Neil Druckmann habló del próximo paso de Naughty Dog: “No se parecerá a nada que hemos hecho”

Mientras los fanáticos esperan por el 15 de enero para comenzar a ver la serie live-action de The Last of Us, el co-presidente de Naughty Dog contó en entrevista sobre la “nueva estructura” que se está preparando para el próximo lanzamiento del estudio.

La conversación se dio como un debate sobre la “maldición de las adaptaciones de videojuegos” en cine y series, de la mano de la revista The New Yorker. Allí, el líder del estudio, Neil Druckmann, comentó que tenía bastante esperanza por su nueva adaptación, principalmente porque el material inicial había sido diseñado por personas cuya carrera tenía origen en otros soportes audiovisuales. “A veces las adaptaciones no funcionan porque las personas que están trabajando en ellas no entienden cómo es el material de origen”, comentó el director.

Entre explicaciones de cómo fue filmada la serie, Druckmann aclaró que el próximo proyecto de Naughty Dog estaría estructurado “más como un show de TV” desde el principio y que se ha comenzado a ensamblar una sala de escritores para comenzar con una base sólida a nivel narrativo.

De esta manera, el siguiente paso de su estudio sería comenzar a crear experiencias de un modo que “no se parecerá a nada que habían experimentado”, con la esperanza que las historias interactivas consigan consolidarse como transmedia desde el comienzo de su producción como videojuego.

La serie de The Last of Us se estrenará en HBO Max el próximo 15 de enero de 2023.

