PlayStation Plus presentó sus tres juegos gratuitos de agosto

Llega el momento del mes en el que todos los servicios de suscripción renuevan sus catálogos y PlayStation Plus anticipó los tres juegos que se va a sumar a partir del 2 de agosto. Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 y Little Nightmares van a estar disponibles para todos los niveles del servicio -Essential, Extra y Deluxe- y los usuarios los van a poder descargar en sus consolas hasta el 6 de septiembre.

Además, anticiparon que durante el resto del año -más allá de Yakuza: Like a Dragon, que va a llegar ahora en agosto- van a incorporar, en total, ocho juegos de la franquicia Yakuza . En primer lugar, los niveles Extra y Deluxe van a sumar Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 cuando el catálogo se actualice este mes. Después será el turno de Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered y Yakuza 6: The Song of Life.

Así presentaron los tres juegos que se van a poder descargar gratis durante agosto:

Yakuza: Like A Dragon - PlayStation 4 y PlayStation 5

Sube de nivel desde perdedor a dragón en este juego de rol (RPG) de acción. Ichiban Kasuga, un yakuza de una familia de bajo rango de Tokio, regresa después de pasar 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Descubre la verdad detrás de la traición de su familia mientras exploras (y luchas) en una ciudad japonesa moderna. Crea un grupo compuesto por los marginados de la sociedad, y pasa tiempo con ellos para desbloquear nuevas habilidades y combinaciones. Tómate un tiempo libre de tu búsqueda para sumergirte en carreras de karts, juegos de arcade o 50 historias secundarias.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle - PlayStation 4 y PlayStation 5

Vuelve a disfrutar de los juegos de skateboarding más icónicos de la industria. Juega la colección épica Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2, reconstruida desde cero en increíble calidad HD. Todos los skaters profesionales, niveles y trucos están de vuelta completamente remasterizados, y hay mucho más. Súbete al skate al ritmo de canciones nuevas y de la banda sonora clásica que definió la era, logra increíbles combinaciones de trucos, o deja a un lado todos los modos de juego originales y prueba el modo local de dos jugadores. Mejora tus habilidades y realiza tu sesión online. Compite contra jugadores de todo el mundo en modo multijugador y con listas de ganadores en vivo. Juega como skaters de la lista original (Tony Hawk, Kareem Campbell, Bucky Lasek y más) o deslízate hasta la nueva lista formada por deportistas olímpicos (Nyjah Huston, Aori Nishimura, Leticia Bufoni y más).

Little Nightmares - PlayStation 4

Sumérgete en Little Nightmares, un relato oscuro y fantástico que te enfrentará a tus miedos de la infancia. Ayuda a Six a escapar de The Maw, una gran y misteriosa embarcación habitada por almas corruptas que buscan su próxima comida. Progresa tu viaje y explora una perturbadora casa de muñecas que ofrece una prisión de la cual escapar y un patio de juegos lleno de secretos por descubrir. Vuelve a conectar con tu niño interior para liberar tu imaginación y encontrar la salida.

Por último, los usuarios de PlayStation Plus tienen tiempo hasta el 1 de agosto para descargar los juegos que formaron parte de la renovación de julio: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan y Arcadegeddon.

SEGUIR LEYENDO: