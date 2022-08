Gamescom 2022: The Future Games Show dejó más de 50 adelantos y anuncios de videojuegos

The Future Games Show llegó en marco de la conferencia Gamescom 2022 y, como no podía quedarse atrás de la Opening Night Live, anunció una lista de más de 50 juegos . La conferencia fue organizada como siempre por GamesRadar+, el icónico medio especializado en videojuegos que fue fundado en 1999.

Guiado por Christopher Judge y Danielle Bisutti (las voces de Kratos y Freya de God of War 2018), el evento duró unos 75 minutos y no paró un segundo en mostrar las experiencias que llegarán a PC, Nintendo Switch, Xbox y PlayStation.

¿Cuáles fueron los destacados de The Future Games Show?

The Chant (Prime Mater)

Un juego de terror para vigilar: The Chant es un juego en tercera persona que cuenta la historia de un viaje que comienza como un supuesto retiro espiritual y termina en el enfrentamiento a un extraño culto que parece controlar monstruos. La propuesta de Prime Mater llegará el 3 de noviembre a PC, PS5 y Xbox y le pedirá a todos los jugadores que piensen en cómo sobrevivir en una isla remota que se llena de peligrosas criaturas del mal.

Ereban: Shadow Legacy (Baby Robot Games)

Una aventura de sigilo con un apartado gráfico con toques cell shading invita a los jugadores a encarnar a Ayana, una androide que manipula las sombras y que busca descubrir su pasado en una realidad hostil.

Deliver Us Mars (KeokeN Interactive)

Con fecha oficial para el 2 de febrero, Deliver Us Mars mostró la experiencia de Kathy Johannson, una astronauta terrícola que debe recuperar las naves que colonizaron Marte y pueden ser utilizadas para poner en peligro a la humanidad. El nuevo juego single player de KeokeN Interative estará disponible en PC y consolas.

Backfirewall (Naraven Games)

El simpático indie de Naraven Games aprovecha la curiosidad de los jugadores y jugadoras con una aventura simpática donde el asistente de actualización se niega a ser eliminado junto a su sistema operativo. Con una propuesta de puzzles y plataformas, Blackfirewall será lanzado este año en consolas y PCs.

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me (Supermassive Games)

La exitosa antología de terror distribuida por Bandai Namco regresa en noviembre con un nuevo episodio autoconclusivo que parece inspirado en la franquicia de “El juego del miedo”. Como es característico de la saga, todas las elecciones tomadas en esta experiencia narrativa pueden salvar o condenar a los personajes, más aún cuando se enfrentan a puzzles bizarros creados por enemigos completamente fuera de si.

The Case of the Golden Idol (Color Gray Games)

Halagado por el galardonado Lucas Pope, el juego de Color Gray Games propone un misterio gráfico donde los jugadores deberán resolver una serie de asesinatos con un apartado gráfico de la década de los ‘90.

Off the grid (Gunzilla Games)

Primer teaser del nuevo battleroyale de Gunzilla

Como final de The Future Games Show volvió “Off the grid”, el battle royale con trasfondo cyberpunk que pretende frenar la masificación de propuestas como SUPER PEOPLE. Aunque aún no se han dado detalles específicos de gameplay, el tráiler del juego cerró con la leyenda de “Primera Parte”, dejando a los jugadores con la duda de qué mostrará el resto de los adelantos.

¿De qué otros juegos se habló en la Future Games Show?

-The Gap

- Rooted

-Aliens: Fireteam Elite - Pathogen

-Hypercharge: Unboxed

-Snaccoon

-Tainted Grail: The Fall of Avalon

-Floodland

-The Last Case of Benedict Fox

-A Little to the Left

-Faerie Afterlight

-Moonshine Inc

-Gloomwood

-The Wandering Village

-Power Chord

-NeverAwake

-The Fabulous Fear Machine

-Anno: Mutationem

-Misc: A Tiny Tale

-Goat Simulator 3

-Wizardy: The Five Ordeals

-AfterImage

-Soulstice

-Phantom Hellcat

-Edge of Sanity

-Falconeer Chronicles

-The Last Worker

-Hotel Arquitect

-Grid Force: Mask of the Goddess

-Sker Ritual

-Do Not Feed The Monkeys 2099

-Moonrider

-Park Beyond

-Schim

-Pharaoh: A New Era

-Dome-King Cabbage

-The Great War: Western Front

-Age of Darkness: Final Stand

-The Knight Witch

-Marauders

-Bravery & Greed

-Hokko Life

-Sunday Gold

-Thymesia

-Ship of Fools

-SCP: Secret Files

-Teslagrad 2

-EXP: War Trauma

-Hellsweeper VR

-Stray Blade

-Crossfire Legion

-God of Rock

-Lightyear Frontier

-System Shock

-Layers of Fears

