Videojuegos por el ambiente: Riders Republic realizó la primera marcha virtual contra el cambio climático

El videojuego de deportes extremos presentó nuevas actividades, cosméticos y la primera marcha virtual por el medio ambiente del mundo de los videojuegos

En el terreno de los videojuegos deportivos, Riders Republic se destaca por ser uno de los más innovadores, originales y mejor realizados de los últimos años, pero este mes volvió a distinguirse entre sus pares por una nueva iniciativa por el ambiente. Ubisoft Annecy, el estudio responsable del título, creó nuevas mecánicas de juego para un evento especial, realizó la primera marcha virtual contra el cambio climático y prometió más activaciones similares para el futuro .

Todo comenzó en 2021 cuando el equipo de desarrollo participó en la Green Game Jam, un evento parte del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente llamado Playing for the Planet Alliance. La reunión anual cuenta con realizadores de todo el mundo y busca crear nuevas maneras de inspirar a los gamers a concientizarse sobre el ambiente y las distintas maneras de protegerlo. El evento anual se define con una temática particular en cada edición y la de 2021 se centró en la restauración de bosques y océanos.

La Green Game Jam dejó una marca en los creadores de Riders Republic, que desde ese momento empezaron a pensar en posibles maneras de incorporar la temática a su popular título deportivo. “Como director de jugabilidad, supe al instante que teníamos una oportunidad única de dar vida al tema de la reforestación para nuestros jugadores de una manera divertida pero significativa”, comentó Boris Maniobra. Riders Republic presenta un mapa enorme que mezcla diferentes parques nacionales de Estados Unidos, por lo que cuenta con diferentes biomas y paisajes ideales para mostrar el efecto del cambio climático. “Riders Republic ya está ambientado en un espacio muy orientado a la naturaleza: nuestro juego cuenta con las increíbles secuoyas de varios parques nacionales de los Estados Unidos, por lo que Rebirth parecía una opción natural para nosotros”, agregó Maniobra.

Riders Republic Rebirth generó un nuevo punto de reunión para los jugadores de todo el mundo (Foto: @Ubisoft)

Riders Republic Rebirth fue un evento de dos semanas de duración que creó nuevas mecánicas pensadas para concientizar, pero sin sacrificar la diversión y la adrenalina que son la insignia del título . La actividad principal involucró un circuito completamente nuevo donde los jugadores podían recolectar semillas para plantar nuevos árboles que ahora son parte de un bioma que va a quedar siempre en el mapa. También se realizaron carreras masivas que mostraron el poder de cuidar el ambiente, con una que invitaba a los jugadores a recorrer paisajes desérticos y otra que mostraba los efectos de la reforestación impulsada por los propios usuarios. “Son cosas como la creación de un nuevo bosque permanente que esperamos anime a los jugadores a unirse y sirva como un recordatorio del poder de nuestra comunidad”, explicó Maniobra.

La primera marcha virtual por el ambiente realizada en un videojuego se celebró en un nuevo punto de reunión creado para la ocasión. Para acompañar estas iniciativas, también se crearon nuevos trajes especiales, banners con diferentes mensajes y gestos, como hablar por megáfono o tocar un bombo, para utilizar en la marcha e interactuar con amigos y compañeros de aventuras. Los distintos cosméticos también fueron una recompensa para aquellos que participaron en la marcha, para que puedan seguir concientizando sobre la temática fuera del marco del evento.

Sobre la concepción de este evento histórico, Boris Maniobra comentó: “Tuvimos varias semanas de sesiones brainstorming y talleres para asegurarnos de que el discurso cubriera lo que queríamos decir sobre el cambio climático de una manera poderosa pero respetuosa. Presentamos la idea a los miembros del equipo de Riders Republic interesados, por lo que sabíamos que tendríamos un equipo apasionado listo para crear la activación. De hecho, gran parte del trabajo colaborativo se completó durante uno de los bloqueos de COVID de Francia, por lo que todo el brainstorming se realizó en línea. Al final, el confinamiento nos dio la idea de centrarnos en una marcha dentro del juego porque no se nos permitía reunirnos en persona ”.

Manfred Neber, Diseñador Principal, agregó: “Queríamos asegurarnos de que el evento ayudara a los jugadores a lograr un sentimiento de comunidad y celebrar la unión por el bien del planeta. También trabajé de cerca con nuestro equipo de social, que presenta los programas semanales en vivo de Riders Republic, para integrar esta activación en el calendario del juego. Queríamos encontrar un equilibrio al crear un evento divertido para que los jugadores se reunieran mientras recordaban el objetivo general de esta poderosa iniciativa”.

El mapa de Riders Republic presentó cambios a lo largo de las dos semanas del evento (Foto: @Ubisoft)

Desde Ubisoft Annecy esperan que Rebirth inspire a los jugadores, pero también a otros estudios a realizar más iniciativas de este tipo, con el objetivo de concientizar sobre problemáticas ambientales. “ Los videojuegos brindan la oportunidad de crear un medio colaborativo e interactivo para marchar juntos de una manera que nunca antes se había hecho. Creo que el mejor aspecto de toda la activación de Rebirth es que es una reunión social y eso les da a los jugadores el potencial de usar los videojuegos como una plataforma real para crear cambios en el mundo real”, comentó Maniobra en el sitio oficial de Ubisoft.

Al mismo tiempo, Riders Republic Rebirth va a tener consecuencias en el mundo real. El equipo de desarrollo unió fuerzas con Ecologi para plantar árboles luego del evento. “Así, los jugadores pueden ver los impactos de sus esfuerzos incluso fuera de la pantalla – declaró Boris Maniobra-. En los videojuegos, podemos ver los resultados de nuestro arduo trabajo casi al instante, y esto tiene un impacto emocional en los jugadores del mundo real”.

Por supuesto, como casi todas las novedades del mundo gamer, Riders Republic Rebirth generó algunas apreciaciones negativas de usuarios que argumentan que los videojuegos deberían ser un espacio de diversión y desconexión de la realidad, especialmente en los últimos años cargados de malas noticias a nivel mundial. Aunque muchísimos videojuegos sirven como ejemplo para refutar esas ideas, no es el caso de Riders Republic, un título que invita a los usuarios a divertirse al extremo tanto desde las mecánicas y deportes principales a los cosméticos bizarros de la tienda oficial.

Riders Republic ya prepara una nueva iniciativa por el medio ambiente y espera que otros videojuegos sigan su ejemplo (Foto: @Ubisoft)

Es por eso que desde Ubisoft Annecy estuvieron más de un año trabajando en el evento para que se integre a la experiencia de la manera más sutil posible y sin interferir demasiado con el juego. De cualquier manera, son muchos los eventos recientes que generaron alerta en cuanto al cuidado del medio ambiente y el avance del calentamiento global. El pasado 28 de julio fue el Día del Sobregiro, es decir el día en que ya se consumieron los recursos biológicos que el planeta produce en un año. Especialistas dejaron en claro que estamos en un “déficit ecológico”, situación que no va a solucionarse en un futuro cercano.

Sin ir demasiado lejos, la última edición de la Crack Bang Boom, el evento de historietas que se realiza anualmente en Rosario, Argentina, también tuvo como eje principal el cuidado y la defensa de los humedales. Fans de la cultura pop visitaron la ciudad santafesina en medio del intenso humo que hoy también recorre las calles de Buenos Aires. El organismo Global Forest Watch reveló esta semana que se quemaron 9 millones de hectáreas de árboles a nivel mundial durante 2021, para tener dimensión de la problemática.

Con conflictos tan urgentes, y con el arte siendo una de las principales herramientas de cambio social, puede que los videojuegos, la industria de entretenimiento más rentable del mundo, sea el principal canal por el que concientizar a millones de personas sobre temas que afectan al mundo entero .

El equipo de Riders Republic fue reconocido por los participantes de la Green Game Jam 2022 (Foto: @Ubisoft)

Por lo pronto, desde Ubisoft Annecy ya están planeando un nuevo evento titulado Phoenix para continuar su gran campaña de concientización. “ La activación de Phoenix se centrará en un número cada vez mayor de incendios forestales en todo el mundo como resultado del cambio climático. Al igual que Rebirth, Phoenix también será un evento en vivo. Queremos crear una experiencia de jugador aún más inmersiva la segunda vez. Nuevamente presentaremos cambios en el mapa de Riders Republic; esta vez, incluiremos la contaminación del aire y un cielo anaranjado como resultado de los incendios. Además, los jugadores recibirán una máscara de gas para usar en el juego mientras participan en la activación. Y, al igual que los incendios forestales en el mundo real pueden ocurrir sin previo aviso y sorprender a las personas, no revelaremos cuándo tendrá lugar esta activación. Un día, los jugadores iniciarán sesión en el juego y descubrirán que hay incendios que amenazan los bosques en el mundo de Riders Republic”, anticipó Boris Maniobra.

En la edición 2022 de la Green Game Jam, la temática principal giró alrededor de la comida, los bosques y el futuro y contó con el doble de participantes que la del año pasado, marcando un récord para el evento. Posiblemente se vean más iniciativas como Riders Republic Rebirth en otros títulos en los próximos años, pero también es interesante pensar si este tipo de evento, que trata al cambio climático como un suceso que ocurre naturalmente y no tiene responsables directos, es la mejor manera de encontrar una solución en un futuro cercano.

