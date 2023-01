Bethesda despeja sospechas y reafirma que Starfield va a lanzarse en la primera parte del año

Starfield es uno de los juegos más esperados del momento. El título, con sus distintos adelantos y la información que difundió, generó muchas expectativas, pero a mediados del año pasado llegó una mala noticia para los jugadores: el lanzamiento se iba a retrasar.

“Hemos tomado la decisión de retrasar los lanzamientos de Redfall y Starfield hasta la primera mitad de 2023. Los equipos de Arkane Austin (Redfall) y Bethesda Game Studios (Starfield) tienen ambiciones increíbles para sus juegos, y queremos asegurarnos de que recibas las mejores y más pulidas versiones de ellos”, habían explicado en un texto que se publicó en las redes sociales de Bethesda.

Luego vino la presentación en el Summer Game Fest donde se tuvo la primera mirada del gameplay y se dieron detalles del amplio universo que va a ofrecer, con más de 100 sistemas y mil planetas que los jugadores van a poder explorar.

“Esta vez tuvimos que poblar planetas enteros que popular, así que utilizamos nueva tecnología para crear locaciones enteras para cada planeta. Ahora, si estás yendo a alguna posta, de pronto descubrís que hay un grupo enorme de personas con un problema en particular; mientras que antes, quizá fuese solo un personaje que te encontrabas en el camino”, contó recientemente Will Shen, responsable del diseño de misiones.

Con los jugadores queriendo ver más sobre esta propuesta, una gran duda es si se va a cumplir con la ventana de estreno que se anunció. La cuenta de Twitter starfieldbeyond reportó que se lanzó un sitio de soporte que soluciona varias dudas alrededor del juego y uno de sus apartados reafirma las versiones que dieron sus responsables: “Starfield llega exclusivamente a Xbox Series X|S y PC en la primera mitad de 2023″.

(Foto: @StarfieldGame)

De esta forma, Starfield se anota en la lista de títulos muy esperados que van a llegar en la primera parte del año, junto a juegos como Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

