Los diez libros más vendidos de septiembre en Bajalibros Argentina

Los cinco libros más vendidos en septiembre en Bajalibros Argentina.

¿Cuáles fueron los libros más elegidos por los lectores de la plataforma Bajalibros? En esta lista, el ranking de los ensayos, narrativa local e internacional se posicionaron como los favoritos para comenzar a leer. Diez títulos para no perderse, entre los que se encuentran el nuevo libro -el primero de ficción- del periodista Hugo Alconada Mon y el bestseller de la bioquímica, autora e influencer francesa Jessie Inchauspé sobre la importancia de equilibrar el azúcar en la sangre para una salud óptima, entre otros.

Además, un bonus track especial: Bajalibros te regala todos los meses títulos para que disfrutes la lectura. Aquí, cuáles fueron los títulos más descargados en septiembre y preferidos por los lectores. Una pista: la salud interesa (y mucho); y los clásicos y su eterna vigencia.

1. “El poder de las palabras”, de Mariano Sigman (Debate)

Tras el éxito del libro La vida secreta de la mente, el neurocientífico argentino Mariano Sigman fusiona las neurociencias con historias de vida en su nuevo libro, El poder de las palabras. En este ensayo, Sigman hace foco en la importancia de las buenas conversaciones, la maleabilidad de la memoria, cómo controlar -o resignificar- las emociones y el verdadero sentido de la autoayuda.

¿Es posible cambiar nuestras ideas más arraigadas? La respuesta es sí. ¿Cómo? Según el doctor en Neurociencias en Nueva York, un posdoctorado en Ciencias Cognitivas en París, con la sencilla y más efectiva herramienta: el buen uso de la conversación. Un libro ideal para cambiar la (mala) costumbre de decirnos a nosotros mismos que no podemos hacer ciertas cosas, con fundamentos científicos, para cambiar nuestra mente y tener una vida mejor.

2. “Resetea tus intestinos”, de Facundo Pereyra (El Ateneo)

El especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva Facundo Pereyra, en su bestseller Resetea tus intestinos, ofrece una guía detallada para “sanar más de 15 enfermedades y recuperar tus ganas de vivir”. ¿Afecciones en la piel, cefaleas y migrañas, sobrepeso, enfermedades autoinmunes? A través de distintos autotests, con sencillas preguntas para realizar una primera evaluación de salud, el libro propone indagar en las particularidades de cada caso personal para indagar sobre nuestro “órgano estrella”: el intestino.

En una fusión entre medicina tradicional con medicina alternativa, Pereyra se dedicó a profundizar sus investigaciones sobre el síndrome del intestino permeable, “una teoría alternativa aún no aceptada por la medicina por falta de un análisis específico”, según describe el propio Pereyra, que podría explicar una parva de enfermedades de todo tipo que están relacionadas con la microbiota intestinal. ¿El objetivo? Resetear el intestino en 15 días y volver a disfrutar.

3. “Personas decentes”, de Leonardo Padura (Tusquets)

Personas decentes es el nuevo libro del célebre escritor y periodista cubano Leonardo Padura, una novela policial que apunta a la corrupción y la represión en su país. Y también lo que perdió la generación del autor, que nació cuando arrancaba la Revolución. En este libro, Padura vuelve con uno de sus personajes emblemáticos: Mario Conde.

La trama sitúa al lector en 2016 y el ritmo de Cuba no es el mismo de siempre. La visita de Barack Obama al llamado el “Deshielo cubano”, un concierto de los Rolling Stones y un desfile de Chanel sacuden la isla. Pero la muerte de un ex dirigente del Gobierno cubano hace que Conde investigue y ponga su atención donde los ojos no miran, encandilados por los destellos de esas visitas históricas. El escritor, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, teje una trama de ficción con foco en el trasfondo social y político.

4. “La revolución de la glucosa”, de Jessie Inchauspé (Diana)

La bioquímica y matemática francesa Jessie Inchauspé se dedicada a investigar los efectos en la salud de la controversial molécula: la glucosa. Así, en La revolución de la glucosa la autora comparte los mejores consejos para aplanar la curva de glucosa y bajar de peso, controlar los antojos y recuperar la energía. Basándose en ciencia de vanguardia y en su propia investigación pionera, Inchauspé indaga en los alimentos ricos en almidón o dulces que ingerimos y los relaciona con síntomas como los antojos, la fatiga, la infertilidad, problemas hormonales, y la lista sigue.

La revolución de la glucosa ofrece diez trucos para ayudar a equilibrar esta molécula y revertir los síntomas de malestar, para prevenir enfermedades como la Diabetes tipo 2, el Síndrome de Ovario Poliquístico, el cáncer o afecciones cardíacas, entre otras. Así, el libro propone una nueva forma de pensar, a través de consejos y datos científicos, para mejorar la salud.

5. “La ciudad de las ranas”, de Hugo Alconada Mon (Planeta)

La ciudad de las ranas es el octavo libro publicado y el primero de ficción del periodista Hugo Alconada Mon en el que narra la historia de la ciudad de La Plata. Desde su fundación en 1882, este lugar de la provincia de Buenos Aires fue testigo del orden y el colapso, como también de las revoluciones, de las ilusiones y disputas de la Generación del 80.

La novela tiene como protagonistas no solo a los inmigrantes italianos, masones, católicos, sino también a figuras importantes de la Historia argentina como Julio Roca, Dardo Rocha, Miguel Juárez Celman, Ramón Falcón, Eduardo Wilde y la jovencísima Guillermina de Oliveira Cézar, entre otros. La ciudad de las ranas hilvana alianzas y traiciones políticas, enfrentamientos y conspiraciones, pactos con la prensa, masonería, huelgas, inmigrantes, detalles de la historia de una ciudad que fueron a la vez el reflejo de un país y de una época, y que recuerdan llamativamente a muchos hechos actuales.

6. “Psicofarmacología en caninos y felinos”, de Rubén Eduardo Mentzel (Ediciones Universidad del Salvador)

7. “Esclava de la libertad”, de Ildelfonso Falcones (Grijalbo)

8. “Que sea mutuo o no sea nada”, de Paola Bertiz Broll (El Ateneo)

9. “¿Qué comemos?”, de Jorge Dotto (Paidós)

10. “La vida secreta de la mente”, de Mariano Sigman (Debate)





Bonus track: los regalos de Bajalibros más descargados

"¿Mito o realidad?", "Facundo" y "Conflicto y armonías de las razas en América", tres regalos de Bajalibros para comenzar a leer.

1. <a href="https://www.bajalibros.com/Mito-o-realidad-Ocho-postulado-Francis-Holway-eBook-2145689" target="_blank">“¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar”, de Francis Holway</a>

En este libro, el nutricionista deportivo Francis Holway derriba las ideas más comunes y erróneas sobre la alimentación. También aporta claves para cuidar la salud. ¿Mito o realidad? es una guía de respuestas sobre esas creencias que tenemos a la hora de pensar en la alimentación y la salud, y cómo condicionan los hábitos y las prácticas de todos los días. ¿Cómo hacerlo? Con numerosas investigaciones, y también con argumentos claros y sólidos para no caer en mentiras infundadas. El libro es una invitación a pensar por fuera de los gurúes de las redes sociales, de las dietas universales y de las tribus nutricionales, y propone desmontar las falsas creencias a la hora de comer y hacer deporte.

2. <a href="https://www.bajalibros.com/Facundo-Domingo-F-Sarmiento-eBook-527" target="_blank">“Facundo”, de Domingo Faustino Sarmiento</a>

En este libro, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento piensa el futuro de una nación que ya veía dividida en dos bandos opuestos. Facundo es uno de los textos fundamentales de la literatura argentina, que narra la vida de Juan Facundo Quiroga, militar y político gaucho miembro del Partido Federal, gobernador y caudillo de la provincia de La Rioja durante las guerras civiles argentinas en las décadas 20 y 30 de ese siglo. Publicado por primera vez en 1845, este libro es elogiado y criticado en igual medida y con el que se funda una grieta -y un país-: Civilización o barbarie.

3. “<a href="https://www.bajalibros.com/Conflicto-y-armonias-de-las-ra-Domingo-Faustino-Sarmiento-eBook-2160202" target="_blank">Conflicto y armonías de razas en América”, de Domingo Faustino Sarmiento</a>

Conflicto y armonías de razas en América es el último libro escrito por Domingo Faustino Sarmiento y, también, el más polémico y menos conocido de su obra. Si en Facundo, Sarmiento enmarca la barbarie, la acota a Juan Manuel de Rosas y al caudillo Facundo Quiroga considera que el modelo a seguir es el de Europa; en Conflicto y armonías, la barbarie se plantea como una cuestión racial, y toma a Estados Unidos como referente de progreso. Por ejemplo, desprecia a indígenas y gauchos y dice que los blancos españoles ya no ejercitaban el cerebro. “Los indios no piensan”, escribe en sus páginas y polemiza.





