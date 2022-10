John Lennon habría llegado a los 82 este año, su biografía oficial en español lleva más de cuatro sin volver a librerías

John Lennon. Diseño: Jesús Avilés/Infobae.

Sobre John Lennon se ha dicho y escrito demasiado. Y está de más aclararlo, pero todo lo que se diga y escriba sobre él nunca será demasiado. Su influencia en la cultura popular es innegable y, probablemente, la forma en que murió, de manera tan temprana y lamentable, ha engrosado aún más su figura.

En materia de libros, son muchos los que se han escrito para intentar dilucidar el misterio de su ocaso y la magnitud de su leyenda. El nombre de John Lennon siempre estará relacionado con el magnetismo que él mismo exhibía en vida y que, en su muerte no para atraer miradas.

Una de estas miradas ha sido la del británico Philip Norman, quien en su momento consiguió escribir la biografía más completa del artista y la que se considera como oficial por parte de los críticos y apasionados de la carrera de uno de los miembros de The Beatles más célebres y, probablemente, el más icónico.

Lennon habría cumplido 82 años el pasado 9 de octubre y la fecha es siempre especial para todos los llamados “lennonianos”, quienes se congregan en diferentes ciudades alrededor del mundo para festejarlo y recordarlo. Algunos repasan la biografía escrita por Norman, pero esto ha ido mermando con el paso de los años, especialmente en Hispanoamérica, pues el libro, traducido en su momento por Fernando González Corugedo y publicado por la editorial Anagrama en su colección de ‘Crónicas’, ha dejado de estar disponible para los lectores y fanáticos del músico británico.

"John Lennon", de Philip Norman. Cortesía: Editorial Anagrama.

La biografía total, como se le ha llamado a este trabajo de Norman, retrata al artista como hombre y como ícono, urgando en cada uno de los episodios importantes de su paso por este mundo, sus relaciones, sus virtudes, sus obsesiones. Su vida fue siempre una lucha constante contra su tiempo, llevando por lo alto las ideas de la paz y cantando siempre con el alma de quien ha llegado a este mundo para dejar algo atrás.

Ídolo de millones de personas en todo el mundo, su creatividad y pasión siguen siendo motivo de admiración. Norman lanza el dardo sobre estos puntos y brinda una mirada que es penetrante y actualizada.

Tras años de investigaciones, señala la editorial, Norman ha hecho aflorar una cantidad extraordinaria de información sobre Lennon: la educación estricta de su tía Mimi; sus incursiones en la pintura y la literatura, e incluso sus experimentos con la meditación trascendental, la terapia del grito primal y las drogas. El libro recoge los testimonios de numerosos informadores clave en su vida. Gracias a ellos, Norman consigue retratar al hombre completo, con sus contradicciones infinitas, pero con toda la sinceridad que el propio John hubiera deseado.

Javier Parisi - John Lennon

En español, el libro se publicó hacia el año 2009, y en realidad no ha pasado tanto. Uno supondría que el libro por tratarse del personaje, merecería un éxito de ventas casi que obvio, pero por alguna razón, o bien comercial, o bien editorial, el trabajo de Norman es casi inconseguible ahora. Y eso, de algún modo, supone un encanto para los lectores, pues su Lennon, al que admiran, se hace el difícil. Para muchos es como andar detrás de él, esperando un concierto o el momento preciso para cruzárselo por la calle y pedirle una foto o un autógrafo.

Este trabajo, cuando se presentó en inglés, fue elegido como el mejor libro de música de 2008, de acuerdo al diario Sunday Times, y varios medios lo reseñaron con excelente comentarios. “Norman afina y aumenta todo lo que sabíamos sobre Lennon... Sus devotos se deleitarán con la nueva información, y los demás se encontrarán con una historia conocida, pero contada con más veracidad que nunca, dijo en su momento Anthony DeCurtis para Rolling Stone.

En El País, Joseba Elola señaló que el libro de Norman “alumbra nuevos paisajes de la atormentada existencia del genio rebelde de The Beatles… Recorre con precisión la vida de Lennon y se cierra con un capítulo sobrecogedor en el que Sean Lennon habla a corazón abierto de su padre y recuerda aquella mañana en que despertó y su casa estaba llena de personas con cara muy seria”.

A message is seen at the Imagine mosaic on the anniversary of John Lennon's death in the Strawberry Fields section of Central Park in New York City, U.S. December 8, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs NO RESALES. NO ARCHIVES.

La pregunta que hoy se hacen los lectores, además de la obvia, “¿por qué no se consiguen ejemplares de la biografía de John Lennon escrita por Philip Norman?”, es si en algún momento la editorial reeditará la obra, o si otro sello le acogerá. No puede ser que estemos por llegar a los noventa años y no haya posibilidad de leerle a Norman hablando sobre Lennon.

