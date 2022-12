“Clara como un fantasma”: el relato de un trauma femenino escrito por un hombre

“Clara como un fantasma” fue la obra ganadora del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras en México, una historia sobre el impacto que tuvo sobre una joven común haber sido testigo de una desaparición forzada. La historia fue escrita por el jalisciense Jorge Alejandro von Düben Padilla, quién ha dedicado principalmente su escritura a la poesía, y presentada por el autor al concurso “Universo de Letras 2022″ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual salió victorioso.

“Yo le tengo miedo a las mariposas panteoneras por una situación un poquito traumática que viví en mi niñez y le transmití eso a Clara. También me puse a pensar en un temor más profundo: la desaparición de mis personas queridas, es algo con lo que simplemente no podría”, asegura Jorge Alejandro von Düben Padilla.

La protagonista de esta novela, comparte esta fobia con el autor. “Clara como un fantasma” comienza cuando ella está por cumplir 17 años y se da cuenta de que está desapareciendo, al igual que muchas personas a su alrededor, de manera repentina o gradual. En esta historia, el autor aborda los miedos que son vistos como absurdos, pero son tan profundos que se comparten como sociedad, producto de la vulnerabilidad que ocasionan los embates repentinos de la violencia.

En la novela hay dos Claras, una de ellas, la protagonista, presencia la desaparición forzada de la otra. La primera, quien vive con su madre, su hermano y su gato, se enfrenta a una transformación compleja que la obliga a cambiar de perspectiva. Mientras su cuerpo desaparece, su espíritu queda expuesto; el alma abierta descubre una manera de comunicarse con la de Lucía, su madre; Luz, su hermana. Clara comienza su metamorfosis hacia una nueva ella, que, al igual que algunas mariposas, “en lugar de cuerpo, parece que tiene el alma por fuera”.

“No soy mujer y escribo desde la perspectiva de un personaje femenino. Me cuestioné qué estaba haciendo. Desde lo literario yo pienso que todo es válido. No creo en la censura, no creo en nada de eso, porque eso es tratar al lector como persona ingenua, y estamos para cuestionar las situaciones violentas que vivimos y que realmente existen. En la literatura puede haber textos panfletarios, pero entonces los lectores tienen que ser lo suficientemente críticos” , explicó Jorge Alejandro von Düben Padilla para Gaceta UNAM.

El autor ha revelado que para escribir “Clara como un fantasma” y alejarse la poesía, para acercarse a la novela, tuvo que documentarse en muchos títulos de filosofía sobre el reconocimiento y pasó por un proceso de empatía en torno a la dura situación que viven las mujeres.

La novela fue escrita en un lapso de cuatro semanas durante las cuales, entre otras cosas, cerró sus redes sociales. “Fue una estructuración también de cuatro semanas. La tenía muy bien pensada antes de escribirla”. En el proceso de escritura le comenzaron a llegar fotografías de personas desaparecidas, en especial de mujeres, algo que lo comenzó a afectar, de ahí su decisión de alejarse de la banalización de los espacios digitales.

El jurado del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras estuvo conformado por los escritores Clara Obligado (Argentina), Fanuel Hanán Díaz (Venezuela) y Julián Herbert (México), los cuales fueron los encargados de escoger un ganador de entre 270 novelas se enviaron a concursar. Este premio es convocado dos veces al año, organizado por el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, instancia encargada de editar el escrito ganador en la colección juvenil Hilo de Aracne.

