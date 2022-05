Off the Grid: el nuevo battle royale cyberpunk liderado por el creador de las películas “Distrito 9″ y “Chappie”

Primer teaser del nuevo battleroyale de Gunzilla

Neil Blomkamp, el director de cine sci-fi detrás de Distrito 9, Chappy y Elysium, comezó a colaborar con Gunzilla Games para crear “Off The Grid”, una nueva experiencia cyberpunk que tiene el objetivo de convertirse en la evolución de los battle royale.

El estudio aún no ha comunicado adelantos demasiado certeros, pero sí ha publicado un interesante teaser que muestra a un cazador que observa una ciudad bajo ataque. Si bien la dinámica principal del nuevo videojuego es que tenga un fuerte enfoque narrativo, Gunzilla Games no quiere perder el foco en los enfrentamientos masivos de casi 150 jugadores por partida.

Según Blomkamp, esta idea de “battle royale 2.0″ tiene que ver con una historia que evoluciona e influencia el mundo de Off The Grid a medida que crece la cantidad de jugadores, los cuales deberán elegir facciones que defender (al estilo World of Warcraft). “Esa es la idea de este concepto battle royale 2.0. Las acciones que se acumulan durante un largo período de tiempo tendrán efecto sobre la historia, el mundo y el ambiente” , comentó el director en entrevista con el portal GameSpot.

La historia también contará con la pluma de Richard K. Morgan, ganador del premio Philip K. Dick por su libro Altered Carbon en el 2003 (que luego fue adaptado a la serie homónima de Netflix en 2018) y su colaboración en la narrativa de Crysis 2 (2011) y Syndicate (2012).

Off The Grid se concentrará en las mecánicas de shooter en tercera persona y muchas de las misiones narrativas tendrán un impacto en todo lo que sucede en las batallas multiplayer en tiempo real.

“Nuestro acercamiento se trata de inyectar la historia de una manera en que los jugadores tengan la opción de concentrarse directamente en el battle royale o sumergirse en la historia y sus misiones, casi como una campaña en la cal seguirías para seguir una narrativa”, describió el director.

Según lo que adelantó Blomkamp, Off The Grid le pedirá a sus usuarios que generen personajes con un trasfondo particular antes de decidir en qué facción del juego desean sumarse. La historia comenzaría entonces en medio de una utópica isla tropical, en donde los protagonistas deberán sobrevivir y defender la facción que seleccionaron.

Con las recompensas y tesoros que obtuvieron en batalla podrán contribuir en su comunidad y ser parte de la colaboración colectiva cuyo objetivo final es dominar el mapa de Off The Grid.

El estudio detrás de esta nueva experiencia es una desarrolladora establecida en 2020, que a pesar de tener talentos creativos como Blomkamp y Morgan, además del líder de tecnología responsable del desarrollo de Cry Engine (un poderoso motor gráfico que estuvo detrás de las primeras entregas de Far Cry), no tiene ningún título para mostrar en su portfolio.

El director aclaró que su equipo aún no está listo para hablar en profundidad sobre de lo que tratará la historia ni cómo los jugadores podrán ser parte de ella en medio de una guerra estilo battle royale. Mientras tanto, Off The Grid ha marcado una fecha tentativa de lanzamiento para el 2023 en las consolas Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

