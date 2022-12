Qué leer el fin de semana: “Emociones tóxicas”, “Hiperagotadas” y lo nuevo de Claudia Piñeiro por menos de 1100 pesos argentinos

"Hiperagotadas", "Emociones tóxicas" y "El tiempo de las moscas", tres de las novedades de 2022 que más alto se colocaron en el ranking de ventas.

Llegan las fiestas. Llegan la comida por demás, los regalos y las esperadas reuniones con familia y con amigos. Pero, sobre todo, llega el momento del año en el que, con el cansancio arrastrado durante los últimos doce meses, se necesita más que nunca un recreo. Y qué mejor para aprovechar el ansiado tiempo extra que viene con los feriados que una buena lectura.

Para eso, Infobae Leamos hizo una selección de tres autores que se ubicaron en lo más alto de los rankings de ventas y que son referentes en sus campos. El descanso de fin de año, esta vez, viene acompañado de nuevas lecturas y grandes momentos, aprovechando las ofertas especiales de las ediciones en libro electrónico.

En esta selección, tres éxitos de ventas internacionales de la mano del best seller de la autoayuda Bernardo Stamateas, la premiada escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, y las expertas estadounidenses en salud femenina, las hermanas Emily y Amelia Nagoski.

“Hiperagotadas”, de Emily y Amelia Nagoski (539,99 pesos argentinos)

"Hiperagotadas", de las hermanas Emily y Amelia Nagosky, editado por Diana.

Llegó esa parte del año en la que todos, sin excepción, estamos agotados. Ante las quejas (por la rutina, el trabajo, la pareja, las tareas del hogar), suele escucharse una respuesta, “necesitas descansar”, que más que aliviar esa pesada carga, transforma el imperativo de estar bien en una tarea más de la lista interminable de pendientes.

En Hiperagotadas, de las hermanas estadounidenses Emily y Amelia Nagoski, muestran en un tono preciso, desenfadado y divertido cómo crear estrategias para que las mujeres puedan sentirse inspiradas y poderosas, y así alejarse de una vez por todas del cansancio extremo, algunos dirían crónico, que en inglés se conoce como burnout (o síndrome del quemado). Con el rigor de la neurociencia y la biología computacional, pero también con historias de princesas, ciencia ficción y música pop, estas dos expertas en salud femenina comparten técnicas que pueden ayudar a cualquier mujer a liberarse de las imposiciones que no le permiten alcanzar su bienestar.

¿Por qué leerlo? Las autoras lo explican con claridad al comienzo: “Este es un libro para cualquier mujer que se haya sentido abrumada y exhausta por todo lo que tenía que hacer, y aún así haya estado preocupada de no estar haciendo suficiente. Es decir, para todas las mujeres que conocemos, incluidas nosotras mismas.”





“El tiempo de las moscas”, de Claudia Piñeiro (1041,99 pesos argentinos)

"El tiempo de las moscas", de Claudia Piñeiro, editado por Alfaguara.

Cuando todavía no era “la gran escritora argentina” Claudia Piñeiro, es decir, cuando todavía no era la más leída del país ni una de las figuras resonantes de la discusión por la ley del aborto, cuando no había películas sobre sus libros ni había levantado polémica con el guión de El reino, la autora de Las viudas de los jueves publicó Tuya, su primera novela.

Diecisiete años (y varios premios, adaptaciones y consagraciones) después, Piñeiro se decidió, al fin, a publicar su tan esperada continuación. En El tiempo de las moscas, retoma al personaje de Inés, que sale en libertad después de quince años presa por haber asesinado a la amante de su ex marido. Su vida ha cambiado tanto como la sociedad: el avance del feminismo, las leyes de matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo. Inés, una ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe ser práctica y adaptarse a la nueva realidad. Aunque le cueste.

¿Por qué leerlo? En esta novela, para la que la autora argentina hizo un curso en el que aprendió cómo los forenses usan estos insectos para determinar cuándo y dónde murió alguien, Piñeiro regresa con una de sus personajes más queridas (¿u odiadas?) pero con una narrativa pulida por casi dos décadas de una carrera que, según parece por sus éxitos cada vez mayores, parece recién estar empezando.





“Emociones tóxicas”, de Bernardo Stamateas (520,99 pesos argentinos)

"Emociones tóxicas", de Bernardo Stamateas, editado por B de Books.

En Emociones tóxicas, el doctor en Psicología, sexólogo clínico y terapeuta familiar argentino Bernardo Stamateas explica la importancia de procesar las emociones y aprender a distinguirlas para aprovechar su potencial al máximo y así mejorar nuestros vínculos, nuestra salud física y nuestras habilidades cognitivas.

¿Cómo salir de la frustración, el enojo, el apego, la culpa, el rechazo y tantas otras emociones negativas que, de no ser mantenidas a raya, fácilmente pueden llegar a controlar nuestras vidas? Alcanzar la paz interior es posible y, para eso, solo hay que conocerse mejor, ya que, como afirma el autor, “las emociones no pueden ser controladas desde afuera sino que deben serlo desde dentro de nuestra vida”.

¿Por qué leerlo? Stamateas es un best seller mundial de la autoayuda que, libro tras libro, se ha dedicado a compartir herramientas que fomentan el autoconocimiento y el manejo adecuado de las emociones con el fin de mejorar las relaciones con uno mismo y con los otros. Y Emociones tóxicas es uno de sus trabajos más exitosos, reeditado varias veces desde su publicación en 2014.





