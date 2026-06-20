El Salvador

Incautaciones de droga más grandes en la historia reciente de la Marina salvadoreña

El Salvador registró el mayor decomiso de su historia tras interceptar una embarcación con 6.68 toneladas (6,680 kilogramos) de cocaína, un hecho que confirma la intensificación de los operativos navales en aguas del Pacífico

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La Marina salvadoreña decomisó 6,68 toneladas de cocaína en altamar el 18 de junio de 2026 y alcanzó el mayor registro de su historia reciente. (Retomado de: Nayib Bukele)
La Marina salvadoreña decomisó 6,68 toneladas de cocaína en altamar el 18 de junio de 2026 y alcanzó el mayor registro de su historia reciente. (Retomado de: Nayib Bukele)

Operaciones de la Marina de El Salvador han establecido nuevos parámetros en la lucha regional contra el narcotráfico, con incautaciones históricas en altamar durante los últimos años. El decomiso de 6.68 toneladas (6,680 kilogramos) de cocaína realizado el 18 de junio de 2026, valorado en aproximadamente USD 167 millones, se convirtió en la mayor incautación registrada en la historia nacional, consolidando a la fuerza naval salvadoreña como un actor central en el combate al tráfico internacional de estupefacientes.

Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas (13,286 kilogramos) de cocaína incautadas en lo que va de 2026, valoradas en más de USD 332,15 millones”, afirmó el presidente Nayib Bukele al referirse a los resultados obtenidos por la Marina salvadoreña durante el año.

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El reciente operativo superó la marca previa de 6.606 toneladas (6.606 kilogramos) incautadas el 15 de febrero de este año, reafirmando la tendencia de grandes decomisos en el litoral salvadoreño.

El decomiso de junio de 2026 superó el récord anterior del 15 de febrero, cuando las autoridades incautaron 6,606 toneladas de DROGA. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El decomiso de junio de 2026 superó el récord anterior del 15 de febrero, cuando las autoridades incautaron 6,606 toneladas de DROGA. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Según la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Prensa, desde 2019, la Marina salvadoreña ha ejecutado otros decomisos de considerable magnitud. El 7 de enero de 2026, la institución incautó 4.34 toneladas (4,341 kilogramos) de droga.

El 27 de diciembre de 2021, el registro alcanzó 4.19 toneladas (4,186 kilogramos). El 11 de noviembre de 2022, la cifra fue de 3.17 toneladas (3,174 kilogramos), mientras que el 28 de agosto de 2022 se contabilizaron 2.29 toneladas (2,290 kilogramos).

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Estrategia y modernización en altamar

La política de seguridad, denominada Plan Control Territorial, ha priorizado el fortalecimiento de la Fuerza Naval y la profesionalización de sus equipos, con una estrategia orientada a neutralizar el flujo de cargamentos ilícitos que transitan por el Océano Pacífico. La modernización de la flota, la capacitación especializada del personal y la cooperación con fuerzas extranjeras dedicadas a la seguridad marítima han sido elementos clave en el incremento de estos resultados.

Las autoridades sostienen que estos logros se deben a la combinación de vigilancia tecnológica, patrullajes intensivos y cooperación internacional, factores que han permitido detectar rutas marítimas frecuentemente utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades vincularon los decomisos de cocaína en altamar con vigilancia tecnológica, patrullajes intensivos y cooperación internacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Las autoridades vincularon los decomisos de cocaína en altamar con vigilancia tecnológica, patrullajes intensivos y cooperación internacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Impacto regional y continuidad de la ofensiva

Los operativos de la Marina salvadoreña buscan afectar las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales transnacionales, impidiendo que grandes cantidades de droga logren su destino final en los mercados internacionales. Cada incautación representa una reducción significativa del volumen de estupefacientes que pretende ingresar a rutas de distribución internacionales, lo que, según las autoridades, impacta directamente en la capacidad operativa del crimen organizado.

La continuidad de estos esfuerzos se mantiene como prioridad estatal. Las autoridades anticipan nuevas acciones coordinadas con el propósito de mantener el ritmo de incautaciones y consolidar a El Salvador como uno de los países más activos en decomisos de droga en altamar dentro de la región centroamericana.

El presidente Bukele reiteró el compromiso de su administración al expresar: “Estamos combatiendo al narcotráfico en zonas donde antes operaban sin ningún control”. Este mensaje refuerza la determinación del país de sostener la ofensiva contra el narcotráfico en territorios que históricamente fueron utilizados con impunidad por organizaciones delictivas.

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