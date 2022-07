Hogwarts Legacy: los fanáticos de Harry Potter descubren una filtración accidental en su tráiler

Hogwarts Legacy es uno de los videojuegos más esperados del año: prueba de esto es su récord de casi treinta millones de reproducciones de su trailer presentación, lo cual lo postuló como el video con más vistas del canal oficial de PlayStation. La misma fanaticada que no puede dejar de mirar sus adelantos fue la misma que descubrió una filtración accidental dentro de uno de los adelantos de gameplay, a cargo del mismo desarrollador responsable, Avalanche Software.

El adelanto se trata de las primeras imágenes de la interfaz de usuario con la cual se controlará a los protagonistas de esta nueva historia del mundo de Harry Potter. Estos controles se pueden ver en la esquina derecha inferior de la pantalla, donde hay una matriz de cuatro botones, además de un misterioso hexágono en la esquina izquierda superior. Las imágenes que mostraron esto son parte del trailer original y pueden visualizarse de manera tenue en medio de una transición entre frames.

Imagen que resalta los controles vistos durante una transición de video dentro del tráiler de gameplay en Hogwarts Legacy.

Los responsables de viralizar la filtración fueron los fanáticos que se conglomeran en los foros de Reddit, aunque también un creador de contenidos alemán con el apodo de “Agito” subió un video detallando dónde se puede ver el rastro de esta interfaz.

Hogwarts Legacy se presentó como la alternativa de mundo abierto RPG del mundo de Harry Potter, el cual situará a los jugadores y jugadoras muchos años antes de la historia principal para que vivan su vida como estudiantes de la famosa escuela mágica británica. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento en particular, la desarrolladora afirmó que estará disponible para PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbo Series S/X durante las fiesta de fin de año.

