“La mirada de Humilda”, del colombiano Alonso Sánchez Baute, un viaje al amor y a la vulnerabilidad

"La mirada de humilda" es la más reciente publicación de Alonso Sánchez Baute (Valledupar, 1974)

“La adoptamos la tarde de un lunes. K. y yo visitamos a unos amigos míos de la infancia y en medio de la conversación, sentados en la sala, escuchamos el gimoteo de varios cachorritos proveniente de una de las habitaciones. La mascota de mi amiga, una perra llamada Pancha, había parido cinco crías veinte días atrás. Fuimos a conocerlos. Los seis animales estaban tendidos en el suelo, amurallados por una inmensa caja de cartón. La perra les daba de mamar. Nos acercamos y Pancha no gruñó, como hacen a veces las perras recién paridas. Quizá confió en nosotros porque estábamos acompañados de su dueña. O quizá lo hizo, simplemente, porque le caímos bien. A los cachorros solo se les veía el cuerpecito.

Portada de "La mirada de Humilda", Alonso Sánchez Bauté (2022)

Cada uno mamaba de una teta, con la cabeza escondida en el cuerpo de la madre. Todos eran tan blancos como las perlas de Carrizal. Uno de ellos se percató de nuestra presencia y caminó, tambaleándose, hacia nosotros. Vino a saludarnos, a darnos la bienvenida a su castillo de cartón, a presentarnos a su mamá y a sus hermanitos y a descubrir qué eran esas formas frente a él que hacían sonidos y le llamaban tanto la atención. De repente se quedó quieto, firme sobre las cuatro patas. Con cierta actitud desafiante, volteó muy lento la cabeza hacia un lado y hacia otro hasta quedar mirándonos fijamente, tan acucioso como una ardilla, quizá preguntándonos: «¿Qué onda? ¿Qué hacen por acá?».

Aunque también pudo ser: «¡Pilas! Un paso más y los muerdo». Eso, salió a defenderlos. Durante un par de segundos nos miró de esa manera inquisitiva, como a la espera de una respuesta. Fue el gesto que más repitió durante sus catorce años de vida y la última mirada que me regaló —«¿Por qué me dejas aquí?»— cuando me despedí de ella en la clínica donde murió. Siempre curiosa. Siempre preguntando. Siempre queriendo saber más de lo que veía a simple vista. Siempre tan atenta a todo lo que había a su alrededor.”

Esta, la más reciente entrega de Alonso Sánchez Baute (Valledupar, 1974) nos muestra un retrato emotivo y triste como el poder de los afectos, la amistad y los cambios que experimentamos en la vida por medio de los verdaderos encuentros como con la mirada de Humilda, una pequeña perra de raza west highland white terrier que aparece en escena para cambiar radicalmente la vida del narrador desde cuando se encontraron en el camino catorce años atrás.

Alonso Sánchez Baute, escritor colombiano (Valledupar, 1974) Foto: Editorial Planeta

Esta novela escrita en clave de ensayo, declaración, carta o reflexión es un camino que presenta múltiples caminos para preguntarnos sobre el origen de las emociones, de los sentimientos más profundos y de una sensibilidad que termina por cambiar la vida de sus implicados, revelando la historia de “dos seres que se observan, se sostienen, se quieren y un buen día, como ocurre en la vida de todos los seres vivos, deben despedirse”

Esta novela de Baute abarca un amplio espectro temático, la historia personal, el lugar de los animales de compañía, la soledad, la vocación, el fracaso, el lenguaje y principalmente la idea de que para existir es necesario ser querido por otros, lo cual nos lleva irremediablemente a una reflexión sobre la existencia, los diversos planes emocionales a los que nos someternos mientras intentamos encontrar en nuestro interior las respuestas sobre nosotros mismos y el mundo que habitamos a lo largo de un tránsito emocional definitivo: “Es muy bello encontrar la propia identidad en un animal tan fuerte y noble”.

Portada de la más reciente edición de 'Al diablo la maldita primavera´(2002) de Alonso Sánchez Baute con la artista Drag colombiana Lesley Wolf

Alonso Sánchez Baute es autor de libros como “Al diablo la maldita primavera” (2002), obra ganadora del Premio Nacional de Novela, 2002; se ha desempeñado además como columnista de renombrados medios de comunicación como El Espectador, El Heraldo, la revista cultural Arcadia, SoHo, Fucsia, Zero, Cromos, Semana, Cambio, Donjuan y El Tiempo. Fue director y presentador de los programas de televisión Claroscuro y El sofá, entre sus obras más reconocidas se destacan ¿Sex o no sex? (2005), “Líbranos del bien” (2008), “¿De dónde flores, si no hay jardín?” (2015), “Las formas del odio” (2018), “Leandro” (2019), “Parábola del salmón” (2020) y otros títulos como “Mitología vallenata” y dos tomos de crónicas llamados Quince experiencias exitosas, publicados por el Departamento Nacional de Acción Social. Recientemente dirigió el proyecto Futuro en tránsito, de la Comisión de la Verdad.





Ficha

Título: La mirada de Humilda

Autor: Alonso Sánchez Baute

Editorial: Seix Barral

Año: 2022





SEGUIR LEYENDO