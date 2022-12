De Frozen a Star Wars: las mejores recetas de Disney para cocinar en casa

La estadounidense Ashley Craft, que trabajó varios años en los parques de diversiones de Disney, escribió un recetario no oficial que recrea la propuesta gastronómica de The Walt Disney Company para que cualquiera la pueda hacer de manera casera: desde batidos intergalácticos de Star Wars hasta bebidas heladas de Frozen.

Para quienes nunca tuvieron la oportunidad de visitar los célebres parques de diversiones de Disney, y para quienes fueron y quedaron fascinados con la magia de sus propuestas gastronómicas, llega un libro con las mejores recetas del universo mágico de Mickey Mouse y sus secuaces para recrear todas esas comidas inolvidables, de la pantalla a tu mesa.

Cocina con Disney, de la estadounidense Ashley Craft, es un recetario para hacer de manera casera y al alcance de todos las comidas más icónicas y deliciosas del universo en constante expansión de Disney para que, de la mano de los personajes más entrañables, un suculento festín salga -como por arte de magia- de tu cocina: los macarons de Mickey Mouse, las patatas Hakuna Matata, los pastelitos de arándanos de Buzz Lightyear, el templo del hummus de Indiana Jones, el batido azul intergaláctico de los Jedi y muchos platos más.

Aunque este libro, editado por Duomo Ediciones, no es oficial ni autorizado por The Walt Disney Company, su autora trabajó varios años en dicha compañía, por lo que conoce de primera mano cada una de las comidas que se ofrecen en los parques a los visitantes: de las delicias heladas de Frozen a los batidos intergalácticos de Star Wars.

Gracias a Cocina con Disney, ya no hace falta viajar a estos concurridos parques de diversiones ni hacer larguísimas colas para poder disfrutar de la gastronomía mágica de cada uno de los mundos que componen este maravilloso universo animado.

Cocina con Disney (recetas)





Helado suave Dole Whip en Magic Kingdom, Pretzels de Mickey Mouse en Disney’s Hollywood Studios, Limonada granizada en Disney’s Animal Kingdom: Disney tiene muchísimo que ofrecer y una de sus mejores atracciones es la comida. No siempre es posible visitar los parques Disney cuando nos apetece, pero por suerte podemos disfrutar de su deliciosa comida en casa.

Cocina con Disney. El recetario no oficial te trae más de cien recetas fáciles de preparar con lo mejor de la cocina mágica de Disney. No importa si has visitado los parques mil veces y tienes antojo de tus platos favoritos o si quieres preparar algo inspirado en Disney para que te haga sentir que estás de vacaciones, hemos probado y requeteprobado todas las recetas para garantizar que sean dignas del chef Remy. Las recetas están ordenadas según el parque Disney al que pertenecen, desde Disneyland, el primer parque que abrió sus puertas, hasta Disney California Adventure, el más reciente. Encontrarás bocados para cualquier ocasión, como por ejemplo:

♦ Delicias clásicas de Disneyland, como los beignets o el julepe de la selva.

♦ Los mejores bocados de Disney’s Hollywood Studios para disfrutar durante una maratón Disney, como las palomitas perfectas o las manzanas envenenadas de caramelo.

♦ Platos internacionales en EPCOT, como el baklava marroquí bañado en miel o los napoleones franceses.

♦ Clásicos de Disney California Adventure que te harán sentir como si estuvieras en una isla tropical, como la mangonada o las mazorcas de maíz con chile y lima.

♦ Los favoritos de cuento de Magic Kingdom, como los Flotadores de Peter Pan o los rollos de canela gigantes de Gastón.

En este libro encontrarás algunas de tus recetas favoritas y descubrirás cosas nuevas. Cada bocado te transportará al país de Nunca Jamás, donde podrás rememorar tu infancia, o incluso a una galaxia muy muy lejana.

La autora, Ashley Craft, es considerada una de las mayores expertas en la gastronomía del universo de Disney. Trabajó varios años en sus parques y luego se hizo conocida al recrear sus mejores recetas en su blog.

Beignets de Mardi Gras

(New Orleans Square, Disneyland)

Originarios de Francia, los beignets (pronunciados algo así como «bei-ñé») llegaron a Luisiana con los colonos franceses. Esta especie de buñuelos esponjosos son una parte muy importante de las celebraciones de Mardi Gras. Entre los sabores de temporada de los beignets de New Orleans Square podemos encontrar chocolate caliente, palitos de caramelo, calabaza, pan de jengibre e incluso chicle. Los beignets de chicle se vendían de manera exclusiva en la fiesta Disneyland After Dark: 80s Nite.

Para 10 raciones

♦ 350 ml de agua tibia (a unos 40 °C)

♦ 100 g de azúcar

♦ 1 paquete (7 g) de levadura seca

♦ 2 huevos grandes

♦ 11⁄4 cucharadita de sal

♦ 250 ml de leche evaporada

♦ 950 g de harina panadera

♦ 50 g de manteca (también se puede usar mantequilla)

♦ 1 litro (aprox.) de aceite para freír

♦ 360 g de azúcar glas

1. En un bol pequeño, mezclar el agua con el azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos.

2. En el bol de una batidora amasadora, añadir los huevos. Con la varilla batidora, batir los huevos durante 1 minuto. Añadir la sal y la leche evaporada. Añadir el agua con la levadura y mezclar bien.

3. Incorporar 400 g de harina y seguir mezclando. Añadir la manteca o la mantequilla hasta incorporarla por completo. Añadir el resto de la harina hasta incorporarla por completo.

4. Cambiar la varilla por el gancho amasador y amasar hasta que la masa esté bien integrada, durante 5 minutos.

5. Engrasar un bol grande. Transferir la masa al bol engrasado. Colocar film transparente engrasado o una cobertura similar para cubrir el bol y dejar que la masa suba durante 3 horas a temperatura ambiente.

6. En una olla grande de fondo grueso añadir el aceite a fuego medio. Debería tener una profundidad de unos 5 cm. Calentar el aceite a 175 °C. Colocar papel de cocina sobre una bandeja o un plato grande, y reservar.

7. Espolvorear una superficie plana con harina y estirar la masa hasta que tenga un grosor de algo más de medio centímetro. Cortar la masa en trozos con forma de Mickey (o darles forma con la mano).

8. Con cuidado, freír dos o tres formas de Mickey en el aceite caliente durante 1 minuto aproximadamente por cada lado, hasta que adquieran un color dorado. Colocar en el plato con papel de cocina. Repetir la operación con el resto de la masa.

9. Dejar que los beignets se escurran durante unos 30 segundos y cubrir con azúcar glas.

¿Sabías que...?

Los beignets adquirieron fama en Disney gracias a la película Tiana y el sapo. Charlotte La Bouff, la amiga de Tiana, la contrata para que prepare enormes cantidades de beignets «para cazar a un hombre» en su fiesta de Mardi Gras. ¡Tú también podrás enamorar a quien quieras con esta receta para prepararlos en casa!

Gracias a "Cocina con Disney", ya no es necesario viajar a los parques de diversiones que la compañía de Mickey Mouse tiene por todo el mundo ni hacer larguísimas colas para poder disfrutar de su mágica y variada propuesta gastronómica.

Muslos de pavo bestiales

(Fantasyland, Magic Kingdom)

Hace años que circula el rumor por los parques Disney de que los muslos de pavo son en realidad de emú de lo grandes que son.

¡No es verdad! Los muslos de pavo en Disney son tan grandes porque solo usan los pavos de mayor tamaño. No te preocupes, te aseguro que si te pides una de estas delicias en Disney no te estarás comiendo a ningún ave exótica. Puedes disfrutar de estos muslos casi en cualquier sitio, desde la carpa frente a la atracción The Barnstormer hasta tu cocina.

Para 2 raciones

♦ 2 cucharadas de sal

♦ 2 cucharadas de azúcar moreno claro

♦ 250 ml de agua a temperatura ambiente

♦ 2 muslos de pavo (aprox. 350 g)

1. Mezclar la sal, el azúcar moreno y el agua en una bolsa con cierre zip. Meter los muslos de pavo en la bolsa y dejarlos en salmuera en el frigorífico durante 24 horas.

2. Calentar el horno a 175 °C. Colocar una rejilla encima de una fuente de horno.

3. Colocar los muslos sobre la rejilla y hornear hasta que la temperatura interna llegue a los 80 °C, aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

4. Dejar que se enfríen unos 10 minutos sobre la rejilla y después servir envueltos en papel encerado.

Quién es Ashley Craft

♦ Nació en California, Estados Unidos.

♦ Trabajó en Walt Disney World.

♦ Se hizo popular gracias a su blog gastronómico en el que recrea las mejores recetas de los parques de diversiones de Disney.

