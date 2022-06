El encanto podrido de Bogotá: “Un retrato a la complejidad de una ciudad inabarcable e inmensa

Fabián Mauricio Martínez, escritor colombiano autor de 'El encanto podrido de Bogotá' (2021) Foto: Diana Rey Melo

“Te sienta bien la oscuridad. En medio de las noches bogotanas encuentras remedios que te ayudan con la agonía, con ese ir muriendo a pedazos. Sabes, a través de túneles con ratas de siete colas y pozos de excrementos, que llevas el peor veneno adentro de ti. Debes ahogarte en tus propios jugos, en los fluidos del amor decapitado. Eras ese que muere mientras ella dormía contigo. Eras ese que muere mientras ella se bañaba contigo. Eras ese que muere mientras ella iba al cine contigo. Eras ese que muere mientras ella. Pero ya no hay ella. Ya no hay mientras. Solo mueres.”

Fragmento El encanto podrido de Bogotá

Portada 'El encanto podrido de Bogotá' (2021), Fabián Mauricio Martínez, Ediciones UIS

Bogotá ha sido motivo de una larga lista de creaciones nacidas a partir de la sordidez, la oscuridad, los charcos, el desasosiego que abrazan un lugar al que millones han llegado en busca de refugio y que representa, en sí mismo, una infinidad de historias que dan cuenta de otros tiempos, quizás de un pasado señorial, las nostalgias familiares o aquel que revive el dolor de una pasión que ya no existe; un presente que encaja en las ironías y los diálogos internos de los personajes que emergen de los relatos de un escritor que, desde su panorámica, rescata realidades y fantasías que suceden en la ciudad capital de un país que se debate entre el caos y en la esperanza.

Martínez abre su libro citando al novelista y poeta Goethe “Mientras no mueras y resucites de nuevo, eres un desconocido para la oscura tierra”, palabras que, probablemente, fueron inspiradas en la Alemania del Romanticismo, pero que se ajustan a la perfección a este nuevo libro en donde los protagonistas de cada narración son diferentes y al mismo tiempo, individuos con tremendos detalles en común “Los protagonistas bien pueden ser habitantes de calle, o extranjeros que vienen a Bogotá seducidos por extraños tours. También son parejas que se disuelven mientras un duende los acecha u hombres que sufren un desamor profundo; hay webcamers, oficinistas con vidas grises, amantes del arte que visitan inusuales exposiciones y viejos solitarios que asisten al fin del mundo desde un edificio del centro de la ciudad…” comenta el autor que ganó el XV Premio Nacional de Libro de Cuentos de la Universidad Industrial de Santander UIS, precisamente con ‘El encanto podrido de Bogotá’, un libro publicado en 2021 y que a lo largo de su presentación oficial en el marco de la programación Feria Internacional del Libro de Bogotá registró ventas inesperadas, los libros se agotaron antes del evento oficial de presentación, Ediciones UIS, se percató de que su proyección sería superada por mucho gracias al público lector que, no solo sigue el trabajo de Fabián, sino que también apuesta por el riesgo de letras atrevidas, profundas y sin reparos en tocar una variedad de géneros literarios que logren conectar la sensibilidad de quiénes buscan algo más, quizás un apocalipsis o salir de la comodidad de las realidades conocidas y rutinarias de la ciudad que creen conocer pero que están dispuestos a vivir por medio del realismo crudo.

Fabián Mauricio Martínez presenta su nuevo libro con una compilación de once cuentos urbanos, fantásticos, de ciencia ficción, humor, terror y realismo sucio en donde se narra la ciudad lejos de las postales convencionales

Este libro abre este viaje por la ciudad con un episodio introductorio, titulado justamente como el libro, que nos conecta con el espíritu del hilo conductor de estos diez cuentos que hacen las veces de estaciones de un metro que la ciudad no tiene, uno hecho de historias que nos presentan una cara distinta del territorio que enmarca la inverosimilitud, la pasión, el humor y la angustia de los momentos que describe con tal precisión en el uso del lenguaje que logra transportar a esos escenarios tan decadentes como sorprendentes e intrigantes, que podrían resultar familiares para nacidos en la capital colombiana como yo, una bogotana que se vio más que perturbada por la lectura de una ciudad de la que me han hablado, que no conozco por completo pero que reconozco en la angustia de la “Sintomatología del Amor”, la cuarta parada de este viaje, una que logró sacarme de la pesadez del rezago de un día largo de trabajo, para llevarme a un punto de satisfacción al proponerme nuevas maneras de ver y sentir una historia ajena como un reflejo de quienes somos en el fondo, de esa humanidad de la que estamos hechos en ese lugar que pocas veces queremos transitar con los ojos abiertos y que casi nunca dejamos ver de alguien más, tal y como si fuéramos una ciudad.

“Estaba buscando desde el mismo título como la paradoja que encierra esta misma ciudad, el “encanto podrido”, cómo algo que es encantador puede estar podrido y creo que Bogotá responde a esa pregunta, Bogotá es encantadora pero al mismo tiempo es sucia, Bogotá es bella pero al mismo tiempo es una ciudad de alcantarilla, muy urbana, muy de calle, los que hemos caminado esta ciudad entendemos desde el tuétano qué encierra esa paradoja de la ciudad. Yo también buscaba eso en las historias, el título está propuesto.” explica el autor.

Fabián Martínez lanza este nuevo título después del éxito de ‘El sexo de las salamandras’ (2015) obra con la que obtuvo el Premio de Novela de la Gobernación de Santander; ‘Cuervos en la ventana’ (2013), ‘Una ciudad llamada Bucaranada’ (2010) y ‘Me llamo José Antonio Galán’ (2010). Sus crónicas y reportajes han sido publicados en la revista Don Juan, VICE, Semana, Cerosetenta, Avianca y la revista Domingo de El Universal de México, entre otras publicaciones. En 2020 ganó el Premio de Crónica Ciudad de Bogotá. En 2017 fue seleccionado por la Fundación Gabo como ganador de la beca de Periodismo Cultural Gabriel García Márquez. En 2015 fue finalista del 5º Premio Latinoamericano de Crónica Nuevas Plumas. En 2012 ganó el Premio de Cuento de la Gobernación de Cundinamarca y en 2008, el Premio Nacional de Cuento RCN-MEN.

Este libro está disponible en formato físico y electrónico y puede comprarse en Amazon y Google Books.

Ficha

Nombre: El encanto podrido de Bogotá

Autor: Fabián Mauricio Martínez

Editorial: Ediciones UIS

Año: 2021