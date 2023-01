Ken Block: el legado del piloto de rally en el mundo de los videojuegos

El martes 2 de enero falleció Ken Block, un astro del volante y una leyenda para quienes siguen el mundo del rally. Fue una persona que desafió las leyes de la gravedad durante 20 años, y un genio que con 55 años seguía demostrando que tras el volante ningún desafío era suficiente, pero murió de forma sorpresiva. Algunas de sus legendarias proezas en youtube se convirtieron en una vidriera virtual en la que los fans siguen dejando sus respetos.

Muchos llegamos a Ken Block gracias a los videojuegos y esto no es casualidad. Las grandes compañías a la hora de desarrollar títulos de deporte, buscan como endorser a una emblemática figura. Messi y Mbappé fueron portada de FIFA, Tiger Woods de PGA Golf Tour y Ken Block fue uno de los grandes elegidos por el automovilismo.

A modo de homenaje, vamos a recorrer su paso por las pistas virtuales en una carrera casi tan extensa como la de su vida real. Su relación con los videojuegos empezó con la partida de otra referencia del automovilismo: el piloto Colin McRae murió en 2007 y la siguiente entrega del juego de Codemasters presentó el Subaru de Ken Block.

Los jugadores de Forza Horizon homenajearon en redes sociales a Ken Block

Su participación en la serie continuó con DiRT 3 de 2011, que presentaba el Ford Focus con especificación WRC y el Gymkhana Ford Fiesta, con una modalidad de juego que fue producto del tremendo impacto de sus videos. Un año después llegó DiRT Showdown con un Block Ford patrocinado por Monster Energy en portada. Ken Block también apareció en WRC 2010 y 2011 del desarrollador italiano Milestone, primero en un Focus y luego en un Fiesta.

Pero es probable que lo recordemos más por su paso por la emblemática serie de Need for Speed en su reinicio del 2015. Lanzado en PlayStation 4 y Xbox One, el título fue creado por Ghost Games -en aquel momento llamado EA Gothenburg- y presentó cinemáticas en las que Block se interpretó a sí mismo.

En los videos se lo vio junto a su compañero Monster Energy Athlete y campeón de Formula Drift, Vaughn Gittin Jr., en una escena en la que explica su deseo de correr en lugar de comer tacos. Además, su aparición en la tapa del juego fue clave junto a una actualización que permitía conducir su épico Hoonicorn, un Ford Mustang modificado que aparece en el séptimo video de Gymkhana.

También se lo pudo ver en el contenido descargable Hoonigan Car Pack para Forza Horizon 3 de Microsoft. Apareció un Hoonicorn actualizado, junto con su Ford Escort RS1800 Mk2 modificado. Estos bólidos también formaron parte de la alineación de Forza Motorsport 7, y un año después, de Forza Horizon 4. Para Forza Horizon 5 de 2021, su “Cossie” mejorado y de vía ancha fue una pieza clave en el evento Showcase “On A Wing And A Prayer” contra un avión y un grupo de pilotos de motocross.

