Los más vendidos de Nintendo: ¿cuáles fueron los juegos favoritos de 2022?

La legendaria Nintendo publicó los resultados financieros que le deparó el 2022 y realizó una lista de los videojuegos que más populares fueron en Japón durante este año. A cinco años del lanzamiento de la Nintendo Switch y sin ningún detalle de cuándo la empresa tiene pensado estrenar una nueva consola, la librería de experiencias para su apartado ya acumula un total de 4000 juegos.

Navidad y videojuegos: los eventos temáticos más importantes para disfrutar hoy en el mundo gamer Las fiestas también tienen su lugar en los videojuegos como servicio, desde Fortnite a Dead by Daylight, pasando por Elder Scrolls, Rocket League y muchos más VER NOTA

Es por ello que la compañía aprovechó este cierre de año para publicar cuál de todos estos títulos, propios o third party, fueron los favoritos de sus fanáticos, especialmente en la región de origen de Nintendo. Entre los primeros tres se encuentra Splatoon 3 (cuyo estreno fue a principios de noviembre), el cual superó por amplio margen al Pokemón Legends: Arceus (publicado en enero de este año). En el ranking diez todavía se posicionan el Monster Hunter Rise (2021), Overcooked! 2 (2018) y, como no podía faltar, el Mario Kart 8 Deluxe (2017).

¿Cuál es el ranking de los juegos más populares de Nintendo en Japón?

Nintendo no descansa: Sports Story ya está disponible en todas las consolas Switch La secuela de Golf Story ya está disponible en la tienda digital de la consola japonesa. VER NOTA

1. Splatoon 3 (Nintendo)

2. Leyendas Pokémon: Arceus (The Pokémon Company)

Malas noticias para los fan-remakes de Resident Evil 1 y Code Veronica: se cerró la puerta a las iniciativas El equipo de desarrolladores independientes informaron que la desarrolladora japonesa les acercó una petición para cancelar las iniciativas. VER NOTA

3. Pokémon Púrpura (The Pokémon Company)

4. Pokémon Escarlata (The Pokémon Company)

5. Monster Hunter Rise (Capcom)

6. Kirby y la tierra olvidada (Nintendo)

7. Nintendo Switch Sports (Nintendo)

8. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

9. Overcooked! 2 (Team17)

10. Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)

11. Kirby’s Dream Buffet (Nintendo)

12. Among Us (Innersloth)

13. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

14. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Juego disponible para dispositivos móviles, PC y consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo.

16. Minecraft (Microsoft)

17. Human: Fall Flat (Teyon)

18. 51 Worldwide Games (Nintendo)

19. Mario Party Superstars (Nintendo)

20. Mon-Yu (Experience)

21. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2022 (Konami)

22. Futari de! Nyanko Dai Senso (Ponos)

23. INSIDE (Playdead)

(Foto: @animalcrossing)

24. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (Konami)

25. Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Offline (Square Enix)

26. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square Enix)

27. Resident Evil 6 (Capcom)

28. Splatoon 2 (Nintendo)

29. Unravel Two (Electronic Arts)

30. Undertale (8-4)

SEGUIR LEYENDO: