El Banco Provincia emitió títulos de deuda en pesos y dólares por USD 100 millones: cómo son y qué tasas pagan

El Banco Provincia colocó los títulos a través de su plataforma digital, con suscripción exclusiva por homebanking

El Banco Provincia cerró este miércoles una nueva colocación de títulos de deuda en dos monedas y confirmó los resultados de la licitación a través de su presidente. La operación, que había sido anunciada días atrás y se realizó de manera exclusivamente digital a través del homebanking de la entidad, sumó fondos tanto en pesos como en dólares, con condiciones que quedaron definidas por la demanda del mercado.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, publicó en su cuenta de X los resultados de la operación. En la clase V, denominada en dólares, se adjudicaron USD 31.757.262 a una tasa del 4,25% anual. En la clase VI, denominada en pesos, se adjudicaron $93.650 millones a una tasa equivalente a la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar) privada más un margen del 4,00% anual. Ambas clases tienen un plazo de doce meses.

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La tasa del tramo en pesos se ancla en la Tamar privada, un indicador que publica el Banco Central y que funciona como referencia para grandes depósitos a plazo fijo. Este tipo de indexación le otorga al instrumento una cobertura frente a movimientos en las tasas del sistema, ya que el rendimiento se ajusta según la evolución de ese indicador más el margen acordado en la licitación.

El marco de la emisión

Los títulos colocados corresponden a la clase V y clase VI del Programa de Emisión de Deuda que el Banco Provincia tiene activo desde el año pasado. La operación se inscribe en una estrategia más amplia de la entidad financiera orientada a diversificar sus fuentes de financiamiento y captar recursos del mercado de capitales para canalizarlos hacia la actividad productiva.

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La suscripción se realizó el 4 de junio, con una ventana de operación entre las 10 y las 15.30. La emisión y liquidación de los títulos quedaron programadas para el 8 de junio. El proceso fue completamente digital: los inversores interesados debían contar con una cuenta comitente vinculada a su homebanking para poder participar. El monto mínimo fue de $1.000.000 para el tramo en pesos y de USD 1.100 para el denominado en dólares.

La clase en dólares se adjudicó a una tasa del 4,25% anual, con un plazo de doce meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la campaña denominada “Baño de inversión”, la entidad bonificó todas las comisiones de suscripción y custodia, lo que dejó sin costo adicional el acceso a los títulos para quienes participaron de la colocación.

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El antecedente del Banco Nación

La operación del Banco Provincia se produce en un contexto en el que la banca pública argentina viene mostrando mayor actividad en el mercado de capitales. El mes pasado, el Banco Nación había concretado una colocación de títulos de deuda que superó los USD 370 millones, en la que incluyó instrumentos en pesos, dólares y UVA. Esa operación representó el regreso de la entidad a ese tipo de financiamiento tras más de treinta años de ausencia, y registró una demanda que excedió ampliamente lo que el banco había previsto colocar originalmente.

En ese caso, las tasas ofrecidas para el tramo en pesos fueron de Tamar más 4,25%, mientras que la clase en dólares se colocó al 5,50% y la denominada en UVA, destinada a financiar hipotecas, ofreció UVA más 5,25%. Los fondos obtenidos tuvieron como destino la expansión del crédito productivo, el financiamiento de viviendas y el apoyo a exportadores y economías regionales.

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Una tendencia en la banca pública

Las colocaciones del Banco Provincia y del Banco Nación reflejan un movimiento común: la banca pública busca reducir su dependencia de los depósitos tradicionales y acceder a fuentes de fondeo más diversas a través del mercado de capitales. Los bonos emitidos por ambas instituciones comparten algunas características: pago periódico de intereses, devolución del capital al vencimiento y la posibilidad de operar en mercados secundarios antes de que el instrumento expire.

Para los inversores, estos títulos representan una alternativa a los plazos fijos convencionales, con la particularidad de que el rendimiento queda fijado o referenciado a indicadores del mercado al momento de suscribir. En el caso de los instrumentos denominados en dólares, la operatoria se realiza a través de cuentas en moneda extranjera vinculadas a la cuenta comitente del inversor.

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