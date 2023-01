Los diez momentos más resonantes de las letras colombianas en 2022

Diseño Infobae.

El 2022 va llegando a su fin. Muchas fueron las cosas que sucedieron, tanto buenas como malas. Varios nombres de las letras nacionales nos abandonaron y otros nuevos surgieron. Se abrieron y se cerraron librerías, se conmemoraron fechas especiales y se festejó la vida y obra de grandes poetas y escritores.

De entre los muchos eventos que se presenciaron, las muchas experiencias que se vivieron, en Infobae hemos seleccionado diez que, a nuestro parecer, destacaron un poco más que el resto. A continuación, los diez momentos de las letras colombianas durante 2022:

LAS MUERTES

1. El poeta, editor y gestor cultural, Juan Gustavo Cobo Borda, falleció a la edad de 73 años, tan solo un mes antes de su cumpleaños. Dejó como legado una obra poética más que destacada y la apertura de distintos espacios para la cultura que, sin él, no habrían sido posibles en el país.

Juan Gustavo Cobo Borda falleció en Bogotá en septiembre de 2022 (Foto: Colprensa).





2. Poco antes de terminar el año, dos días después de la Navidad, el librero Mauricio Lleras, producto de un paro cardíaco, falleció en Bogotá a la edad de 70 años.

Fue uno de los libreros más conocidos de Colombia y su librería, Prólogo Libros, uno de los espacios de encuentro cultural más importantes de la capital del país. En el último tiempo, se había hecho aún más conocido por su podcast ‘El librero’, junto al periodista Jorge Espinosa.

Tras haber enfrentado un fuerte cáncer, Lleras partió de este mundo y su muerte generó innumerables muestras de cariño a través de las redes sociales. Nunca antes un librero colombiano había sido tan llorado y celebrado.

El librero colombiano Mauricio Lleras. Foto tomada de: Arcadia.





3. El poeta caleño, Jotamario Arbeláez, alertó a los lectores en la última semana del año con la noticia de su muerte. En la mañana del 29 de diciembre, las redes sociales y varios medios nacionales hicieron circular la información. Escritores, editores, fotógrafos, artistas y periodistas se despidieron del último representante vivo del nadaísmo.

Sin embargo, pasadas las siete de la mañana, el poeta apareció hablando en la radio desmintiendo su deceso y aclaró que le parecía una broma de mal gusto. ¡Vaya chascarrillo!

Inmediatamente, la prensa corrigió sus titulares y los que lo habían lamentado quedaron viendo un chispero, como se dice. Más vivo y coleando no puede estar Jotamario.

El caleño es el último representante vivo del nadaísmo en Colombia.





LAS MALAS NOTICIAS

4. Tras 18 años ininterrumpidos y luego de la crisis económica producida por la pandemia del Covid-19, la librería Luvina, en el centro de Bogotá, anunció el cierre de su sede física y mudó a la virtualidad, debido a percances que superaban el dominio de sus dueños.

Triste, el librero Carlos Luis Torres anunció la decisión hacia el mes de junio y reveló que el espacio sería acogido por otra librería, Matorral.

La llamada ‘Esquina cultural de La Macarena’ terminó así su ciclo y, si bien los lectores tienen a disposición un nuevo espacio, la magia de la librería que congregaba a poetas y artistas no es la misma.

Después de 18 años, Luvina abandona su sede física para migrar a la virtualidad.





LAS CONTROVERSIAS

5. El ganador de la más reciente edición del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura fue el escritor José Zuleta Ortiz, con su libro “Lo que no fue dicho”.

Si bien se trata de una de las publicaciones más interesantes del último tiempo, llamó la atención que el jurado no considerara siquiera a las dos autoras finalistas. Una vez más, el premio era entregado a un hombre.

Los comentarios no se hicieron esperar. ¿De qué manera es comprobable que la literatura escrita por hombres es digna de reconocimiento por encima de la que hacen las mujeres? ¿Cuáles son los criterios que hay detrás? Si bien la discusión no pasó a mayores, sí queda la sensación de que nuestra literatura aún no es lo suficientemente autocrítica con sus procesos.

Los escritores finalistas del Premio Nacional a Novela Publicada 2022, otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia.





6. Tras unas declaraciones sobre la política identitaria, a través de su cuenta de Twitter, la escritora Carolina Sanín recibió la notificación de la editorial Almadía, informándole que su contrato activo con el sello mexicano, para la edición y posterior publicación de algunas de sus obras, quedaba cancelado.

La colombiana, autora de “Somos luces abismales”, entre otros títulos, denunció censura y, rápidamente, el mundo editorial se volcó de cabeza debatiendo el tema. A día de hoy, la decisión de los mexicanos sigue siendo la misma, pero Sanín sostiene que la silenciaron.

Fotografía: Instagram @carolinasaninp





LAS BUENAS NOTICIAS

7. Los escritores bogotanos, Juan Gabriel Vásquez y Juan Miguel Álvarez, fueron galardonados con premios internacionales por su trabajo.

El autor de “El ruido de las cosas al caer”, quien en este año publicó, además, su primer libro de poesía, fue reconocido con el Premio a Mejor Libro Extranjero traducido al francés, además de ser distinguido en la Bienal de la Royal Society of Literature del Reino Unido, por su novela más reciente, “Volver la vista atrás”, sobre la vida del cineasta Sergio Cabrera.

"Cuaderno de septiembre" es el título más reciente de Juan Gabriel Vásquez. (Foto tomada de: Babelio).





Entretanto, el cronista y periodista independiente, Juan Miguel Álvarez, recibió el Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez, por su obra “La guerra que perdimos”.

Con este título, el también autor de libros como “Verde tierra calcinada” y “Lugar de tránsito”, se unió a la lista de escritores colombianos que han sido publicados por el tradicional sello español, y el primero en obtener este galardón.

Juan Miguel Álvarez. Fotografía del autor © Víctor Galeano.





8. La escritora chocoana, Velia Vidal, autora de “Aguas de estuario”, fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo en 2022.

Su trabajo con la promoción de la cultura, la lucha contra el racismo y la desigualdad en el departamento del Chocó, le merecieron este reconocimiento internacional. La BBC la describió como una narradora de historias y “amante de las lecturas compartidas”.

Vidal es la creadora de la Corporación Cultural Motete, que promueve el desarrollo educativo, crítico, autónomo y creativo de ciudadanías activas en el Chocó, desde hace cinco años.

Velia Vidal, fundadora y directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete en el Chocó. Foto: Elizabeth Gallón Droste





9. La poeta nacida en Manizales, Maruja Vieira, alcanzó los cien años de edad en 2022. Para festejarlo, el Ministerio de Cultura decidió incluirla en la Biblioteca de Escritoras Colombianas, con una antología que reune gran parte de su obra poética: “El nombre de antes”.

Este proyecto reconoce el legado y aporte de escritoras nacionales que han sido vitales para la literatura y la cultura en el país. Vieira, una de las pocas que ha podido ver en vida su homenaje, es la poeta viva más importante del siglo XX en Colombia.

Bogotá. Maruja Vieira, autora que hace parte de la colección 'Biblioteca de escritoras colombianas' lanzada el 8 de marzo de 2022. FOTO: Archivo (Colprensa)





LAS CONMEMORACIONES

10. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Se cumplieron 40 desde entonces, cuando el autor de “Cien años de soledad”, llevó cumbia y política a la capital sueca.

Para recordarlo, varias cosas sucedieron en este año. Por ejemplo, el tradicional Festival Gabo, de la Fundación Nuevo Periodismo, se celebró en Bogotá, por primera vez; Rodrigo García Barcha anunció, junto a Netflix como productora, el inicio de las audiciones para el elenco que formará parte de la serie que adaptará el clásico más importante del autor nacido en Aracataca; en Barcelona, una biblioteca se construyó en su nombre, y en Ciudad de México, su hijo Gonzalo hizo públicas varias de sus cartas personales, dirigidas a amigos y gente de la escena artística, hasta el momento no conocidas por sus lectores; el grupo Planeta, a través de su filial colombiana, publicó un libro en conmemoración a la entrega del Nobel, escrito por Gonzalo Mallarino, uno de los invitados aquella noche en Estocolmo.

La mítica foto de Castaño Castillo y García Márquez, en la mañana del 10 de diciembre de 1986. (Foto: Centro Gabo).

El 2022, bajo el cobijo de Gabo, fue un año interesante para las letras nacionales. Se perdió y se ganó. Lo importante es que hubo actividad. De cara al 2023, las cosas no pintan tan mal.

