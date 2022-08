The Game Awards 2022 ya tiene fecha y anticiparon la incorporación de una nueva categoría

El periodista Geoff Keighley confirmó que la gala de The Game Awards se celebrará finalmente el jueves 8 de diciembre y que será transmitida de manera gratuita en You Tube, Twitch, TikTok Live y Facebook. En esta novena edición, la organización que promueve la iniciativa decidió agregar la categoría de Mejor Adaptación, la cual reconocerá el mejor contenido derivado de propiedades intelectuales que se originaron en la industria del gaming .

The Game Awards tiene un proceso de selección que involucra a más de 100 medios especializados en el relevo de la industria del videojuego, los cuales deberán elegir un listado de cinco experiencias por categoría. Una vez finalizado el proceso, los títulos más populares entran en competencia por el premio final. Los ganadores son determinados por el voto de cada espacio, aunque también se considera -en parte- el voto del público.

Existe una lista de juegos que, a raíz de las reacciones del público, participen de las categorías finales. Aunque no están confirmados, este año son Elden Ring, Fire Emblem: Three Hopes, Live A Live, Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3 y God of War Ragnarok (cuyo estreno, el 9 de noviembre, ha quedado al filo del cierre de las listas de seleccionados).

¿Cuáles son las categorías que se premian en The Game Awards 2022?

- Mejor Evento de Esports

- Selección del Público

- Mejor Coach de Esports

- Mejor Equipo de Esports

- Mejor Atleta de Esports

- Mejor Juego de Esports

- Creador de Contenido del Año

- Innovación en Accesibilidad

- Juego Más Anticipado

- Mejor Multijugador

- Mejor Simulador

- Mejor Juego de Deportes

- Mejor Juego Familiar

- Mejor Juego de Pelea

- Mejor Juego de Rol

- Mejor Juego de Acción/Aventura

- Mejor Juego de Acción

- Mejor Juego VR/AR

- Mejor Soporte de la Comunidad

- Juego para el Impacto

- Mejor Actuación

- Mejor Diseño de Audio

- Mejor Banda Sonora

- Mejor Dirección de Arte

- Mejor Narrativa

- Mejor Debut Indie

- Mejor Indie

- Mejor Juego como servicio

- Mejor Dirección

- Mejor Adaptación

- Juego del Año

SEGUIR LEYENDO: