Jay Kristoff estrena en español su novela “El imperio del vampiro”

En la pasada edición de La Feria del Libro de Madrid 2022, la casa editorial Nocturna Ediciones develó la llegada inminente del título “Empire of the vampire”, escrito por el autor australiano residente en Estados Unidos Jay Kristoff, traducida al español bajo el nombre “El imperio del vampiro”. Anteriormente se encargaron de reeditar y traducir su trilogía “Crónicas de la Nuncanoche” y la publicación de “Albaoscura”, por primera vez en España.

El lanzamiento de “El imperio del vampiro” marca el inicio de una nueva saga de vampiros, según la editorial, alejada de las historias y relatos tradicionales en los que se pinta a la figura de estos míticos seres como un tanto amigables. Esta nueva historia escrita por Kristoff se describe como violenta, sangrienta y obscena. La edición traducida llegó recientemente a los estantes españoles de forma física, ilustrada por Bon Orthwick, y se encuentra disponible en formato digital para el resto del mundo.

La editorial ha afirmado que esta nueva historia de Kristoff es una mezcla entre “Entrevista con el vampiro”, de Anne Rice, “El nombre del viento”, de Patrick Rothfuss, y “Juego de Tronos”, de George R.R. Martín; mientras que la prensa norteamericana la ha comparado con “The Witcher” y “La Carretera”. La publicación cuenta con poco menos de 500 páginas, en las que el autor relata una época casi tres décadas después de que los personajes vieron el último amanecer, un escenario de lucha y resistencia entre humanos y vampiros.

“El imperio del vampiro”

La historia se pinta desde las ya casi, tres décadas de lucha entre los humanos y vampiros, estos seres que han logrado cimentar todo un complejo imperio, en comparación con la situación humana que cada vez se desmorona más y cuenta con menos sobrevivientes, que se ven como simples chispazos en un régimen vampírico; Gabriel de León, es el último sobreviviente de la Orden de Plata, un grupo que se dedicaba a derrocar el reino y la iglesia, antes que arrasarán con todo a su paso, una destrucción que se imposibilitó desde el día que se vio el último rastro de luz de día.

El sobreviviente de la orden anti vampírica, quien recientemente ha sido condenado a muerte por el asesinato del rey vampiro, se ve obligado a contar la historia de su vida, una historia que abarca los años de su juventud en el monasterio de San Michon, el fatídico amor prohibido y hasta la traición que extinguió la orden; una historia llena de batallas legendarias con criaturas sombrías, una llena de fe perdida y aliados improbables contra el Rey Eterno y la reminiscencia de esperanza que quedaba antes de ver su mundo convertido en cenizas; la traducción de “El imperio del vampiro” estuvo a cargo de Laura Naranjo.

“Creo que el libro refleja bien, cómo de despiadado se puede llegar a volver, el bien, para enfrentarse al mal. Cuando te enfrentas a un monstruo tienes que ir con cuidado, si no quieres convertirte tú, en otro y saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Esta es una reflexión, que intento cuestionarme casi a diario en mi vida cotidiana. Por eso creo que tiendo a crear personajes que sean antihéroes. No creo en el típico ser luminoso, que aparece en toda fantasía épica. Me interesan personajes que, aunque puedan ser buenas personas en el fondo, se vean inmersas en situaciones terribles, y por ello, se acaben viendo obligados a hacer cosas malas. Siempre estuve a favor de la ambigüedad y de moverse entre los grises” dijo Jay Kristoff en entrevista con La Vanguardia.

Con la publicación este título en su idioma original, Jay Kristoff, se posicionó en las listas estadounidenses de los más vendidos durante 2021 en Amazon y de las librerías Barnes & Nobles y Waterstones; ahora con la traducción de esta novela despiadada de vampiros, busca replicar, el recibimiento que obtuvo su anterior trilogía “Crónicas de la Nuncanoche” por parte de los lectores hispanoparlantes. “El imperio del vampiro” es uno de los proyectos más ambiciosos del escritor australiano, por la longevidad de sus párrafos, y así mismo el autor ha declarado que ya ha terminado la segunda entrega de esta nueva aventura vampírica.

