cortaúñas”, apunta Lozano, citándolo al escritor Andrés Hoyos.

Entretanto, ni Escobar, ni Delgado han dicho algo más en torno a los polémicos comentarios. La escritora, residente en Barcelona, recientemente fue reseñada por el diario La Vanguardia como una de las autoras del ‘Nuevo Boom’, un grupo de escritores latinoamericanos que residen y escriben desde la ciudad catalana.

Delgado, en cambio, residente en Bogotá, no registra publicación alguna, fuera de sus redes sociales, en el último tiempo, ni sobre este tema o algún otro.

Una cosa es que, como autor, Mario Vargas Llosa haya perdido el toque de años previos, y otra muy distinta es que su obra no lo respalde ampliamente. Se puede opinar acerca de si gusta o no su trabajo, pero asegurar algo como esto ya es cuestión delicada.

No es que la opinión de alguno de estos dos desate la polémica a un nivel mayor. Lo importante aquí, lo verdaderamente urgente, es la forma como critican la obra de un escritor de tal talla sin los suficientes argumentos. Dos autores, una escritora cuyo trabajo la respalda, pero no la sitúa en el radar de los más grandes, y un crítico cuya opinión no es consultada en medios, que se visten de comentaristas inflados sin más. “Si uno hay quiere brillar como escritor de ficción, hay que tener cuidado”, finaliza Lozano.

