PlayStation VR2: 11 nuevos juegos que van a estar disponibles con el sistema de realidad virtual

Después de presentar PlayStation VR2, su nuevo dispositivo de realidad virtual, Sony brindó diferentes adelantos durante el año, que abarcaron tanto las características del sistema como algunos de los juegos que van a estar disponibles. Horizon Call of the Mountain, la propuesta que se ubica dentro del universo Horizon, va a ser uno de los títulos estrella, pero no es todo lo que prepara PlayStation.

Ahora se confirmó la incorporación de 11 juegos a lo que será el catálogo del dispositivo que -como también se reveló en las últimas horas- llegará el 22 de febrero del 2023. Con presentaciones a cargo de los propios equipos de desarrollo y un extenso artículo, introdujeron cada uno de estos títulos. Aunque no todos son nuevos (y en algunos casos representan adaptaciones puntuales para PS VR2), sí son una certeza de que los jugadores van a contar con un amplio abanico de opciones.

The Dark Pictures: Switchback VR

No parpadees: sumérgete en este frenético juego de disparos, acción y terror en el que cada movimiento que hagas y cada objeto que veas pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Disfruta de la emoción del juego de disparos y acción en VR más terrorífico, mejorado con las innovadoras funciones de PlayStation VR2, que se desarrolla en el mundo siniestro de The Dark Pictures Anthology.

Crossfire: Sierra Squad

En Smilegate estamos encantados de anunciar que estamos trabajando en un nuevo juego de realidad virtual llamado Crossfire: Sierra Squad. El juego de disparos en primera persona incorpora funciones innovadoras que ofrece PS VR2 y está previsto que se lance en PS VR2 en 2023. Crossfire: Sierra Squad te hará luchar contra una fuerza enemiga aparentemente interminable con una alta inteligencia de IA. Es un FPS rápido y fácil de aprender.

The Light Brigade

Las mentes de Funktronic Labs nos ofrecen una nueva experiencia de calabozos para un jugador repleta de tiroteos inmersivos y un misterio apasionante. El mundo yace en ruinas y, cada día que pasa, la luz es más tenue. Solo tú puedes ofrecer al mundo un atisbo de esperanza. Eres la última línea de defensa contra la oscuridad, por lo que deberás alistarte en el ejército de la Light Brigade y viajar hasta el mundo hundido tantas veces como sea necesario. Creados a partir de pedacitos de recuerdos, estos escenarios de combate generados de manera procedimental están repletos de enemigos que acechan en cada esquina. Tendrás que recorrer estratégicamente bosques densos, montañas heladas y cementerios olvidados con un fiable rifle y magia de luz para mantener a las sombras a raya. Estará disponible para reservar a partir del 15 de noviembre

Cities VR – Enhanced Edition

Cities: VR es una adaptación en VR del juego de construcción de ciudades más famoso, Cities: Skylines, en el que puedes crear y gestionar la ciudad de tus sueños. Desde pueblos diminutos hasta enormes metrópolis, podrás diseñar la red de carreteras, gestionar las finanzas de la ciudad y proporcionar a tus ciudadanos los servicios que necesitan mientras compras terreno y amplías tu urbe. No te preocupes: nos aseguraremos de ayudarte en todo momento. Gracias a la potencia de la PS5, podemos ofrecerte un gran detalle, lo que te permitirá ver cómo tu ciudad cobra vida, ya sea desde las bulliciosas calles o a vista de pájaro, en una experiencia de lo más fluida. Con ayuda del control PlayStation VR2 Sense, la sensación de construir tu propia ciudad nunca ha sido tan precisa.

Cosmonious High

De los creadores de los populares y galardonados títulos Job Simulator y Vacation Simulator, llega una creación muy original: el cómicamente catastrófico Cosmonious High. En esta aventura extraterrestre para un jugador, los jugadores se pondrán en la piel de un Prismi, una extraña especie alienígena que puede adaptarse a cualquier situación. Después de estrellarse en la escuela, los usuarios descubrirán que está repleta de personajes encantadores, pero también de misteriosos problemas. Los jugadores irán desbloqueando poderes que les ayudarán a devolver a Cosmonious High a su gloria anterior. Estará disponible para reservar a partir del 15 de noviembre

Hello Neighbor: Search and Rescue

Junto con Steel Wool Studios, te traemos la experiencia Hello Neighbor más inmersiva hasta el momento utilizando la realidad virtual en el nuevo Hello Neighbor: Search and Rescue, llegando a PlayStation VR2 y VR. La espeluznante casa de Mr. Peterson adquiere un nuevo nivel de inmersión en la realidad virtual, y no hay nada tan aterrador como ver esa sombra familiar sobre ti justo antes de que todo se vuelva negro. En Hello Neighbor: Search and Rescue, regresarás a esa casa y asumirás el papel de seis pequeños héroes del vecindario mientras enfrentan sus miedos para liberar a su amigo que está cautivo en una extraña prisión en el sótano. Estará disponible para reservar a partir del 15 de noviembre

Jurassic World Aftermath Collection

Se trata de una versión mejorada de una aventura de supervivencia, uniendo ambas partes en una colección. La historia se sitúa entre Jurassic World y Jurassic World: Fallen Kingdom: los jugadores se estrellarán en la famosa Isla Nublar y quedarán atrapados en una instalaciones de investigación abandonadas. Con la narración completa de Laura Bailey y Jeff Goldblum repitiendo su papel del Dr. Ian Malcolm, tu misión será recuperar información valiosa y escapar mientras sorteas un amplio abanico de dinosaurios feroces y familiares. El juego tiene un mejor aspecto que nunca, con 4K a 90 fps. Hemos agregado iluminación volumétrica, lo que supone literalmente la diferencia entre el día y la noche, en la experiencia de PS VR2.

Pistol Whip VR

Pistol Whip es un galardonado juego de acción rítmica física en el que se unen apasionantes tiroteos y canciones dinámicas para crear un entorno onírico en el que los jugadores deberán abrirse camino disparando, agachándose y sorteando obstáculos para llegar a ser el héroe de acción definitivo. Una versión mejorada del juego que contará con mayor profundidad y dimensión en la acción frenética con la vibración del casco y el control, sensor de detección de dedo y una velocidad de carga muy superior.

Zenith: The Last City

Hemos agregado cientos de horas de contenido nuevo, realizado enormes actualizaciones de los gráficos y aprovechado las características de PS VR2 para ofrecerte una experiencia verdaderamente nueva del fantástico mundo abierto de Zenith. Estará disponible para reservar a partir del 15 de noviembre.

After The Fall

After the Fall es un intenso juego de disparos cooperativo que se desarrolla en una versión posapocalíptica de Los Ángeles. Forma un equipo con otros tres jugadores después de salir de un campamento de supervivientes compartido con hasta 32 usuarios simultáneamente. O, si lo prefieres, dirígete a la ciudad en solitario y enfréntate a las hordas de mutantes o a los gigantescos jefes sin ayuda. Estamos aprovechando las nuevas funciones de PS VR2, agregando un nuevo nivel de inmersión a los tiroteos característicos de After the Fall mediante los controles PS VR2 Sense.

Tentacular

Tentacular va a ser un encantador juego de realidad virtual sobre una bestia con tentáculos gigantesca pero de buen corazón que intenta descubrir su lugar en el mundo. Este juego te sumerge en el casco oceánico de un molusco gigante de modales suaves, criado entre humanos en la bulliciosa y excéntrica isla de La Kalma. Es una aventura basada en la física repleta de jugabilidad de realidad virtual inmersiva e inventiva, una historia conmovedora y montones de humor.

