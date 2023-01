“Anatomía del abismo”: una colección de relatos con el marco de la historia latinoamericana en medio del caos y la desproporción escrito por el colombiano Roberto Segrov

Publicado por la editorial Man in the box, "Anatomía del abismo" es la novela más reciente del escritor Roberto Segrov.

¿Quién es Roberto Segrov? Su nombre no es muy conocido entre los lectores. Pocos saben, además, que es colombiano. A primera vista parecería ser un autor búlgaro o algo así. Resulta que nació en Bogotá y es escritor y traductor. En las noches dicta clases de literatura en varias universidades de la capital colombiana. A veces, se las da de oficinista y, en el mejor de los casos, es poeta.

Segrov ha publicado alrededor de cinco títulos entre poesía y narrativa: “Formas de romper las olas” (Buenos Aires Poetry, 2018), “Tríptico Lunar” (SaintNeve, 2019), “Estudios para el intento de ciertas pesadillas” (Editorial Pie de Monte, 2019 y “Un crepúsculo que no termina” (Ediciones Camelot, 2019).

¿Sobre qué son estos libros? ¿De qué va la obra de este escritor? Segrov pareciera ser un miembro activo de la escena underground de la literatura colombiana. Su título más reciente lo confirma. Se ha publicado hace un par de años, pero sobre él poco se ha escrito.

Un poeta perdido en la geografía de América Latina, tres mujeres que diseccionan con sorna el relato histórico del continente americano, una pareja de asesinos espectrales, un genocidio congelado en la memoria de una voz desesperada, teorías conspiratorias que aparecen como relámpagos en un diario, un proyecto perseguido que quiere conservar el registro de la infamia, un ciclista fantasmal, una banda de rock que cifra parte esencial de un secreto, una misteriosa cofradía de luthiers, una ley que suprime la vida, un testamento que es un sistema secreto de combate, un hombre atrapado por el imperativo de la ficción, el recuerdo de una mujer, esa mujer, la clave de la historia.

De eso va “Anatomía del abismo”, la novela publicada por la editorial Man in the box, lo último de Segrov. Está dividida en tres partes y cada una de ellas se compone de monólogos. El lector sentirá que son respuestas a preguntas no conocidas, como si se tratara de una entrevista. ¿Influencia de Roberto Bolaño? Probablemente.

La novela arranca en medio de una espiral, escritura volcada al caos. No cesará hasta pasadas muchas páginas. La primera parte es narrada a tres voces. Son tres mujeres: Aura Lawson, Hannah Palmer y Andrea Tregaskin. De ellas, los lectores no sabrán mucho, y eso que durante más de cien páginas no hacen otra cosa distinta a hablar de sí mismas.

La segunda parte, la más extensa, le corresponde a Jorge Tapia, el protagonista de la novela, o el más cercano. Las tres mujeres siempre se refieren a él. Es un tipo en constante movimiento. Nacido en México y a caballo siempre al interior de Colombia, va buscando a Romeiro Mallki para obtener información sobre el ‘Proyecto Yupana’, un archivo de denuncias con la información de muchas personas envueltas en un macabro plan de genocidio y esterilización forzada.

La tercera y última parte lo muestra al propio autor, como personaje, asumiendo la búsqueda de Tapia. Es una voz que se mueve entre los personajes. A Segrov le queda la responsabilidad de narrar y a la vez obrar, sin dejar que lo uno intervenga con lo otro.

“Se trata de un libro de misterio que es un misterio. Los interrogantes, los espacios en blanco que pone en escena, dicen más sobre nuestras saturadas y evanescentes existencias contemporáneas que sobre los hechos alrededor de un crimen”, escribe Eloy Caicedo. “Si Alberto Laiseca desarrolló el “realismo delirante”, Segrov le ha dado forma [al] maximalismo delirante”.

Fácilmente inscrita en la tradición norteamericana de las novelas totales, esta pieza de Segrov imita ese aire del enciclopedismo, pero no se queda allí. Es retrato a la vez que crítica, metaficción y ficción especulativa. Puede que de Segrov no se sepa mucho, pero luego de este libro, seguramente eso cambiará.

