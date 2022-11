Diez años sin Carlos Fuentes en la FIL Guadalajara

Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, en su edición número 36, se realizó u n homenaje al escritor mexicano Carlos Fuentes. A la conversación se unieron autores y personalidades de la literatura como Efraín Kristal, Alberto Manguel, Cristina Rivera Garza, Jorge Volpi y Consuelo Sáizar, para recordar las obras más representativas del autor de “Aura”, de forma cronológica, de acuerdo a su fecha de publicación.

“Un autor que, como muy pocos en la historia de la literatura universal, encarna una tradición por sí mismo; hay muy pocos escritores, Balzac sería un ejemplo y fue ejemplo para el propio Carlos. Autores que podían hacer todo tipo de novela y de narración y ser, por lo tanto, no solo un autor sino una legión”, dijo Jorge Volpi sobre el mexicano en la FIL Guadalajara 2022.

Este homenaje a Fuentes fue moderado por el investigador mexicano Jovany Hurtado, quien tan solo hace unos meses fuera el encargado de darle forma al ensayo “Hispanoamérica, una querella de familia”, un texto integrado por ocho pequeños ensayos inéditos. Hurtado también se ha convertido en el biógrafo del escritor, con “Carlos Fuentes y su tiempo mexicano: 1968 1977″.

Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012, dejando un extenso legado en la novela, el cuento y el ensayo; a 10 años, recibe este reconocimiento de sus colegas y admiradores.

“Un escritor sin fronteras para una nueva realidad editorial. Ninguna novela mexicana ha sido esperada como lo fue “La región más transparente”, de Carlos Fuentes, dijo José Emilio Pacheco en el artículo que publicó el 3 de abril de 1978 en la revista Proceso para celebrar los 20 años de la publicación de esta obra.

“No conozco un artículo mejor que el de José Emilio sobre “La región más transparente”, que refleje con tanta precisión la atmosfera cultural del México de ese momento, que ubique a una novela en la que gran parte de una generación descubrió a su país. Pero dado que existe un registro preciso de un día y una fecha para la aparición en librerías, de ese título, conmocionó a una sociedad, es preciso reconocer la necesidad o la exigencia de reflexionar sobre la construcción del escritor y sobre el sello editorial que publico esa obra”, expresó Consuelo Sáizar de la Fuente.

Consuelo Sáizar también recordó que fue durante una cena posterior a las actividades de la FIL de 2010, que comentó junto a Fuentes lo escrito en “Los Laberintos del poder: el reclutamiento de las elites políticas en México. 1900-1971″, en el que Peter H. Smith dio la fórmula que prevaleció en el PRI para llegar a la presidencia del país, el cual consistía en: Estudiar Derecho, Estudiar Derecho en la UNAM y Ser secretario particular de un profesor que ya se encontrará trabajando en el gobierno en turno.

“Consuelo, el autor describe a mi generación, no sé si lo sepa, pero la última clase que curse de la carrera de derecho de la UNAM, mi profesor de constitucional (José Campillo Sainz), me propuso ser su secretario particular; lo interrumpí para decirle: muchas gracias maestro, me siento profundamente alagado por su propuesta, pero sabe usted, yo he decidido ser escritor”, le dijo Carlos Fuentes a Consuelo Sáizar, en noviembre de 2010.

Durante el homenaje, el escritor argentino Alberto Manguel fue el encargado de recordar la novela “Aura”, una de las obras más prominentes del escritor mexicano. Reconoció que la anécdota compartida por Sáizar, representó uno de los momentos decisivos para la literatura de Latinoamérica y un trágico momento para la política de mexicana. El escritor dijo que “Aura” es una reflexión profunda sobre la naturaleza del deseo erótico, que, si bien es un relato fantástico asociado al género gótico, es a la vez crónica del mundo pesadillesco que Fuentes solía evocar.

“Carlos Fuentes declaró, que todo aquel que escribe una novela está metido en el problema prustiano de saber de alguna manera que va a escribir y al mismo tiempo asombrarse de lo que realmente resulta. Lo vivido para fuentes está en su obra que también es un camino de descubrimiento, un tema esencial en su obra es el amor y la figura que lo encarna es Silvia Lemus”, expresó Alberto Manguel.

