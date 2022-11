Tres libros que presentan diversas perspectivas del veganismo

En 1944 en Gran Bretaña se acuñó el término vegan (Veganismo), palabra creada por Donald Watson para la sociedad que fundó en torno a este movimiento (Vegan Society) en Leícester, Inglaterra; desde ese momento esta corriente alimenticia fue creciendo hasta generar un verdadero estallido para principios de la pasada década con el impulso de un exitosos movimiento en contra del uso de pieles en la indumentaria y la inclusión en la agenda mediática de la brutalidad con la que se mataban animales destinados al consumo humano; algunos, sin embargo, han rastreado el origen de este tipo de ideas en contra del consumo de productos animales incluso a los años de esplendor de Pitágoras en la antigua Grecia o el budismo de Asia.

El veganismo ha venido creciendo paulatinamente desde finales de los noventa y principios de los 2000; desde un planteamiento político que busca favorecer los derechos de los animales en relación con aspectos como alimentación, vestuario, entretenimiento y el consumo responsable de productos o la prohibición de comprar animales de compañía, aspectos que muchas personas han adaptado por moda, convicción o salud. Se dice que personajes del mundo literario como Margaret Fuller o Miguel de Cervantes practicaban el veganismo y es mucho lo que se ha escrito sobre el tema; hoy traemos tres libros para conocer y acercarse más al tema:

Liberación Animal

Este libro de Peter Singer fue uno de los primeros en hablar del especismo. Su primera edición vio la luz en el año de 1975 y desde entonces se ha traducido a decenas de idiomas hasta convertirse en un clásico del movimiento. En él, el filósofo utilitarista, califica la discriminación por especie como un criterio tan arbitrario como el racismo o el machismo y expone que, en tanto que son seres con capacidad de sufrir, los animales deben tener derechos y ser respetados.

Así mismo, critica que los humanos utilicemos la inteligencia como un criterio para otorgarnos mayor consideración moral que al resto de animales. “Liberación Animal”, expone también las escalofriantes cifras de la explotación animal, así como las condiciones de vida que tienen los animales que se convierten en víctimas de un sistema alimenticio despiadado, pero también explora soluciones a un problema que es ético, social y medioambiental.

Manifestó Animalista

El texto de Corine Pelluchon expone en su discurso narrativo que la violencia contra los animales es un ataque directo a nuestra humanidad. Eso demuestra en este breve ensayo, pragmático, controvertido y que supone una contribución radical a la ética y la filosofía política. Luchar contra el maltrato animal es rebelarse contra una sociedad basada en la explotación, y por ello la causa animalista es una cuestión política mayor que nos concierne a todos, más allá de ideologías o conflictos de intereses.

Con un estilo vivo, persuasivo e inspirador, la autora propone un camino posible y factible para llevar el debate a la esfera política con tanta claridad y urgencia como sea posible. “Manifestó Animalista”, a pesar de ser un texto breve, la escritora trata de abarcar un abanico enorme de posibilidades y escenarios en los que le permite al lector imaginar y reconfigurar las claves que permitirán el radio de acción de humanismo a los animales, un discurso en el que busca en convencimiento antes que la lucha.

Los Verdes somos los nuevos Rojos

El periodista Will Potter, presenta un escrito sobre una época en la que parece que todo el mundo se está volviendo verde, la mayoría de las personas no son conscientes de que el FBI está utilizando los recursos destinados a acabar con el terrorismo para perseguir a activistas por el medio ambiente y por los derechos de los animales Se utiliza a los tribunales para ampliar los límites convencionales de lo que constituye el término terrorismo y para golpear a los activistas no violentos con condenas desmesuradas. Algunos han tenido que enfrentarse a cargos de terrorismo por el simple hecho de pintar eslóganes con tiza en la acera.

Al igual que el llamado Temor rojo en los Estados Unidos, este Temor verde consiste en la intimidación, mediante el uso de la palabra eco terrorista, para impulsar una campaña política, inculcar el miedo y silenciar la disconformidad. Este libro es una visita guiada por el mundo del activismo radical que cuenta la historia de como privan a personas comunes del derecho de defender lo que creen. “Los Verdes somos los nuevos Rojos” devela este complejo movimiento con sus virtudes e imperfecciones, el libro es una visión general del origen del movimiento social emergente más importante de la historia reciente.

