Vampire Survivors llegó gratis a celulares y anunció el estreno de su primera expansión

Vampire Survivors, el indie del desarrollador Luca Galante (Poncle) que sorprendió a todo el mundo este año, tuvo dos grandes anuncios durante The Game Awards. El bizarro bullet hell ya cuenta con una versión mobile que está disponible de forma grauita y un nuevo DLC para la versión de PC llamado “Legacy of the Moonspell”.

El nuevo contenido descargable introducirá “misterios ocultos” a los calabozos de Vampire Survivors y propone cambiar un poco la dinámica de gameplay con más mapas, personajes, monstruos y armas.

La historia del DLC cuenta que las tierras del este del clan Moonspell fueron invadidas por hordas de fantasmas y demonios, formando una madriguera de “actividad espectral”. Según la narrativa, este suceso podría ser la señal que apunta a la locación de un vampiro, algo que los jugadores y jugadoras tendrán que averiguar.

Vampire Survivors

Entre los ocho nuevos personajes que se sumarán con “Legacy of the Moonspell” estarán Miang Moonspell (el último discípulo del clan), Menya Moonspell (anciana de la familia), Syuuto Moonspell (un hechicero exiliado por practicar magia oscura de la luna nueva) y Babi-Onna (una forma de ultratumba que ha regresado de la muerte para vengarse de los demonios y los mortales que invadieron sus tierras).

El nuevo “Legacy of the Moonspell” estará disponible para PC y Xbox el 15 de diciembre, mientras que la versión de smartphone (iOS y Android) ya está disponible para descargar en las tiendas digitales en forma totalmente gratuita.

“El infierno está vacío, los demonios están aquí y no hay ningún lugar donde esconderse. Lo único que puedes hacer es sobrevivir todo lo que puedas hasta que la muerte acabe con tu último aliento. Recoge oro en cada partida para comprar mejoras y ayudar al siguiente superviviente”, anticipan en Google Play, donde el juego ya cuenta con más de 100 mil descargas y una puntuación de 4.9 estrellas (sobre 5).

