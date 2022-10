Mark Gevisser y “La línea Rosa”, un libro para hacerle frente a la división de género

"La línea rosa", de Mark Gevisser. Diseño: Jesús Avilés/Infobae.

Siete años tardó Mark Gevisser en escribir este libro que ha puesto en discusión un tema que, hoy por hoy, está más que presente en la agenda social de los diferentes países. En algunos más que en otros, pero presente igual.

En La línea rosa, el autor propone una mirada alrededor de aquellas cuestiones relacionadas con la sexualidad y la identidad de género que dividen hoy el mundo. Se trata de una revisión en torno a estas fronteras del mundo queer y los cambios que se han generado en materia social a partir de ello.

A lo largo de una serie de capítulos en donde se propone analizar y definir estos fenómenos que rodean los terrenos de la identidad, la religión, la ideología de género, el capitalismo, los derechos humanos, el pánico moral, la geopolítica y lo que el autor denomina como “las nuevas guerras culturales de las personas transgénero”, Gevisser logra gestar un estudio profundo y conciso que da cuenta de una de las investigaciones más amplias que se han hecho respecto a las luchas de la comunidad queer en todo el mundo.

“Este es un libro valioso no solo por la calidad del análisis de Gevisser y el alcance de su investigación, sino porque pasa mucho tiempo con las personas en las que se centra. Pasa tiempo con ellas, disfruta de su compañía; las representa con todas sus complejidades. Gevisser también está alerta a la conexión entre la libertad gay y las otras formas de libertad”, ha dicho Colm Tóibín en una reseña publicada por The Guardian.

Al interior de La línea rosa, el lector podrá encontrar los testimonios de varios personajes que han tenido que enfrentarse a las barreras existentes alrededor de la comunidad queer y la sociedad, que les impide llevar una vida normal con la tranquilidad que se merecen.

Aunty es una refugiada de Malaui en Sudáfrica. Debe salir de su país a causa de su orientación sexual. Cuestionada y herida, se pregunta si los límites morales y sociales en algún punto llegan a ser coherentes con el actuar de la gente. Su historia pone en discusión términos como la tolerancia, la inequidad y la ferocidad de los prejuicios.

Como ella, Michael debe salir de Uganda; Amira y Maha son señaladas por ser pareja en El Cairo; Pasha tiene que vérselas con su orientación sexual en Rusia, un país que se ha declarado en contra de la diversidad; Fadi y Nadav, que además de tener que hacerle frente al conflicto social en Tel Aviv, tienen que ver cómo sobreviven a la imposibilidad de interrelacionarse; o Zaira y Martha, en México, quienes a pesar de vivir en un país abierto a la diversidad, tienen que luchar contra el conservadurismo de su ciudad.

“La línea rosa logra avances impresionantes en la documentación de la historia LGBT lejana y reciente a nivel mundial. La humanidad y la tensión con la que Gevisser retrata los testimonios de sus entrevistados mantiene la prosa interesante, junto con su conocimiento increíble y aparentemente enciclopédico de la historia mundial LGBT. Este trabajo lleva la observación de la evolución de la vida y la cultura LGBT a una escala global, por lo que se trata de una lectura necesaria para todas las personas interesadas en los estudios de género”, reseña el Library Journal.

Mark Gevisser es un periodista sudafricano con amplio recorrido en The Guardian, The New York Times, Granta y otros medios. Sus libros anteriores incluyen una autobiografía sobre su crecimiento como gay en la Sudáfrica del apartheid, y una biografía del Presidente Thabo Mbeki. Es el guionista del documental The Man Who Drove with Mandela, que ganó el premio Teddy por mejor documental en el Festival de Cine de Berlín. Fue uno de los organizadores del primer Orgullo en Sudáfrica, en 1990, y coeditó la primera colección de ensayos sobre la vida de gays y lesbianas en Sudáfrica.

