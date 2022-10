Epic Games Store presentó sus juegos gratuitos de la semana con dos experiencias muy diferentes

Como todas las semanas, Epic Games Store volvió a renovar su oferta de títulos gratuitos y presentó dos nuevas experiencias que los usuarios van a poder descargar sin ningún costo hasta el 20 de octubre. Esta semana la apuesta fue por dos propuestas muy diferentes y así se presentan ambos títulos:

Darkwood

Darkwood es un juego de survival horror. Explora libremente durante el día un vasto mundo siempre cambiante, y luego atrinchérate en tu escondite al llegar la noche rezando para que llegue la luz de la mañana. Esta propuesta no cuenta con ayudas ni marcadores de misión y los jugadores pueden explorar de día los bosques generados aleatoriamente para recolectar recursos y construir armamento. Además, durante la noche, el objetivo va a ser construir barricadas, preparar trampas y esconderse de las amenazas.

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

ToeJam and Earl: Back in the Groove!, una aventura rogue-like funky infundida con hip-hop de la vieja escuela y repleta de increíbles recuerdos del clásico de 1991. Original Funk Lord (y co-creador) Greg Johnson está de vuelta al mando con la secuela que los fanáticos de ToeJam y Earl han estado esperando.

El dúo icónico de los 90 está de vuelta con regalos completamente nuevos para ayudarlos a navegar por este loco planeta “Tierra” y recuperar todas las piezas perdidas en el Rapmaster Rocket. Únete al juego cooperativo para descubrir lugares secretos, regalos ocultos y nuevos amigos mientras te abres camino en un mundo impredecible y en constante cambio!

¿Cómo obtener los juegos gratis de Epic Games Store?

1. Crear un usuario en el sitio oficial de Epic Game Store.

2. Descargar la plataforma digital para Desktop.

3. Todos los jueves, Epic rotará el título gratuito en el frente de su Tienda digital.

4. El usuario deberá pedir el canje del título haciendo click sobre su imagen.

5. El título estará automáticamente disponible en la Librería personal. Aunque no se lo descargue de manera inmediata, el usuario podrá disponer del videojuego cuando lo desee.

