Así es Tactics Ogre: Reborn, un ícono del rol táctico que vuelve en la mejor de sus formas

Square Enix publica videojuegos con una frecuencia incomparable. Esta aplanadora de la industria tiene un calendario meticulosamente organizado que apunta a lanzar, por lo menos, un juego importante por mes. Estos títulos recorren -en su mayoría- las bases RPG y todos los subgéneros derivados en ese mismo ecosistema.

A lo largo de este 2022 vimos nacer más de quince proyectos que se direccionan a diferentes audiencias, ya sea IPs completamente nuevas, secuelas de grandes éxitos, DLCs, o bien remasterizaciones de algunos clásicos. Sobre este último punto vamos a hablar ahora, ya que pudimos jugar Tactics Ogre: Reborn, el regreso de un noventoso que muchos añoramos.

Ciertamente, a nivel global y durante la época de los ‘90, el público gamer compraba ciegamente y sin titubear todo lo que Square Enix (bajo otros nombres legales) publicaba en el mercado. Esta época dorada trajo consigo íconos que fácilmente todos reconocemos, como Final Fantasy o Dragon Quest, pero hubo una franquicia en particular que decidió llevar a la estrategia táctica un paso al frente y llenarnos de diversión de una forma muy culta. Claro, estamos hablando de Tactics Ogre.

Este videojuego de estrategia nos transporta a la isla de Valeria, una tierra compuesta por tres facciones principales -bakramitas, galgastaníes y walisteos- que convivían en paz hasta que falleció su rey Dorgalua. Como era de esperar, con la ausencia de una autoridad que mantenga la armonía, la guerra comienza una vez más. Sin entrar en demasiado detalle, podrás esperar una trama de desencuentros políticos medievales entre decenas de personajes y una linda pizca de traiciones al buen estilo Game of Thrones.

Si bien el juego tuvo su origen en 1995, tuvo un exitoso remake en PSP acercándose al 2010 y ahora, 12 años después, vemos una reimaginación de esa versión. Obviamente, la desarrolladora se ha enfocado en mejorar el gameplay y actualizarlo a los estándares de la actual generación. No es necesario profundizar demasiado en cómo se juega esta obra, ya que se asemeja muchísimo a los sistemas de cualquier otro TRPG (videojuego de rol táctico), aunque si no te has sumergido jamás en esta franquicia, en resumidas cuentas se te presentará un campo de batalla delimitado por una cuadrícula con múltiples obstáculos en el medio y un terreno volátil donde las unidades aliadas y enemigas luchan por la supremacía, proteger a un NPC o bien tomar una zona específica, según lo que indique el objetivo de la misión.

Las novedades de esta remasterización son muchas y muy eficientes. Por un lado -y como punto fuerte- ofrece la posibilidad de retroceder turnos y modificar tu estrategia en los enfrentamientos. También se han visto modificaciones en la configuración de la inteligencia artificial, algo que se venía solicitando desde la versión de PSP y aquí se hizo un trabajo importante para concretar esa corrección. Justamente, desde Infobae tuvimos la posibilidad de entrevistar a Hiroaki Kato, productor de Tactics Ogre: Reborn y le consultamos sobre el feedback de la comunidad.

¿Los comentarios sobre el lanzamiento original influyeron en el desarrollo de la versión Reborn? “Sí, los comentarios de aquellos que han estado jugando el juego desde la versión de PSP se tuvieron en cuenta al volver a examinar el diseño del juego para esta ocasión. Además, cuando comenzó el desarrollo de Tactics Ogre: Reborn, todo el equipo de desarrollo volvió a reproducir las versiones original y de PSP. A partir de ahí, el equipo de desarrollo discutió a fondo qué hacer y qué no hacer con Yasumi Matsuno, quien estaba a cargo del game design, la escritura de guiones y la supervisión. La versión Reborn es un juego mejorado basado en el concepto de un juego más intuitivo y moderno.”, nos informa Hiroaki Kato.

Asimismo, para darle un toque aún más fresco, sorpresivamente nos encontramos con la opción de acelerar el tiempo en la partida y, con esto, evitar la situación de ver como -lentamente- avanzan los movimientos de los rivales, así como también el autoguardado.

Los apartados gráficos y sonoros de Tactics Ogre: Reborn han visto una mejora sustancial con respecto a sus antecesores. Pese a que estamos frente a una experiencia con dirección artística pixel art 2.5D, se percibe inmediatamente la nueva mano de pintura que rejuvenece la experiencia. Lo más emocionante y probablemente una de las mejores decisiones tomadas en esta entrega es la disposición de los textos en español, dado que se le abren las puertas a un público que anteriormente se veía limitado por la barrera idiomática y ahora puede adentrarse de lleno en este extenso título. Hay que tener en cuenta que se requieren al menos 45 horas para finalizar el juego, sin contar los desafíos secundarios y el disfrute que se le puede dar al endgame.

El género de rol táctico está atravesando un momento que parece ser ideal. Tactics Ogre: Reborn se suma a la lista de títulos que muchísima gratificación nos han dado a lo largo de este 2022 y se vuelve una recomendación total para los seguidores del RPG en cualquiera de sus expresiones. Lo encontrarás en las tiendas de PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

