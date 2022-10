“Con las niñas no y tampoco con los niños”: un llamado sobre la responsabilidad del cuidado de las infancias

Frida Guerrera

Desde su experiencia y perspectiva como activista a lo largo de los años, la escritora mexicana Frida Guerrera aborda la tragedia y la indiferencia sobre la violencia infantil en el libro “#Con las niñas no y tampoco con los niños”, un texto que no escatima en la perspectiva de género e incluye otras realidades sobre las que casi nadie habla y sobre las que las autoridades y peritos han cometido negligencias y errores.

A partir de su carrera como activista y periodista, documenta en este texto la dura situación que vive México en relación con el tema de feminicidio y la violencia contra la niñez. Guerrera le otorga voz y rostro a múltiples víctimas que han pasado por esta situación. El escrito de parte de su propia reflexión sobre el por qué escribir y redactar un documento que plasme las condiciones injustas a las que son sometidas las infancias, voces de menores a los que injustamente se le arrebató la inocencia e incluso la vida, a manos de inconscientes abusadores o pedófilos, muchos de los cuales permanecen en libertad, tal vez vulnerando a otros infantes.

“Tenemos que entender que es un tema de todos, porque tenemos que visualizar todos, que el tema del feminicidio infantil y la violencia en contra de las niñas y los niños, es un tema que nos compete a todos detener, un tema que tenemos que tomar en serio, porque pareciera como si fuera algo que no nos compete, que mientras no nos toque a nosotros no hay bronca; y desgraciadamente cada vez son más los vacíos, la falta de empatía que hay en torno a estos temas”, declaró Frida Guerrera en el podcast Literal del Heraldo.

“#Con las niñas no y tampoco con los niños”

El libro se encuentra armado a partir de las entrevistas que Guerrera realizó a funcionarios públicos, niños que fueron salvados, testimonios de familiares que se encuentran muertos en vida ante la pérdida de sus pequeños, a lo largo del texto la escritora también incluye cartas con fragmentos desgarradores por su naturaleza y un cúmulo de reflexiones sobre la realidad de la violencia infantil. “#Con las niñas no y tampoco con los niños” es un texto que busca despertar el compromiso social ante el ataque y la vulnerabilidad de las infancias.

México es un país que carga un pasado duro con relación a la violencia contra las mujeres, situaciones en las que los golpes, el abuso sexual y el asesinato se han convertido en el pan de cada día de diarios, noticieros, víctimas y autoridades. Una situación que se le atribuye la mayor parte del tiempo a mujeres que se encuentran en la adolescencia o que se encuentran en su madurez; pero Frida Guerrera, en las más de 150 páginas que componen su obra, abre el telón sobre las realidades tabú o esas realidades de abuso infantil ignoradas y la escritora construye en este título una ventana sobre como comenzar a frenar feminicidios y abusos, que pudieran terminar en finales trágicos; el libro“#Con las niñas no y tampoco con los niños”, ya se encuentra disponible en formato físico y digital.

“Creo que tenemos que, para poder empujar a que un gobierno haga, tenemos que empezar nosotros, desde casa, desde nuestras relaciones interpersonales, desde con quien nos comunicamos, para poder entonces decir más allá de las redes, más allá de un hashtag #NiUnaMàs, #ConLasNiñasNo o #LasNiñasNoSeTocan, más allá de todo eso, tenemos que llevarlo a la realidad. Yo, siempre les digo a los jóvenes, discúlpenos por no tener un México o un mundo como en el que crecimos nosotros, un México donde si pasaba esto, pero no a esta magnitud” dijo Frida Guerrera durante la presentación de “#Con las niñas no y tampoco con los niños” en la FILZòcalo 2022.

