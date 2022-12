Brandon Sanderson comparte con sus lectores todo lo aprendido en su “Curso de escritura creativa”

Brandon Sanderson y su "Curso de escritura creativa".

Brandon Sanderson es uno de los escritores más exitosos en el terreno de la fantasía durante los últimos años. Sus sagas se leen en todas partes del mundo y las ventas de sus libros no paran de aumentar. ¿Su secreto? En realidad, ni él mismo lo sabe, pero tiene muy claras las técnicas que utiliza para que su escritura fluya y enganche a los lectores. Bueno, él no tiene lectores, a decir verdad, sino fieles. Son más de veinte millones las personas que lo siguen con devoción.

Recientemente, y a propósito de sus técnicas al momento de escribir, el autor decidió revelarlas, tal vez no todas, en una de sus últimas publicaciones. Se trata de un libro en el que les propone a los lectores un viaje al mundo de la escritura creativa para darle rienda suelta a sus historias y, como él, convertirse en grandes escritores.

El libro lleva por título, justamente, “Curso de escritura creativa”. Son alrededor de 336 páginas en las que el autor presenta los aspectos básicos de la escritura de ficción, a través de un enfoque muy práctico. Habla de la trama, el escenario, la creación de personajes y las dinámicas de la industria editorial, entre otras cosas.

Dirigido especialmente a quienes aspiren a ser escritores, el libro está pensado, también para aquellos que tan solo quieren seguir explorando estos conceptos como lectores. El objetivo principal es ayudar a cualquier lector a comunicarse mejor y adquirir buenos hábitos para escribir de forma consistente.

Portada del libro "Curso de escritura creativa", de Brandon Sanderson. (Cortesía: Penguin Random House).

“En la década de 1980, Orson Scott Card iba a impartir un curso de escritura creativa en la Universidad Brigham Young que tenía muy entusiasmado a todo el mundo. Se matriculó muchísima gente. Después, por varios motivos, Card no pudo ponerse al frente de la clase. De modo que un profesor de literatura de la universidad a quien le gustaba la ciencia ficción empezó a dar una clase sobre la escritura de ciencia ficción y fantasía, para que quienes se habían matriculado no se quedaran sin curso. Se hizo muy popular. No dejaban de apuntarse alumnos, entusiasmados por tener una clase sobre esos géneros literarios. El curso empezó a mediados de la década de los ochenta y ya no dejó de ofertarse.

Yo fui alumno de la Universidad Brigham Young entre los años 1994 y 2000, y no pude matricularme en ese curso hasta mi último año allí. Por distintos motivos, no encajaba en mi horario. Precisamente en el 2000, David Wolverton, quien escribía con el seudónimo de Dave Farland, empezó a impartir ese curso. El profesor que se encargaba de él hasta entonces, el doctor Smith, tuvo problemas de salud y se vio obligado a abandonarlo, y la universidad quiso que el curso estuviese impartido por un autor profesional.

Cuando me enteré de que había un auténtico escritor dando un curso, me emocioné mucho. La idea de poder escuchar a un profesional del ramo me resultaba muy interesante. Y así fue. Ese curso fue, con mucho, el más valioso de todos mis estudios en la universidad”.

Así inicia Sanderson la introducción a este nuevo libro, que convierte en consejos prácticos lo que durante dieciséis años ha sido su clase de escritura creativa en la misma universidad de la que egresó. Hay demasiado Sanderson en el libro.

“Curso de escritura creativa” propone estos ejercicios y consejos casi que a partir de la obra del norteamericano, y para aquellos que no lo hayan leído aún, incluye también preguntas que todo aspirante a escritor puede llegar a hacer.

Editado en español por el grupo editorial Penguin Random House, el libro de Sanderson espera ya por sus aprendices. ¿Qué estamos esperando?

