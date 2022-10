Análisis de New Tales from the Borderlands, la secuela que se suma a la franquicia llena de humor negro

En el 2009 la empresa Gearbox Software publicó Borderlands, un juego de ciencia ficción y disparos que apuntaba a comenzar y terminar en sí mismo. Dado su inesperado éxito mundial, la comunidad reclamó a los cuatro vientos por expansiones de la historia.

The Witcher Remake: CD Projekt Red reveló de qué se trata su misterioso proyecto “Canis Majoris” El estudio polaco publicó de manera inesperada de qué se trata uno de sus proyectos clave en la continuación de la franquicia de Geralt of Rivia. VER NOTA

Esa expectativa luego desembocó en lo que fue la secuela (Borderlands 2), pero no fue todo. Subidos a un tren de hype y correcto desarrollo de personajes, en estos trece años recibimos nueve entregas en total con decenas de DLCs, transformándola en una saga de renombre.

En el año 2014 nació Tales from the Borderlands como parte de este microecosistema de proyectos bajo el ala de 2K. Se trató de una aventura gráfica que vio la luz gracias al desarrollo de la ya extinta Telltale Games, estudio que trabajó en traer hacia este género a las licencias más importantes.

Kojima lo hace otra vez: contó que su nuevo proyecto es “un nuevo medio que cambiará al gaming” El líder de Kojima Productions comenzó la campaña misteriosa en la cual dejó entreverar pocos detalles de otra flamante iniciativa VER NOTA

Como su categoría lo marca, en esa propuesta el usuario tiene la obligación de tomar decisiones en extensas líneas de diálogo que luego repercutirán en la historia, que se ubicó inmediatamente después a los sucesos de Borderlands 2. Como complemento, cuenta con algunas pequeñas pizcas de secuencias shooter en primera persona característicos de la franquicia.

Ahora recibimos al tan anunciado New Tales from the Borderlands, una continuación del juego lanzado en el 2014, aunque ahora la dirección estuvo a cargo de Gearbox Quebec. Este proyecto tiene el objetivo de contar una nueva aventura protagonizada por tres jóvenes con un humor súper ácido. La novedad más vistosa es el salto abismal en términos tecnológicos y todo el aprendizaje que Gearbox ha incorporado a lo largo del tiempo. Lógicamente han pasado casi ocho años entre el lanzamiento original y esta secuela.

Análisis de Saturnalia, el original videojuego de terror que se puede descargar totalmente gratis esta semana El estudio italiano Santa Ragione incursiona en el horror con un título lleno de neón y oscuridad en homenaje al giallo VER NOTA

Siendo honestos, a nivel general, esta IP de 2K puede tener algunas cosas para remarcar negativamente, pero si hay algo en lo que han triunfado de sobremanera en la industria gamer, es en su calidad audiovisual. Es indiscutible que han puesto sobre la mesa una propuesta original y con una personalidad que ningún otro estudio se animó a crear. En el título que hoy estamos analizando, el apartado gráfico es uno de los pilares más victoriosos y parece sustraído de manera intacta de Borderlands 3, la última entrega canónica de la serie.

En lo que respecta a la historia en sí, no vamos a ahondar demasiado porque el juego tiene como meta principal que conozcas esta comedia por tu cuenta. Simplemente comentaremos que habrá tres personajes entrañables que van a llevar adelante el hilo conductor de todos los sucesos. Este trío de adolescentes busca rebelarse contra un sistema corporativo que golpea desmedidamente a la sociedad en la que viven.

Completar el juego le va a demandar a los jugadores nueve horas aproximadamente, En cuanto a la narrativa, la propuesta de esta entrega empieza espectacularmente bien, pero tropieza con algunos planteos repetitivos en su desarrollo y cierra con un final agridulce.

La jugabilidad ha evolucionado muy bien con respecto a su título antecesor y también ofrece pequeñas variantes nuevas dentro de su género. Por ejemplo, Gearbox ha optado por darle a los jugadores una ínfima posibilidad de ponerse en la piel de los protagonistas y explorar en áreas lineales en cada entretiempo de las cinemáticas. Eso, más algún que otro minijuego, hacen que no se sienta como un largometraje interactivo.

New Tales from the Borderlands es una obra que vas a disfrutar si sos un entusiasta de este universo. Si por el contrario, jamás jugaste un título de la saga, pero sí te gustan las aventuras gráficas con quick time events, este es un cuento simple y cumplidor sin demasiados desafíos, que puede ser una buena escapatoria para sentarte en el sillón y tirar algunas carcajadas. Ante cualquiera de los dos casos, es nuestra recomendación jugarlo en su idioma original, ya que de lo contrario muchos de los chistes de esta sátira se pierden con una localización poco amigable al español.

Seguir leyendo: