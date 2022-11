Claudia Piñeiro leyó un cuento estremecedor de Samanta Schweblin que se puede escuchar acá

Claudia Piñeiro, Samanta Schweblin y el libro "Pájaros en la boca".

“Hubo un momento en que Samanta Schweblin apareció y uno dijo: ‘Mirá esta mujer como escribe...’ Venía a abrir un mundo nuevo”. Así, Claudia Piñeiro, la autora de El tiempo de las moscas, explicaba por qué había elegido un cuento de esta escritora para el podcast La oreja que lee.

En ese podcast invito a escritores, actores, críticos, editores, a buscar una historia y grabarla. El único requisito es que la haya escrito otro. Les pregunto, además, por qué, en el ancho océano de los relatos, eligieron ese. La idea es escuchar literatura.

El lugar de Schweblin como escritora ya está más que consolidado: este miércoles, uno de sus libros de cuentos Siete casas vacías, ganó el National Book Award, el principal premio literario estadounidense. O, más exactamente, lo ganó la traducción de ese libro al inglés, Seven empty houses.

En la convocatoria de hace unas emanas, Piñeiro eligió un tremendo cuento de Schweblin, Pájaros en la boca, que no está en ese libro ganaror sino en Pájaros en la boca y otros cuentos.

El planteo de ese relato llega enseguida: una adolescente come pájaros. Pájaros vivos.

La chica vive con su madre, pero la madre -que se ocupa de proveerlos, que va a hacer- no da más y llama a su ex, que se la lleve, que se haga cargo. Así que el hombre cree que lo que no se puede creer: esa ternurita come pájaros.

No les voy a contar todo pero diré que en el cuento se pone a prueba el enorme amor que permite pasar por arriba de las diferencias más insoportables y mirar a una hija como se mira a una hija y seguirla reconociendo.

“Lo que me pasó cuando lo leí es que sentía la garganta llena de plumas”, dirá Piñeiro en el podcast. Y contará: “Pájaros en la boca en literatura de Samanta fue un hito”, dice Piñeiro en el podcast. “Me llevó a leer lo que escribía y no soltarlo más”.

Por “La oreja que lee” ya pasaron Martín Kohan, Cristian Alarcón, Marcos López, Alexandra Kohan, Florencia Canale, Agustina Bazterrica, María Kodama, Claudia Piñeiro, Luciano Lutereau, Lorena Vega, Eduardo Mileo, Rafael Spregelburd, Selva Almada, Enzo Maqueira, Sylvia Iparraguirre y Franco Torchia.

Ellos leyeron textos de Jorge Luis Borges, Mariana Enríquez, Horacio Quiroga, Juan José Saer, Fleur Jaeggy, Chica Unigwe, Samanta Schweblin, Ignacio Molina, Flor Monfort, Julio Cortázar, Roque Larraquy, Diego Angelino, Liliana Heker, Sara Gallardo y Néstor Perlongher. Se puede escuchar cualquiera de ellos clickeando acá. No hace falta ningún dispositivo en particular: funciona en el teléfono, en cualquier tablet o en la computadora.

