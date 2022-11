La próxima novela de Elena Poniatowska estará inspirada en su madre

Tan solo hace 36 años, en la primera edición de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, la escritora y periodista Elena Poniatowska compartía, reía y charlaba con personajes de la literatura como Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez, coincidía en los pasillos de este encuentro literario de la Expo Guadalajara con autores como Fernando del Paso o el premio Nobel José Saramago; estos momentos fueron recordados por la autora “Tinísima”, quien, a sus 90 años de edad, compartió una charla sobre su título “El amante polaco” y reveló lo que depara su nueva novela, inspirada en su madre.

“Tuve una gran pasión por mi mamá, que era amor, y tengo ganas de recuperar su memoria. Al final de su vida, mi mamá se volvió muy religiosa. Yo no, yo tengo un proceso inverso, aunque vivo al lado de una capilla. Algo le pasó a ella tras la muerte de mi hermano de 21 años, en 1968, hay algo ahí que yo quisiera entender. Sobre eso girará”, dijo Elena Poniatowska sobre su próxima novela en entrevista con La Jornada.

La inspiración de su nueva historia:

María Dolores Paulette Amor Yturbe, nació el 19 de mayo de 1932 en Paris, Francia. Vivió con su familia el exilio en París justo después del comienzo de la revolución, una época en la que conoció a Jean Evremont Poniatowski Sperry, también exiliado y heredero de la corona polaca. María y Jean se casaron y formaron una familia en la que nacieron Helène y Kitzia. Por esas raíces, Poniatowska heredo el título de Princesa de Polonia, algo algo a lo que la autora no le ha dado mayor importancia, aduciendo que no frecuenta a su familia europea, quienes la llaman “La princesa roja”.

Fue en 1941, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que María Dolores Amor y sus hijas se trasladaron a México para refugiarse de los estragos del conflicto. Su padre hizo lo mismo años más tarde. Elena llegó a territorio azteca con tan solo 10 años de edad. Motivada por su madre, comenzó en el ejercicio periodístico escribiendo crónicas sociales para el periódico Excélsior en 1953, donde firmaba como Heléne; años más tarde colaboró para Novedades, con una serie de textos que ya reflejaban la calidad literaria de la joven.

Elena y su mamá Paulette Amor Iturbe.

Elena Poniatowska emprendió su primer y único viaje al país de sus antepasados, junto a su madre, en 1966, tan solo unos años antes de publicar su crónica sobre La matanza de Tlateloco, texto que la colocó como la madrina del nuevo periodismo de aquellos años. De aquella Polonia que visitó solo recuerda un territorio con muchas carencias, bajo el yugo soviético. “Tenían poquito para comer, pero lo que siempre había era una botella de vodka”, recordó Poniatowska para El País.

La madre de Elena, conocida como Paulette Amor Poniatowska, publicó en 1996 “Nomeolvides”, un escrito en que, a los 88 años, se muestra como testigo privilegiado. El libro fue prologado y traducido al francés y el inglés por su hija, Elena Poniatowska. En el texto se encuentran las narraciones de algunos de los momentos más difíciles vividos por Amor, el diario de guerra del capitán Jean Poniatowski, la vida aristocrática de México y de Francia; pasa de la frivolidad, al testimonio religioso y la reflexión filosófica.

Continuará en la escritura, “El amante polaco” no es el fin:

Elena Poniatowska con casi 91 años de edad, afirma que “El amante polaco” no representa el epílogo literario de su trayectoria. Declaró que esta novela, inspirada en su madre, será su próximo lanzamiento; retratará a María Dolores, prima de la poetisa Pita Amor y exiliada de su país de origen; madre y ejemplo para la ganadora del Premio Cervantes. Su más reciente lanzamiento relata la historia de sus ancestros, la realeza del siglo XVI y sus experiencias en México; pero, asegura, no es una biografía familiar o personal: “No me gustan mucho las biografías; es una novela”.

SEGUIR LEYENDO: